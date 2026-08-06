Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 7. srpna do 9. srpna 2026
Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Na Mělnicku i v blízkém okolí se od pátku 7. do neděle 9. srpna uskuteční řada akcí – od letního kina přes koncerty až po vinařské slavnosti nebo tradiční pouť. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího.
Pátek 7. srpna
Letní kino na Chloumku – Prázdniny s Broučkem
🕢 Občerstvení od 19:30, promítání přibližně od 20:45
📍 Parkoviště u RC Chloumek, Trojická 2803, Mělník
Přijďte si užít pohodový letní večer pod širým nebem. Chloumecké letní kino tentokrát promítne českou komedii Prázdniny s Broučkem. Na místě bude připravené občerstvení a návštěvníci si mohou přinést deku nebo skládací židličku.
The BladderStones – Blues před Dírou 2026
🕗 20:00
📍 Bar Díra, Mělník
Milovníci blues a živé hudby si přijdou na své během koncertu kapely The BladderStones. Večer nabídne příjemnou atmosféru v oblíbeném mělnickém baru.
Sobota 8. srpna
Mělnické trhy
🕗 8:00–12:00
📍 Náměstí Míru, Mělník
Tradiční farmářské trhy nabídnou čerstvé ovoce, zeleninu, pečivo, domácí výrobky, regionální speciality i rukodělné produkty od místních prodejců.
Mlékojedská pouť
🕙 10:00–24:00
📍 Travnatý plácek Mlékojedy, Neratovice
Celodenní pouť nabídne atrakce pro děti i dospělé, bohaté občerstvení, sladké i slané dobroty a doprovodný program. Večer od 20:00 vystoupí kapela Klasickej Postup, která se postará o hudební tečku za celým dnem.
Mělnický košt 2026
🕒 Od 15:00
📍 Náměstí Míru, Mělník
Spolek mělnických vinařů zve na další ročník Mělnického koštu – slavnosti mělnických vín a gastronomie. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín od místních vinařů, dobré jídlo, hudební program i příjemnou atmosféru v centru města.
Po celý víkend
Výstava Liberta – 100 let
🕘 V otevírací době muzea
📍 Regionální muzeum Mělník
Výstava připomíná sto let výroby legendárních kočárků Liberta, které neodmyslitelně patří k historii Mělníka. Expozice nabízí řadu zajímavých exponátů i interaktivních prvků pro malé i velké návštěvníky.
Prohlídky zámku Mělník
🕘 9:00–18:00
📍 Zámek Mělník
Pokud dáváte přednost klidnějšímu programu, můžete navštívit historické interiéry zámku, vinné sklepy nebo si užít jedinečný výhled na soutok Labe a Vltavy.
Mělnické podzemí
🕤 9:30–16:30
📍 Mělnické podzemí
Oblíbené historické podzemní chodby pod centrem Mělníka jsou otevřené také během víkendu. Prohlídka patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce ve městě.
Tip na výlet za hranice Mělnicka
BEERFEST 2026 – Mezinárodní den piva
🕑 Od 14:00 (pátek 7. srpna)
📍 Autokemp Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
Přestože se akce nekoná přímo na Mělnicku, z regionu je to jen krátký výlet. Návštěvníky čekají ochutnávky piv z několika pivovarů, pivní olympiáda, tematická gastronomie, soutěže i pohodová letní atmosféra. Autokemp se nachází v Kosmonosech u Mladé Boleslavi.
Fotografie převzato: FB město Mělník