Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 20. do 23. března 2026
Nadcházející víkend na Mělnicku nabízí pestrý program pro všechny – od plesů a koncertů přes rodinné akce až po gastronomické zážitky. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější, přehledně seřazené podle dní.
Pátek 20. března
Víkend odstartuje hned několika akcemi:
Výstava Liberta 100 let
📍 Regionální muzeum Mělník
🕘 9:00–17:00
Výstava připomíná slavnou historii výroby dětských kočárků značky Liberta. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní expozici, příběhy pamětníků i zajímavosti z výroby.
Hasičský ples SDH Kralupy nad Vltavou
📍 Kulturní dům Vltava
🕗 20:00
Tradiční ples s kapelou Nextband, bohatou tombolou a společenskou atmosférou.
Sobota 21. března
Sobota bude opravdu nabitá:
Mělnický trh
📍 Náměstí Míru
🕗 8:00
Oblíbené trhy s lokálními produkty, dobrotami a příjemnou atmosférou v centru města.
Vítání jara v Zooparku Zelčín
📍 Zoopark Zelčín
🕘 9:00–18:00
Rodinný program plný tvoření, zvířátek, divadla a jarních aktivit.
Street food festival Kralupy
📍 Palackého náměstí
🕙 10:00–18:00
To nejlepší z pouliční gastronomie – burgery, sladké dobroty, drinky i speciality z celého světa.
Koncert Chlapi v sobě
📍 Stará Mydlárna
🕗 večer (doporučeno dorazit včas)
Oblíbená kapela se vrací na Mělník s energií, známými hity i vlastní tvorbou.
Maškarní ples TJ Sokol Tišice
📍 Restaurace Na hřišti
🕗 20:00
Tradiční sportovní ples v maskách.
Kubánská noc
📍 náměstí Jaroslava Seiferta 698
🕗 20:00
Večer plný latinskoamerických rytmů, tance a koktejlů – vhodné i pro začátečníky.
Neděle 22. března
Neděle bude patřit tradicím i rodinám:
IBFF Fit Kids Mělník
📍 Vodárenská 3421
🕗 8:00
Sportovní soutěž v gymnastice a tanci pro děti.
Narozeninový karneval v RC Chloumek
📍 RC Chloumek
🕙 10:00 (2–4 roky)
🕒 15:00 (5–8 let)
Karneval plný her, soutěží a zábavy pro děti.
Vynášení Morany
📍 Regionální muzeum Mělník
🕒 15:00–16:30
Tradiční rozloučení se zimou s průvodem, zpěvem a folklorním programem.
Tip na závěr
Ať už vyrazíte za kulturou, jídlem nebo s rodinou, tento víkend na Mělnicku si rozhodně máte z čeho vybírat. Doporučujeme naplánovat si program dopředu – některé akce bývají hodně navštěvované.