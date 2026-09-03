Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 4. do 6. září 2026
První zářijový víkend nabídne na Mělníku a v okolí pestrý program pro milovníky sportu, vína, kultury i rodinné zábavy. Vyrazit můžete na sportovní festival, výstavu v muzeu, ochutnat nové koktejlové menu, projít se Kokořínskem nebo si užít tradiční trhy a burčák.
Pátek 4. září
🏃 Mělnický festival sportu 2026
🕒 15:00–18:00
📍 Sportovní areál TJ EMĚ Na Polabí a přilehlý park u DDM Mělník, Pražská 417, Mělník
Hledáte pro své děti sportovní aktivitu, která by je bavila? Mělnický festival sportu nabídne možnost vyzkoušet si více než dvacet různých sportů a třeba si rovnou odnést i nějaký ten cenný kov.
Návštěvníci se mohou těšit například na fotbal, hokej, volejbal, házenou, atletiku, florbal, ragby, požární sport, motorismus nebo mažoretkový sport. Chybět nebude ani horolezecká stěna či rodeo fotbal. Akce je vhodná pro celou rodinu a nabídne také nejrůznější ukázky a doprovodný program.
🐾 Kokořínská fantastická skalní zvířata a kde je najít?
🕒 9:00–17:00
📍 Regionální muzeum Mělník – muzejní kavárna
V muzejní kavárně můžete navštívit fotografickou výstavu Kokořínská fantastická skalní zvířata a kde je najít?. Výstava představuje nejrůznější zvířecí útvary, které lze objevit ve skalní krajině Kokořínska.
Autorem projektu je fotograf, kreativec a mělnický patriot Petr Raist Šťastný. Výstava navíc návštěvníky hravou formou vybízí, aby se po „skalní zvěři“ vydali pátrat přímo do terénu.
🍸 Nové barové menu v Brlohu
🕒 od 18:00
📍 Brloh, Mělník
Po měsících ladění chutí, ingrediencí a příběhů představí Brloh své nové barové menu. Tentokrát se jeho tvůrci inspirovali přímo Mělníkem a jeho okolím.
Každý koktejl má vyprávět příběh konkrétního místa a jeho atmosféry. Ochutnat můžete například drinky inspirované Jeptišákem, Vrázovkou, Soutokem nebo Kokořínskem. Kromě nových surovin a netradičních kombinací se můžete těšit také na originální servisy a vyladěné nealkoholické drinky.
Sobota 5. září
🥕 Mělnické trhy
🕒 8:00–12:00
📍 náměstí Míru, Mělník
Sobotní ráno můžete začít tradičními Mělnickými trhy na náměstí Míru. Nakoupit zde můžete produkty od regionálních výrobců, pěstitelů a chovatelů a podpořit tak místní prodejce.
Trhy se konají každou sobotu od Velikonoc do Dušiček, výjimkou je sobota během Mělnického vinobraní. Běžná otevírací doba je od 8 do 12 hodin.
🚴 Líbeznický koloběh 2026
🕒 registrace od 9:30, start v 10:00
📍 Areál zdraví, Líbeznice
Na své si přijdou také sportovci. V Líbeznicích se uskuteční už 13. ročník Líbeznického koloběhu. Dvojice musí společně zvládnout deset kilometrů a během závodu se mohou libovolně střídat na jednom jízdním kole.
Závodit se bude v pěti kategoriích – rodič a dítě do 14 let, ženy, muži a smíšené dvojice. Pokud máte chuť si zasportovat a zároveň si užít trochu netradiční závodní atmosféry, můžete se přidat.
🥾 Komentovaná vycházka – Skalní obydlí v Šemanovickém dole
🕒 10:00–cca 16:00
📍 sraz v 10:00 u autobusové zastávky Malá Jestřebice
Regionální muzeum Mělník zve na komentovanou vycházku zaměřenou na skalní obydlí Kokořínska. Trasa dlouhá přibližně 10 kilometrů zavede účastníky přes Šemanovice, Šemanovický důl, Truskavnu a Malou Jestřebici.
Během výpravy si účastníci prohlédnou například bývalá skalní obydlí Rozbořenku, Relich nebo Klemperku. Návrat je plánovaný k autobusové zastávce v Malé Jestřebici do 16 hodin.
🍇 Burčákobraní na vinici 2026
🕒 10:00–20:00
📍 Vinařství Válkovi, Skuhrov 18
Milovníci vína mohou vyrazit na Burčákobraní do vinařství Válkovi ve Skuhrově. Čeká vás den přímo na vinici, kde si budete moci vyzkoušet sběr hroznů a podívat se na praktickou ukázku zpracování vína s výkladem enologa.
Sběr hroznů probíhá od 10 do 14 hodin. Po celý den bude k dispozici burčák, domácí dobroty, burgery, sladké občerstvení, káva a hudba. Vstup je zdarma.
🎈 Rozloučení s prázdninami
🕒 10:00–15:00
📍 Sady Antonína Junka, park Mlazice, Mělník
Prázdniny můžete symbolicky zakončit v Mlazicích. SDH Mělník–Mlazice připravilo den plný zábavy, soutěží a programu pro celou rodinu.
Akce začíná v 10 hodin v sadech Antonína Junka. Pokud hledáte nenáročný program s dětmi, může být právě toto příjemnou možností, jak si ještě naposledy užít letní atmosféru.
🛍️ Dětské trhy s Domečkem
🕒 15:00–18:00
📍 náměstí Míru, Mělník
Sobotní odpoledne bude patřit dětem. Na náměstí Míru se uskuteční Dětské trhy s Domečkem, kde si malí obchodníci mohou vyzkoušet, jaké je to mít vlastní stánek a prodávat své výrobky či výtvory.
Kromě samotného tržiště bude připraven také program pro celou rodinu. Součástí akce je navíc dobročinný rozměr – návštěvníci společně podpoří útulek Dog Planet.
🥂 Máslovické posvícenské vinobraní 2026
🕒 13:00–23:00
📍 Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, Máslovice
Pokud vám nevadí vyrazit kousek za Mělník, můžete zamířit na tradiční Máslovické posvícenské vinobraní. Připraven bude výběr vín, burčák, medovina i čerstvé koláče.
Na programu je také stloukání másla, aktivity pro děti a hudební vystoupení Tamburašského souboru Brač a kapely OOZ. Večer pak bude pokračovat taneční zábavou.
Fotografie převzato FB město Mělník