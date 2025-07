Kam v srpnu ve středních Čechách? Máme pro vás přehled nejzajímavějších akcí a festivalů

Střední Čechy nabídnou v srpnu pestrou paletu kulturních, historických i sportovních zážitků. Oslavy 120 let Poděbradky promění lázeňské město v kulturní centrum, běžci si přijdou na své v malebné krajině u Rataj nad Sázavou a milovníci historie si užijí slavnosti ve Zruči, Kolíně i Týnci nad Sázavou. Chybět nebudou ani hudební festivaly, noční prohlídky hradů či tradiční dožínky v Kouřimi.

Oslava 120 let Poděbradky, Poděbrady

1.– 3. 8.

Oslavy nabídnou koncerty, divadlo, tanec, módní přehlídky, kostýmované procházky i degustace a promění lázeňské město v živé kulturní centrum. Až do září návštěvníky čekají koncerty, kostýmované procházky, módní přehlídky, divadelní představení i živé rozhlasové vysílání. Nechybí ani dětské dílny, cyklozávod, jezdecká exhibice nebo degustace minerálek.

Běhej zámky 2025: Běh na Kamenný stůl

2. 8.

Běhej zámky Střední Čechy jsou běžecké závody na atraktivních místech v okolí zámků. Na začátku srpna se můžete kochat přírodou při závodě na necelých 9 km v okolí městyse Rataje nad Sázavou. Každý rok se startuje na místním zámku a trať vede k památce Kamenný stůl. Tato krásná a náročná trasa je oblíbená nejen mezi běžci, ale i turisty, kteří si chtějí vychutnat krásy okolní přírody.

XXV. Historické slavnosti, Zruč nad Sázavou

2. 8.

Jubilejní pětadvacáté pokračování oblíbené akce slibuje den plný historie, zábavy a skvělé atmosféry. Na pódiu vystoupí zpěvák a písničkář Michal Horák, těšit se můžete i na šermířská klání, kejklíře, ukázky řemesel a další historické atrakce, které vás přenesou zpět v čase. Po celý den budou na místě stánky s dobovými výrobky, řemeslnými ukázkami a regionálními specialitami. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet tradiční hry, prohlédnout si historickou výzbroj nebo se zapojit do tematických workshopů.

Týnecký střep, hrad Týnec nad Sázavou

2. 8.

Městské slavnosti Týnecký střep se každoročně pořádají v areálu hradu Týnec nad Sázavou. Návštěvníky čeká středověká hudba, zbraně a katapulty, dobová řemesla, pohádky, sokolnické a šermířské ukázky. Chybět nebudou ani dětská divadelní představení, oblékání do zbroje, dobová věštírna, prohlídky hradu, věže a expozic muzea.

Krásný Ztráty, statek Všetice

8. – 9. 8.

Na letní festival jsou zváni všichni, které spojuje láska ke kvalitní hudbě. Vystoupí patron festivalu, rocková legenda Michal Prokop s kapelami Framusem Five a mnoho dalších hvězdných hostů. Nebudou chybět zpěvačky Jana Kirschner nebo Lenny, vystoupí také skupiny J.A.R., Letní kapela nebo Precedens. Současnou hudbu zastoupí skupina Časovač, nezávislou scénu zase Please The Trees. Jak lze využít harmoniku napříč hudebními žánry předvede Charlie Slavík.

Historické slavnosti v Kolíně

9. 8.

Již 13. historické slavnosti se uskuteční v lesoparku na Kmochově ostrově. Akce s celodenním programem na dvou scénách je tematicky zaměřena k 80. výročí konce II. světové války. Zazní písně Voskovce a Wericha z 30. let, ale i staropražské písničky a kozácké písně a dumy. Přítomní se mohou těšit na dobové tance nebo bojové ukázky. Specialitou programu bude „tanková bitva“ – simulovaná vojenská operace.

Dožínky ve skanzenu Kouřim

16. 8.

Středočeského kulturního léta se uskuteční program ve skanzenu Kouřim. Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátek sklizně slavený na konci žní, patrně s předkřesťanskými kořeny. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi si v průběhu Dožínek vyzkoušíte kosení kosou, vázání snopů, pletení ozdob ze slámy, kování hřebíku v historické kovárně nebo pečení chlebů.

Kempování v muzeu, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

16. 8.

Muzeum připravuje pro návštěvníky Noc pod stanem nebo širákem v muzejní zahradě s večerním doprovodným programem pro malé i velké. Akce je určena všem příznivcům kempování i těm začínajícím. K ohni zahraje rocková muzika, čeká vás stánek s občerstvením a v závěru si užijete letní kino. Přenocovat můžete ve vlastním stanu na zahradě muzea. Pro děti budou připraveny venkovní hry.

Mašínův den, Lošany

23. 8.

Středočeského kulturního léta je II. ročník Mašínova dne v Památníku tří odbojů v Lošanech. Návštěvníci si prohlédnou památník, zažijí vystoupení Site specific divadla z Brna nebo si poslechnou besedu o natáčení a následné promítání dokumentu „Útěk do Berlína". Památník je místem uchování paměti připomínající nejenom podmínky vzniku a života tří odbojů, ale i jejich souvislosti a integritu.

Hradozámecká noc ve středních Čechách

23. 8.

Každoroční akce, kdy jsou hrady, zámky a další památky zpřístupněny ve večerních nebo nočních hodinách, se koná na několika místech kraje. Ať už na zámku Březnice, hradu Český Šternberk, hradu Křivoklát, zámku Veltrusy a dalších. Například na zámku Loučeň můžete zažít Čokoládovou prohlídku, Aristokratickou prohlídku nebo Astronomickou prohlídku. K Hradozámecké noci se připojuje i zámek ve Zruči nad Sázavou, který chystá pohádkovou prohlídku.

Noir film festival, hrad Křivoklát

27. – 30. 8.

Festival je každoroční přehlídkou filmu noir, specifického fenoménu světové kinematografie, který bývá rozličně označován za samostatný žánr, historický cyklus nebo vizuální styl. Již potřinácté se uskuteční žánrová přehlídka zasvěcená právě tomuto fenoménu. Na hradě Křivoklát diváci uvidí klasická, méně známá či u nás dosud neuvedená díla filmové historie.

Soundtrack Poděbrady

28. 8. -31. 8.

Festival každoročně nabízí to nejlepší propojení filmové hudby a multimédií. Letošní 9. ročník proběhne pod poděbradským zámkem, v zámecké zahradě nebo v Centrálním lázeňském parku. Diváci se mohou těšit na Tarantino Concert, který představí největší hity z filmů amerického režiséra Quentina Tarantina. Doprovodí je unikátní obrazový materiál vytvořený na míru koncertu. Diváci se mohou těšit na písně a melodie z filmů jako Pulp Fiction, Kill Bill, Nespoutaný Django nebo Hanebný pancharti.

