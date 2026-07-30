Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 31. července do 2. srpna 2026
Poslední červencový a první srpnový víkend nabídne na Mělnicku pestrý program pro malé i velké. Čekají vás koncerty pod širým nebem, letní kina, rytířská bitva, folkový večer i akce pro rodiny s dětmi. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější.
Pátek 31. července
Devadesátky na zámku Nelahozeves
📍 Zámek Nelahozeves
🕓 Začátek: 16:00
Milovníci devadesátých let si přijdou na své. Zámecký areál se promění v obrovský taneční parket, kde zazní největší hity legend jako Backstreet Boys, Haddaway, Dr. Alban, Snap! nebo Eiffel 65. Návštěvníci se mohou těšit na skvělou atmosféru, DJs, nostalgii i možnost dorazit ve stylovém devadesátkovém outfitu.
Adam Ďurica na Chateau Mělník
📍 Vinařství Chateau Mělník
🕕 Otevření areálu: 18:00
Oblíbený slovenský zpěvák Adam Ďurica vystoupí v rámci koncertního seriálu Hudba na vinicích. Večer propojí kvalitní hudbu s výborným vínem v krásném prostředí mělnických vinic. Před koncertem zahraje předkapela, hlavní vystoupení začne ve 20 hodin
Pojď dál a zpívej
📍 Lhotka u Mělníka – u hospůdky a komunitního centra
🕕 Začátek: 18:00
Příjemný folkový podvečer nabídne vystoupení Pavla Ráce, K+K Girls, Romana Hampachera i dua Braduo. Akce je určena všem, kteří si chtějí posedět, zazpívat a užít si pohodovou letní atmosféru. Vstupné je dobrovolné.
Dobré ráno Blues Band
📍 Bar Díra, Mělník
🕗 Začátek: 20:00
Večer plný bluesové muziky nabídne koncert kapely Dobré ráno Blues Band. Ideální příležitost posedět s přáteli a užít si živou hudbu v centru Mělníka.
Letní kino Vehlovice – Elio
📍 Central park pod kapličkou, Vehlovice
🕘 Začátek: 21:00
Vehlovické letní kino pokračuje promítáním animovaného filmu Elio. Diváci si mohou užít příjemný letní večer pod širým nebem v oblíbeném prostředí místního parku.
Sobota 1. srpna
Bitva na Mělníku aneb Čtrnáctá bitva Rytířů Mělnických
📍 Hořínský lesopark
🕑 Začátek: 14:00
Jedna z největších historických akcí v regionu se vrací se svým čtrnáctým ročníkem. Návštěvníci se mohou těšit na pokračování příběhu o Necromantovi, který byl korunován králem smrti. Čekají vás souboje rytířů, napínavá hlavní bitva i večerní bitevní vystoupení, které celý příběh uzavře.
Antonín Dvořák – Leggiero Quartet a Vendula Sládečková
📍 Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník
🕖 Začátek: 19:00
Milovníci klasické hudby si mohou vychutnat večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. V podání Leggiero Quartetu a sopranistky Venduly Sládečkové zazní slavný Americký kvartet, výběr z cyklu Cypřiše i známé písně v komorním provedení.
Letní kino Mělník – Coco
📍 Jungmannovy sady
🕘 Začátek: 21:00
V mělnickém letním kině se bude promítat oceňovaný animovaný film Coco. Dojemný příběh o hudbě, rodině a odvaze plnit si sny potěší děti i dospělé. Vstupné je dobrovolné.
Letní kino Vehlovice – Pod parou
📍 Central park pod kapličkou, Vehlovice
🕘 Začátek: 21:00
Pokud dáváte přednost českým filmům, můžete zamířit do Vehlovic na promítání filmu Pod parou. I zde vás čeká pohodová atmosféra letního kina pod širým nebem.
Neděle 2. srpna
I když je nedělní program tentokrát o něco klidnější, můžete si užít pokračující atmosféru víkendových akcí, výlety po Mělnicku nebo návštěvu místních památek a vinařství.
Tip pro rodiny s dětmi
Pokud hledáte program i mimo víkend, ve středu 29. července od 9:30 se můžete vydat na oblíbenou naučnou procházku „Projděte se Mělníkem s kocourem Švarcíkem“. Zábavný program provede děti i rodiče historickým centrem Mělníka prostřednictvím úkolů a zajímavostí o historii města. Sraz je u Regionálního muzea Mělník.
Fotografie převzato: FB město Mělník