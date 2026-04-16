Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 17. do 19.dubna 2026
Nadcházející víkend na Mělnicku nabídne pestrý program pro milovníky dobrého jídla, hudby, sportu i rodinné zábavy. Od koncertů a volejbalu přes street food festivaly až po pohádkové promítání pro děti – na své si přijde opravdu každý. Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí od pátku 17. do neděle 19. dubna.
Pátek 17. dubna
KETTIE live show v Neratovicích
Kdy: pátek 17. dubna
Kde: Neratovice
V Neratovicích se v pátek večer představí zpěvačka KETTIE, která si rychle získává fanoušky svou energií a vlastní tvorbou. Návštěvníky čeká živá show plná známých tracků, DJ set a dlouhý večer, který bude pokračovat i po koncertě. Vstupné začíná na 290 korunách.
CROSSBAND ve Staré Mydlárně
Kdy: pátek 17. dubna od 20:00
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Milovníci živé hudby si přijdou na své také na Mělníku, kde ve Staré Mydlárně vystoupí kapela CROSSBAND. Koncert startuje ve 20 hodin, vstupné je 250 korun.
Sobota 18. dubna
Kvalifikace o 1. ligu U18: Mělník – Vyškov
Kdy: sobota 18. dubna, 10:00–15:00
Kde: Pražská 416/80, Mělník
Sportovní fanoušci mohou v sobotu zamířit na důležitý volejbalový duel. Dívčí tým U18 odehraje poslední zápasy sezony, které zároveň rozhodnou o postupu do první ligy. Čeká se skvělá atmosféra a napínavý boj o výsledek.
Authentic Street Food Festival Neratovice
Kdy: sobota 18. dubna, 10:00–19:00
Kde: náměstí Republiky, Neratovice
Neratovické náměstí Republiky se v sobotu promění v ráj pro gurmány. Festival nabídne speciality z food trucků a stánků z celé republiky i světa, sladké dobroty, piva z malých pivovarů, vína a koktejly. Vstup je zdarma.
Opékání buřtů u koní
Kdy: sobota 18. dubna, 14:00–17:00
Kde: R&M Ranč
Rodiny s dětmi mohou vyrazit na příjemné odpoledne na ranč mezi Veselím a Újezdem. Připraveno je setkání s koňmi, soutěž pro děti, prohlídka ranče a opékání buřtů u ohně.
Veltruský SWAP
Kdy: sobota 18. dubna, 15:00–18:00
Kde: Veltrusy
Swap nabídne možnost odnést si věci, které udělají radost nebo se budou doma hodit. Za vstupné 150 korun si návštěvníci mohou zdarma vybrat vše, co unesou.
Neděle 19. dubna
Mělník Tasty Street Food Festival
Kdy: neděle 19. dubna, 10:00–19:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Centrum Mělníka v neděli provoní speciality z celého světa. Na náměstí Míru dorazí stánky a food trucky s burgery, tacos, asijskou kuchyní, sladkostmi i osvěžujícími nápoji. Atmosféru doplní hudební program po celý den a vstup je zdarma.
Cinema Devítka – pohádkové promítání pro děti
Kdy: neděle 19. dubna od 15:00
Kde: Vavřineč 9, Malý Újezd
Pro rodiny s dětmi je připravené pohodové filmové odpoledne v sále Obecního domu Devítka. Děti se mohou těšit na pohádku Zootropolis, popcorn zdarma a pohodlné sedací vaky.
Akce po celý víkend
Naučná stezka Malý zahradník
Kdy: do 30. dubna
Kde: Vraňany
Ve Vraňanech je až do konce dubna připravena zábavná stezka pro malé zahradníky. Děti čeká deset soutěžních stanovišť, úkoly i možnost zasadit si vlastní sazeničku.
