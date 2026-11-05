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Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 6. listopadu do 8. listopadu 2026

Pepa Kowanda 812 Přečtení

Hledáte inspiraci, kam vyrazit během tohoto týdne na Mělnicku? Připravili jsme pro vás přehled kulturních, společenských i rodinných akcí. Čeká nás filmový festival, koncert, svatomartinské oslavy, výstavy i program pro děti.

Mělnický filmový festival

Kdy: pátek 6. listopadu a sobota 7. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům a další místa v Mělníku

Mělník bude hostit filmový festival zaměřený na krátké filmy, studentskou a nezávislou tvorbu. Návštěvníci se mohou těšit na hrané filmy, animace i dokumenty. Některé projekce se uskuteční také na netradičních místech. Vstupné je 100 Kč na jeden den nebo 200 Kč na oba dny.

Bachtale Apsa – koncert

Kdy: pátek 6. listopadu 2026
Kde: Stará Mydlárna, náměstí Karla IV. 140, Mělník

Páteční večer bude patřit živé hudbě. Kapela Bachtale Apsa přiveze romské a balkánské rytmy, které propojuje s jazzem, swingem, tangem a flamencem. Návštěvníky čeká energický koncert plný temperamentní hudby.

Příjezd svatého Martina do Zelčína

Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Zoopark Zelčín

Do Zooparku Zelčín dorazí svatý Martin a pro návštěvníky bude připraven podzimní program. Děti si budou moci vyrobit lampiony, následovat bude lampionový průvod a večerní vystoupení mažoretek s ohnivými hůlkami. Chybět nebude ani občerstvení.

Strašidelná stezka ve Mšeně

Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Mšeno

Pro rodiny s dětmi je připravena strašidelná stezka. Ta nabídne možnost užít si podzimní atmosféru a trochu dobrodružství. 

Oblastní výstava německých ovčáků

Kdy: sobota 7. listopadu 2026
Kde: Mělník, kynologické cvičiště

Milovníci psů mohou navštívit oblastní výstavu německých ovčáků pořádanou místní kynologickou organizací. Na neděli 8. listopadu je avizována také bonitace německých ovčáků.

Svatomartinská nabídka v hostinci Dobrý Kanec

Kdy: 6.–15. listopadu 2026
Kde: Hostinec Dobrý Kanec, Mělník

Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na svatomartinské speciality. V nabídce mají být především husí pokrmy a další tradiční podzimní dobroty. Pokud si chcete svatomartinské menu vychutnat, doporučujeme si předem ověřit dostupnost a případně rezervovat stůl.

Česká cena za architekturu 2026 – výstava

Kdy: do 26. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Výstava představuje nominované projekty České ceny za architekturu 2026. Návštěvníci se mohou seznámit se zajímavými realizacemi současné české architektury a poznat nové trendy v oboru. Vstup je zdarma.

50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Kdy: do 3. ledna 2027
Kde: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54

Výstava připomíná padesát let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Zaměřuje se na přírodní bohatství, historii a proměny zdejší krajiny. Je vhodná pro všechny, kteří mají rádi přírodu a chtějí se dozvědět více o regionu.

Jiří Vaněček – obrazy

Kdy: do 29. listopadu 2026
Kde: Regionální muzeum Mělník

Výstava představuje tvorbu malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Vaněčka. Připravena je u příležitosti jeho 90. narozenin a nabídne návštěvníkům pohled na jeho uměleckou tvorbu.

Naše Nové divadlo – výstava k 75. výročí

Kdy: 4. listopadu 2026 až 10. ledna 2027
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Výstava připomíná 75 let existence divadelního spolku Nové divadlo. Návštěvníci se mohou seznámit s jeho historií a činností. Vstup je zdarma.

Krvavá hodina odbila – společenská hra

Kdy: neděle 8. listopadu 2026
Kde: Neratovice

Příznivci detektivních a strategických her si mohou vyzkoušet společenskou hru Krvavá hodina odbila. Hráči se zapojí do interaktivního příběhu, ve kterém bude důležitá logika, taktika i schopnost odhalit ostatní účastníky.

 
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