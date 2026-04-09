Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 10. do 12.dubna 2026
Nadcházející víkend na Mělnicku a v okolí nabídne opravdu pestrý program pro malé i velké. Čekají vás koncerty, jarmark, rodinný běh, akce pro děti i taneční zábava. Pokud ještě nemáte plány, přinášíme přehled toho nejzajímavějšího.
Pátek 10. dubna
Hudební večer ve Staré Mydlárně
Kdy: pátek 10. 4. od 20:00
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Milovníci kvalitní hudby si přijdou na své při výjimečném koncertu tří výrazných osobností české hudební scény. Na jednom pódiu se představí fenomenální kytarista Norbi Kovács, violoncellista a zpěvák Jaroslav Olin Nejezchleba a špičkový houslista Pavel Fischer. Hudební trio doplní skvělá zpěvačka Jana Infeldová. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečný večer plný různých hudebních žánrů a neopakovatelné atmosféry.
Sobota 11. dubna
Jarní Kokořínský jarmark
Kdy: sobota 11. 4. od 10:00
Kde: Restaurace Pobuda, Kokořínský Důl
Přijďte s námi oslavit jaro na tradičním Kokořínském jarmarku. Čeká vás den plný radosti, tradic a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na řemeslné stánky, dílničky pro děti, spoustu dobrot a krásnou jarní atmosféru v malebném prostředí Kokořínského Dolu.
Benefiční rodinný běh
Kdy: sobota 11. 4. od 13:00
Kde: Pastva, obec Malý Újezd
Sportovní odpoledne pro dobrou věc nabídne benefiční rodinný běh, jehož výtěžek podpoří spolek ProKrok z. s. Pomoc je určena handicapovaným sportovcům a lidem po amputaci dolních končetin. Připraveny jsou tratě pro děti i dospělé na 3, 5 a 10 kilometrů, doprovodný program pro děti a vyhlášení vítězů.
Den zdraví
Kdy: sobota 11. 4. od 14:00 do 18:00
Kde: náměstí Míru 1, Mělník
Odpoledne zaměřené na zdraví a prevenci nabídne zdarma zdravotní měření, odborné poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu i ukázky první pomoci. Chybět nebude ani vozidlo záchranné služby, vystoupení záchranáře Marka a program pro děti s Mickey Mousem a animačními aktivitami. Vstup je zdarma.
Taneční zábava „Vesničko má tišická“
Kdy: sobota 11. 4. od 20:00
Kde: Fotbalové hřiště Chrást, Tišice
Večer bude patřit hudbě, tanci a skvělé náladě. Jarní taneční zábava inspirovaná legendární českou komedií slibuje nezapomenutelnou atmosféru, kapelu PLUS, bohatou tombolu i tematické kostýmy. Montérky, šátky, gumáky i květované košile jsou více než vítány.
Neděle 12. dubna
Koncert Gospel Voices
Kdy: neděle 12. 4. od 17:00
Kde: náměstí Republiky 400, Neratovice
Do Jistoty vás zve koncert skupiny Gospel Voices. Přijďte si poslechnout a zazpívat tradiční gospely a spirituály. Vstupné je dobrovolné a atmosféra bude určitě stát za to.
Tip na výlet v okolí
Pouť trochu jinak
Kdy: 26. 3. – 19. 4. 2026, otevřeno 13:00–19:00
Kde: Kladno, vedle NC OAZA
Pokud plánujete rodinný výlet mimo Mělník, zajímavou volbou je netradiční pouť v Kladně. V ceně jedné vstupenky je 17 atrakcí bez omezení jízd. Na své si přijdou jak milovníci horských drah, tak i nejmenší děti.
