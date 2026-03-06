Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme tipy na akce 7.–8. března

Pepa Kowanda

Pokud přemýšlíte, jak strávit víkend na Mělnicku, máme pro vás několik zajímavých tipů. Na programu jsou rodinné akce, koncert, výstava i rybářský závod. Vybere si opravdu každý – rodiny s dětmi, milovníci přírody, hudby i umění.

Sladký den v Zooparku Zelčín

V sobotu 7. března se v Zooparku Zelčín uskuteční Sladký den, který potěší hlavně rodiny s dětmi. Návštěvníci si zde budou moci vyrobit vlastní čokoládu a zároveň se dozvědět zajímavosti o tom, co mají ráda zvířata.

Součástí programu je také tematická stezka Zelčínské probouzení – Cesta za jarem, na které se návštěvníci dozvědí, jak zvířata poznají příchod jara a co všechno zvládla během zimy. Na trase čekají QR kódy s úkoly a na malé pátrače také odměna.

Během dne proběhnou komentovaná krmení zvířat, kde se návštěvníci dozvědí například to, proč zvířata nemohou jíst lidské sladkosti. Odpoledne si pak mohou užít i jízdu koňským spřežením zdarma.

Kdy: sobota 7. března, 10:00–17:30
Kde: Zoopark Zelčín

MDŽ v Zooparku Zelčín

Zoopark Zelčín zve také v neděli 8. března na speciální program k Mezinárodnímu dni žen. Pro návštěvníky je opět připravena jízda koňským spřežením zdarma a pokračovat bude i jarní stezka „Zelčínské probouzení“.

Každá žena navíc v tento den obdrží malý dárek jako poděkování a symbol úcty.

Kdy: neděle 8. března, 9:00–18:00
Kde: Zoopark Zelčín

Rybářský závod Trout Area Tour 2026

Milovníci rybaření se mohou v sobotu zúčastnit prvního závodu ze seriálu Trout Area Tour 2026, který se koná na revíru Malý sporťáček u líhně v Liběchově.

Na závodníky čeká více než tuna pstruhů různých druhů a soutěží se o finanční ceny a poukázky v celkové hodnotě přes 21 tisíc korun. Závod je určen maximálně pro 36 účastníků.

Kdy: sobota 7. března
Kde: Líheň Liběchov

Punkový večer ve Staré Mydlárně

Pro milovníky hudby se v sobotu večer otevřou dveře Staré Mydlárny v Mělníku, kde vystoupí tři punkrockové kapely – UniTrash, Duckies a Exitus.

Návštěvníci se mohou těšit na energickou atmosféru a pořádnou dávku živé hudby.

Kdy: sobota 7. března od 19:00
Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Vernisáž výstavy Šimona Sýkory na zámku Liblice

Milovníci umění by si neměli nechat ujít vernisáž výstavy malíře Šimona Sýkory, která proběhne v neděli 8. března na zámku v Liblicích.

Autor ve své tvorbě zkoumá hranice mezi městem a venkovem i mezi realitou a vzpomínkou. Výstava potrvá až do 29. března.

Kdy: neděle 8. března od 14:00
Kde: Zámek Liblice

Dětský karneval ve Vehlovicích

Vehlovská kaplička společně s místními ženami zve rodiny s dětmi na dětský karneval ve Vehlovicích. Připraveny budou soutěže, zábava a odměny pro děti. Pohoštění je tradičně společné – každý může přinést něco dobrého.

Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba zakoupit vstupenky předem v místním hostinci.

Ať už vyrazíte za zvířaty, hudbou, uměním nebo rodinnou zábavou, víkend na Mělnicku nabízí spoustu možností, jak si ho užít.

