Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme tipy na akce 7.–8. března
Pokud přemýšlíte, jak strávit víkend na Mělnicku, máme pro vás několik zajímavých tipů. Na programu jsou rodinné akce, koncert, výstava i rybářský závod. Vybere si opravdu každý – rodiny s dětmi, milovníci přírody, hudby i umění.
Sladký den v Zooparku Zelčín
V sobotu 7. března se v Zooparku Zelčín uskuteční Sladký den, který potěší hlavně rodiny s dětmi. Návštěvníci si zde budou moci vyrobit vlastní čokoládu a zároveň se dozvědět zajímavosti o tom, co mají ráda zvířata.
Součástí programu je také tematická stezka Zelčínské probouzení – Cesta za jarem, na které se návštěvníci dozvědí, jak zvířata poznají příchod jara a co všechno zvládla během zimy. Na trase čekají QR kódy s úkoly a na malé pátrače také odměna.
Během dne proběhnou komentovaná krmení zvířat, kde se návštěvníci dozvědí například to, proč zvířata nemohou jíst lidské sladkosti. Odpoledne si pak mohou užít i jízdu koňským spřežením zdarma.
Kdy: sobota 7. března, 10:00–17:30
Kde: Zoopark Zelčín
MDŽ v Zooparku Zelčín
Zoopark Zelčín zve také v neděli 8. března na speciální program k Mezinárodnímu dni žen. Pro návštěvníky je opět připravena jízda koňským spřežením zdarma a pokračovat bude i jarní stezka „Zelčínské probouzení“.
Každá žena navíc v tento den obdrží malý dárek jako poděkování a symbol úcty.
Kdy: neděle 8. března, 9:00–18:00
Kde: Zoopark Zelčín
Rybářský závod Trout Area Tour 2026
Milovníci rybaření se mohou v sobotu zúčastnit prvního závodu ze seriálu Trout Area Tour 2026, který se koná na revíru Malý sporťáček u líhně v Liběchově.
Na závodníky čeká více než tuna pstruhů různých druhů a soutěží se o finanční ceny a poukázky v celkové hodnotě přes 21 tisíc korun. Závod je určen maximálně pro 36 účastníků.
Kdy: sobota 7. března
Kde: Líheň Liběchov
Punkový večer ve Staré Mydlárně
Pro milovníky hudby se v sobotu večer otevřou dveře Staré Mydlárny v Mělníku, kde vystoupí tři punkrockové kapely – UniTrash, Duckies a Exitus.
Návštěvníci se mohou těšit na energickou atmosféru a pořádnou dávku živé hudby.
Kdy: sobota 7. března od 19:00
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Vernisáž výstavy Šimona Sýkory na zámku Liblice
Milovníci umění by si neměli nechat ujít vernisáž výstavy malíře Šimona Sýkory, která proběhne v neděli 8. března na zámku v Liblicích.
Autor ve své tvorbě zkoumá hranice mezi městem a venkovem i mezi realitou a vzpomínkou. Výstava potrvá až do 29. března.
Kdy: neděle 8. března od 14:00
Kde: Zámek Liblice
Dětský karneval ve Vehlovicích
Vehlovská kaplička společně s místními ženami zve rodiny s dětmi na dětský karneval ve Vehlovicích. Připraveny budou soutěže, zábava a odměny pro děti. Pohoštění je tradičně společné – každý může přinést něco dobrého.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba zakoupit vstupenky předem v místním hostinci.
Ať už vyrazíte za zvířaty, hudbou, uměním nebo rodinnou zábavou, víkend na Mělnicku nabízí spoustu možností, jak si ho užít.