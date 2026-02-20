Kam vyrazit o víkendu na Mělnicku? Přehled akcí od pátku do neděle

Jestli ještě nemáte plány na víkend, na Mělnicku rozhodně bude z čeho vybírat. Program startuje už v pátek večer a pojede ve velkém stylu až do neděle. Čekají nás plesy všech druhů, reggae koncert, masopustní průvod ve Lhotce, výstava vláčků i několik dětských karnevalů.
Pátek:
Pokud si chcete užít večer ve velkém stylu, Mělník láká na tematický ples „Fantom noci“ v Masarykově kulturním domě. Masky, škrabošky, raut i tombola.
Fotbalisté z Pšovky zvou do hostince U České koruny na svůj ples – chybět nebude živá hudba ani tombola.
Milovníci pohodové atmosféry si přijdou na své ve Staré mydlárně, kde zahraje nejstarší česká reggae kapela Švihadlo.
V Dolních Beřkovicích se koná Ples uniforem – dorazit můžete ve společenském oblečení nebo rovnou v uniformě. Zahraje kapela Colours a vystoupí i mažoretky.
Sobota:
Sobota bude opravdu nabitá. Pro děti se chystají hned tři karnevaly – v Býkvi, Ovčárech a Malém Újezdě. Těšit se mohou na soutěže, tanečky, odměny za masky i diskotéku. Jestli máte doma princeznu, piráta nebo superhrdinu, teď je jejich čas zazářit.
Pro všechny maskované kamarády je ideální zastávka v Zooparku Zelčín, kde od rána do odpoledne proběhne veselý karneval. Připraveny jsou zábavné soutěže, ve kterých si děti i dospělí mohou vyzkoušet svou obratnost a sílu: židličkovaná, přetahování lanem, skok v pytli nebo prolézání obručí. K tomu samozřejmě patří i setkání se zvířátky a příjemné prostředí parku.
Tradici připomene masopustní průvod ve Lhotce u Mělníka. Maškary projdou obcí i Hleďsebí a o veselou atmosféru určitě nebude nouze.
Plesová sezóna pokračuje i v sobotu večer. Hasiči pořádají své bály v Byšicích a Tišicích, rybáři zvou do Kralup nad Vltavou a ve Veltrusech se uskuteční společný spolkový ples. Tomboly, kapely, půlnoční překvapení – klasika, která k únoru prostě patří.
A pokud hledáte klidnější program, ve Mšeně se koná výstava modelů vláčků u příležitosti zahájení činnosti místního modelářského kroužku.
Neděle:
Víkend zakončí pohádka Zvědavé slůně aneb Jak sloni k chobotu přišli v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Představení je součástí festivalu Divadlo dětem a vychází ze známé bajky autora Rudyard Kipling. Ideální nedělní program pro rodiny s dětmi.
