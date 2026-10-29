Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 30. října do 1. listopadu 2026
Poslední říjnový víkend bude na Mělnicku ve znamení Halloweenu, podzimní gastronomie, kultury i akcí pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou vydat na strašidelný večer na mělnickém zámku, vyrazit s lampiony za světýlkem nebo ochutnávat speciality místních restaurací. Na své si přijdou také milovníci hudby, architektury a aktivního odpočinku.
Přinášíme přehled zajímavých akcí, které stojí za návštěvu od pátku do neděle.
Pátek 30. října
Halloween III v Neratovicích
Kdy: pátek 30. října 2026
Kde: Kpt. Jaroše 235/32, Neratovice
Neratovice čeká třetí ročník halloweenské party pořádané Nera Events. Organizátoři slibují večer plný zábavy, soutěží a nejrůznějších výzev. Chybět nebude DJ, show ani soutěž o nejlepší masku, ve které mohou návštěvníci předvést své nejkreativnější halloweenské převleky.
Na místě budou připraveny také dva bary se speciálními nápoji. Akce je určena především těm, kteří chtějí začít halloweenský víkend ve společnosti hudby a zábavy.
Podrobnosti: HALLOWEEN III – NERA EVENTS.
Martin Čepelík a Andrea Mineva: koncert ve Staré mydlárně
Kdy: pátek 30. října od 20:00
Kde: Ve Staré mydlárně, Mělník
Milovníci živé hudby mohou páteční večer strávit v mělnické Staré mydlárně, kde vystoupí písničkářské duo Martina Čepelíka a Andrey Minevy. Dvojice se věnuje vlastní tvorbě, v níž se potkávají vážnější a romantická témata s humorem a nadhledem.
Návštěvníci se mohou těšit na autorské písně a komornější koncertní atmosféru. Zajímavostí je, že oba interpreti spolu vystupují už řadu let a jejich tvorba zahrnuje také humorné písně inspirované prostředím českého zdravotnictví.
Česká cena za architekturu 2026
Kdy: pátek 30. října, výstava pokračuje také o víkendu
Kde: Městský kulturní dům Mělník, U Sadu 323
Zájemci o architekturu mohou navštívit výstavu představující 25 realizací nominovaných na Českou cenu za architekturu 2026. Vybraná díla představují současnou českou architekturu v celé její šíři – od rekonstrukcí a staveb pro bydlení přes školy až po veřejná prostranství a krajinářské projekty.
Výstava nabízí inspiraci nejen odborníkům, ale i všem, které zajímá, jak se proměňuje prostředí kolem nás. Návštěvníci se mohou seznámit s různými přístupy k moderním stavbám a získat přehled o zajímavých projektech z celé republiky.
Sobota 31. října
Mělnické trhy
Kdy: sobota 31. října, přesný čas konání doporučujeme ověřit
Kde: náměstí Míru, Mělník
Sobotní dopoledne mohou návštěvníci začít na tradičních Mělnických trzích. Ty pravidelně přinášejí nabídku místních potravin, farmářských produktů, pečiva, řemeslných výrobků a sezonních dobrot.
Trhy jsou příležitostí nakoupit čerstvé suroviny, podpořit regionální prodejce a užít si atmosféru mělnického centra. Vzhledem k tomu, že říjen se chýlí ke konci, může jít také o jednu z posledních příležitostí vychutnat si podzimní tržní sezonu.
Běhny z Mělníka pro dobrou věc
Kdy: sobota 31. října, sraz v 9:40, start v 10:00
Kde: náměstí Míru u kašny, Mělník
Poslední říjnový den nabídne také sportovní a charitativně zaměřené setkání žen, které chtějí spojit pohyb s podporou osvěty o rakovině prsu. Účastnice mohou zvolit přibližně deset kilometrů dlouhý běh, nebo pohodovější pětikilometrovou procházku.
Nejde o závod, ale především o společné setkání, radost z pohybu a podporu dobré věci. Cílem je okolí vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla, kde se počítá se společným zakončením a předáváním medailí. Účast je možná i bez zakoupení startovního balíčku.
Putování za světýlkem
Kdy: sobota 31. října, přesný čas zahájení doporučujeme ověřit
Kde: Vehlovská kaplička, Hroznová 3145/13, Mělník
Rodiny s dětmi mohou vyrazit na Putování za světýlkem. Akce je zaměřena především na děti do 13 let a zve malé účastníky na podvečerní dobrodružství s lampiony, světýlky a maskami.
Děti si mohou užít atmosféru podzimního putování, při kterém nechybí tajemno ani prostor pro fantazii. Organizátoři doporučují vzít s sebou masku, lampion a především dobrou náladu. Pro rodiny, které hledají alternativu k hlučnějším halloweenským party, jde o zajímavý tip.
Halloween na zámku Mělník
Kdy: sobota 31. října, 17:00–21:30
Kde: zámek Mělník, Svatováclavská 19/16
Jedním z hlavních bodů víkendového programu bude Halloween na zámku Mělník. Historické prostory, nádvoří a sklepení se promění v dějiště večera plného strašidel, dýní a podzimní atmosféry.
Na návštěvníky čeká strašidelný program v muzeu a sklepeních, dětská prohlídka zámku, dlabání dýní a soutěž o tu nejhezčí. Vyhlášení vítězů dýňové soutěže je naplánováno na 20:00. Připraveny budou také dětská diskotéka, malování na obličej, opékání buřtů a další doprovodné aktivity.
K příjemné atmosféře přispějí teplé nápoje a sladkosti ze zámecké cukrárny. Děti mají podle zveřejněných informací vstup zdarma, dospělí zaplatí 150 korun. Kdo dorazí v kostýmu, lépe zapadne do strašidelné nálady celého večera.
Po celý víkend: od pátku do neděle
Ochutnejte Mělnicko 2026
Kdy: festival probíhá do neděle 1. listopadu; zveřejněná otevírací doba je 13:00–20:00
Kde: zapojené restaurace na Mělnicku a Kokořínsku
Milovníci dobrého jídla by neměli vynechat druhý ročník festivalu Ochutnejte Mělnicko. Do gastronomické přehlídky se zapojilo 16 restaurací, které připravily speciální menu a nabídky mimo svůj běžný jídelní lístek.
Návštěvníci mohou objevovat rozmanité chutě regionu – od tradiční české kuchyně přes italské a mexické speciality až po americké barbecue. Festival je ideální příležitostí spojit výlet po Mělnicku s návštěvou zajímavých podniků a ochutnat něco nového.
Cena závisí na konkrétní restauraci a objednaném menu. Před návštěvou doporučujeme zkontrolovat otevírací dobu vybraného podniku a dostupnost festivalové nabídky.
Podrobnosti a seznam restaurací: Ochutnejte Mělnicko.
Masarykův kulturní dům slaví 90 let
Kdy: do soboty 31. října 2026
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Výročí mělnického Masarykova kulturního domu připomínají také tematické výstavy. Návštěvníci se mohou seznámit s historií této významné kulturní instituce, divadelními příběhy, které se s ní pojí, i s cestou od položení základního kamene až po současnost.
Jde o tip pro všechny, kteří se zajímají o historii města a jeho kulturní život. Protože výstavní program podle zveřejněného kalendáře končí právě v sobotu 31. října, doporučujeme případnou návštěvu neodkládat.
Výstava Jiřího Vaněčka v Regionálním muzeu Mělník
Kdy: od pátku 30. října; výstava potrvá do 29. listopadu 2026
Kde: Regionální muzeum Mělník
Kulturní program doplňuje výstava obrazů Jiřího Vaněčka, malíře, grafika a ilustrátora, který letos oslavil devadesáté narozeniny. Představuje výběr z jeho tvorby a nabízí možnost zastavit se u výtvarného umění v klidnějším tempu.
Výstava je vhodným cílem pro návštěvníky, kteří chtějí víkendový program doplnit o kulturní zážitek. Před cestou je vhodné ověřit aktuální otevírací dobu muzea.
A co v neděli 1. listopadu?
Neděle může být ideální příležitostí pokračovat v gastronomickém putování po regionu v rámci festivalu Ochutnejte Mělnicko, případně navštívit probíhající výstavu České ceny za architekturu. Obě možnosti umožňují strávit den vlastním tempem a vybrat si program podle počasí i osobních zájmů.
Fotografie převzato: FB město Mělník