Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 9. do 11. října 2026
Podzim na Mělnicku rozhodně neznamená konec akcí. Od pátku do neděle čeká na návštěvníky koncert, film, divadelní představení, tradiční trhy, program pro děti i několik podzimních akcí s dýněmi. Vybrali jsme několik tipů, kam se tento týden vydat.
PÁTEK 9. ŘÍJNA
Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku
Kdy: pátek 9. října od 19:00
Kde: divadelní sál Masarykova kulturního domu, U Sadů 323, Mělník
Co vás čeká: Divadelní představení plné humoru, písniček a improvizace. V hlavních rolích se představí Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr Hojer. Hra vychází z kolektivní improvizace herců a nahlíží do prostředí divadelní šatny.
SOBOTA 10. ŘÍJNA
Mělnické trhy
Kdy: sobota 10. října od 8:00 do 12:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Co vás čeká: Tradiční mělnické farmářské, řemeslné a bleší trhy. Nakoupit můžete regionální produkty, výrobky místních zemědělců, pěstitelů, výrobců a řemeslníků.
Podzimní dýňování s burčákem
Kdy: sobota 10. října
Kde: Jan Diviš Zahradnictví, Pavlova 454, Radonice
Co vás čeká: Podzimní den plný dýní, tvoření a burčáku. Připraveny budou tvořivé dílničky, při kterých si návštěvníci mohou vytvořit květinová aranžmá do dýní nebo veselé či strašidelné halloweenské dekorace.
Slavnostní křest mláďat surikat s Honzou Bendigem
Kdy: sobota 10. října, areál je otevřen od 9:00 do 18:00; hlavní křest začíná ve 13:00
Kde: Zoopark Zelčín, Zelčín 1, Hořín
Co vás čeká: Slavnostní křest nových mláďat surikat, jejichž kmotrem se stane zpěvák Honza Bendig. Ve 13:30 naváže jeho pěvecké vystoupení a od 14:30 bude následovat autogramiáda a focení. Součástí programu budou také projížďky kočárem, kreativní dílna a QR stezka věnovaná surikatám.
Dýňový svět na Farmě Vraňany
Kdy: sobota 10. října, otevřeno od 8:00 do 18:00
Kde: Farma Vraňany, Vraňany 240
Co vás čeká: Dýňová stezka, dlabání a malování dýní, fotokoutky, podzimní výzdoba, slámování pro děti a další aktivity pro celou rodinu. Na místě je také Café na Výsluní s dýňovým menu. Dýňový svět probíhá po celý říjen.
NEDĚLE 11. ŘÍJNA
Premiérový BREBENT v Mělníku
Kdy: neděle 11. října od 10:00 do 17:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Co vás čeká: Historické centrum Mělníka se promění v designový trh s českou autorskou tvorbou. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a zakoupit autorskou módu, šperky, keramiku, bytové doplňky, dekorace nebo přírodní kosmetiku. Součástí bude také občerstvení, káva a program pro rodiny s dětmi.
Na kouzelném paloučku
Kdy: neděle 11. října od 15:00
Kde: divadelní sál Masarykova kulturního domu, U Sadů 323, Mělník
Co vás čeká: Loutková revue skupiny Loudadlo pro děti od 3 do 10 let. Na děti čekají tančící slunečnice, žabáci Kvik a Kvak, myšák Kiko, rybičky, papíroví draci i oblíbení Jů a Hele. Představení doplňují písničky, soutěže a aktivní zapojení diváků.
A pokud chcete vyrazit na dýně…
Dýňovou atmosféru si můžete užít na Farmě Vraňany nejen v sobotu. Dýňový svět je otevřený každý den po celý říjen od 8:00 do 18:00. Kromě dýní k zakoupení nabízí dlabání a malování, dýňovou stezku, fotokoutky, podzimní výzdobu nebo speciální nabídku v Café na Výsluní.
Ať už hledáte program pro děti, kulturní večer nebo jen příležitost užít si podzimní víkend, na Mělnicku je tento týden z čeho vybírat.
Fotografie převzato: FB město Mělník