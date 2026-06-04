Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 5. do 7. června 2026
První červnový víkend nabídne na Mělnicku a v okolí pestrý program pro rodiny s dětmi, milovníky hudby, sportovce i dobrovolníky. Vybrali jsme pro vás zajímavé akce od pátku do neděle.
Pátek 5. června
Den mateřství a krásy v porodnici Mělník
Kde: Nemocnice Mělník
Kdy: 9:00–15:00
Porodnice Mělník zve na jubilejní 10. ročník oblíbené akce určené především nastávajícím maminkám. Návštěvníci si budou moci prohlédnout porodní sály i nadstandardní pokoje, seznámit se s aktuálními trendy v porodnictví a osobně se setkat s personálem porodnice. Připraveny jsou také odborné přednášky, doprovodný program pro maminky i děti a balónky plněné heliem. Vstup je zdarma a není nutná registrace.
Svět kostiček – SEVA: Fauna a flora
Kde: Mělník
Kdy: od 9:00
Výstava představí jedinečné modely zvířat, rostlin a předmětů každodenního života vytvořené ze stavebnice SEVA®. Autorem expozice je architekt Petr Šimr, známý propagátor a rekordman projektu Svět kostiček®. Součástí výstavy je také dětská herna, kreativní mozaiková dílna a soutěžní kvíz o stavebnici. Akce potěší malé i velké návštěvníky.
Koncert Velkého dechového orchestru Mělník
Kde: Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník
Kdy: 19:00
Velký dechový orchestr Mělník letos slaví významné jubileum. Na slavnostním koncertě připomene 90 let své existence a nabídne pestrý hudební program doplněný o vystoupení speciálních hostů. Návštěvníci se mohou těšit na večer plný kvalitní hudby a společné oslavy dlouholeté kulturní tradice města.
Jakub Racek – One Man Band
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Kdy: 20:00
Výjimečný kytarista a zpěvák Jakub Racek představí svůj projekt One Man Band. Během koncertu propojí bluegrass, blues, country, jazz i rock a pomocí looperu vytvoří zvuk celé kapely. Pětinásobný držitel titulu Kytarista roku nabídne virtuózní hudební zážitek doplněný o známé písně i vlastní tvorbu.
Sobota 6. června
Posezení s přáteli
Kde: Přívory
Kdy: 14:00
Tradiční sousedské setkání nabídne pohodovou atmosféru, dobré jídlo, občerstvení a živou hudbu. Návštěvníci budou moci ochutnat také rybí speciality a strávit příjemné odpoledne ve společnosti přátel a sousedů.
Gladiator Challenge – The Bridge
Kde: Kralupy nad Vltavou
Kdy: 14:00
Milovníci překážkových závodů si přijdou na své při další zastávce série Gladiator Challenge. Závodníky čeká náročná trať plná fyzických výzev, překážek a adrenalinu. Akce je určena všem, kteří chtějí otestovat svou kondici a zažít jedinečnou sportovní atmosféru.
Veřejná brigáda u Malého farmáře
Kde: V Topolech, Velvary
Kdy: 9:00–17:00
Azyl pro hospodářská zvířata Malý farmář pořádá dobrovolnický den pro všechny, kteří chtějí pomoci dobré věci. Program zahrnuje úklid ohrad, stavbu nových prvků pro zvířata i další práce v areálu. Kromě pomoci si návštěvníci mohou prohlédnout zvířata a strávit den v přírodě. Rezervace není nutná.
Westernový den v Zooparku Zelčín
Kde: Zoopark Zelčín
Kdy: 10:30–18:00
Zoopark Zelčín se v sobotu promění v pravý Divoký západ. Návštěvníky čeká celodenní program plný country hudby, tance, westernových vystoupení a zábavy pro celou rodinu. O hudební doprovod se postará country skupina TFC Blue Gin, chybět nebudou ani taneční vystoupení Western Girls a možnost naučit se základy country tanců pod vedením zkušených lektorů.
Velkým lákadlem bude show mistra světa Pavla Votápka s biči, která slibuje pořádnou dávku adrenalinu a obdivuhodných kousků. O další zábavu se postará kejklíř Radim Lůžek, jenž návštěvníky přenese do atmosféry starého Západu. Akce je ideální pro rodiny s dětmi i všechny milovníky westernové kultury a venkovské pohody.
Neděle 7. června
Dětské závody s Rozběháčkem
Kde: T. J. Sokol Kralupy nad Vltavou
Kdy: od 9:00
Rodinná sportovní akce nabídne závody pro děti všech věkových kategorií, od nejmenších běžců až po juniory. Součástí programu budou také běhy s kočárky, rodinné štafety a bohatý doprovodný program včetně zážitkové stezky a kreativních aktivit. Každý účastník si odnese medaili a spoustu zážitků.
Pověsti Kokořínska
Kde: Kokořínský důl, sraz před restaurací Pobuda
Kdy: 10:00
Oblíbená rodinná vycházka zavede účastníky na místa opředená tajemnými příběhy a pověstmi. Na trase dlouhé přibližně šest kilometrů čekají na děti pohádkové bytosti, zábavné úkoly a odměny. Akce je součástí oslav 50 let od vyhlášení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Nutné je předchozí přihlášení.
Ať už dáte přednost hudbě, sportu, rodinnému programu nebo odpočinku v přírodě, první červnový víkend na Mělnicku nabízí dostatek příležitostí, jak si užít volný čas s rodinou i přáteli.
Fotografie převzato: FB město Mělník