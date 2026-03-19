Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 20. do 23. března 2026

Pepa Kowanda

Nadcházející víkend na Mělnicku nabízí pestrý program pro všechny – od plesů a koncertů přes rodinné akce až po gastronomické zážitky. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější, přehledně seřazené podle dní.

Pátek 20. března

Víkend odstartuje hned několika akcemi:

  • Výstava Liberta 100 let
    📍 Regionální muzeum Mělník
    🕘 9:00–17:00
    Výstava připomíná slavnou historii výroby dětských kočárků značky Liberta. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní expozici, příběhy pamětníků i zajímavosti z výroby.

  • Hasičský ples SDH Kralupy nad Vltavou
    📍 Kulturní dům Vltava
    🕗 20:00
    Tradiční ples s kapelou Nextband, bohatou tombolou a společenskou atmosférou.

Sobota 21. března

Sobota bude opravdu nabitá:

  • Mělnický trh
    📍 Náměstí Míru
    🕗 8:00
    Oblíbené trhy s lokálními produkty, dobrotami a příjemnou atmosférou v centru města.

  • Vítání jara v Zooparku Zelčín
    📍 Zoopark Zelčín
    🕘 9:00–18:00
    Rodinný program plný tvoření, zvířátek, divadla a jarních aktivit.

  • Street food festival Kralupy
    📍 Palackého náměstí
    🕙 10:00–18:00
    To nejlepší z pouliční gastronomie – burgery, sladké dobroty, drinky i speciality z celého světa.

  • Koncert Chlapi v sobě
    📍 Stará Mydlárna
    🕗 večer (doporučeno dorazit včas)
    Oblíbená kapela se vrací na Mělník s energií, známými hity i vlastní tvorbou.

  • Maškarní ples TJ Sokol Tišice
    📍 Restaurace Na hřišti
    🕗 20:00
    Tradiční sportovní ples v maskách.

  • Kubánská noc
    📍 náměstí Jaroslava Seiferta 698
    🕗 20:00
    Večer plný latinskoamerických rytmů, tance a koktejlů – vhodné i pro začátečníky.

Neděle 22. března

Neděle bude patřit tradicím i rodinám:

  • IBFF Fit Kids Mělník
    📍 Vodárenská 3421
    🕗 8:00
    Sportovní soutěž v gymnastice a tanci pro děti.

  • Narozeninový karneval v RC Chloumek
    📍 RC Chloumek
    🕙 10:00 (2–4 roky)
    🕒 15:00 (5–8 let)
    Karneval plný her, soutěží a zábavy pro děti.

  • Vynášení Morany
    📍 Regionální muzeum Mělník
    🕒 15:00–16:30
    Tradiční rozloučení se zimou s průvodem, zpěvem a folklorním programem.

Tip na závěr

Ať už vyrazíte za kulturou, jídlem nebo s rodinou, tento víkend na Mělnicku si rozhodně máte z čeho vybírat. Doporučujeme naplánovat si program dopředu – některé akce bývají hodně navštěvované.

