Kralupsko Kultura Mělnicko Mělník Nelahozeves Neratovice Neratovicko Tišice TOP Vraňany

Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 29. května do 31. května 2026

Pepa Kowanda 2535 Přečtení

Na Mělnicku bude poslední květnový víkend opravdu nabitý. Čekají vás dětské dny, festivaly, hudba, výstavy i dobrodružné programy pro rodiny s dětmi. Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí od pátku do neděle.

Pátek 29. května 2026
Dětský den ve Veltrusech

Pátek 29. května 2026
14:00 hodin
Fotbalové hřiště Veltrusy

Veltruské spolky ve spolupráci s městem Veltrusy zvou děti i rodiče na odpoledne plné her a zábavy. Připraveny budou soutěže, divadýlko pro děti, skákací hrad, malování na obličej, střílení ze vzduchovky nebo oblíbené foukání maxibublin. Chybět nebude ani občerstvení a drobné odměny pro děti.

Přepište dějiny v Neratovicích

Pátek 29. května 2026
19:00 hodin
Neratovice

Před 150 lety zemřel František Palacký, významná osobnost české historiografie spojená také s Lobkovicemi u Neratovic, kde část života pobýval a kde je pochován. Podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka nabídne pohled na Palackého život, pohřeb i zajímavosti z českých dějin, médií a veřejného prostoru.

Komorní výstava ze Světa kostiček

Pátek od 9:00 hodin
Mělník

Výstava představí modely zvířat, květin i běžných předmětů vytvořené ze stavebnice SEVA®. Autor výstavy Ing. arch. Petr Šimr nabídne návštěvníkům originální pohled na českou legendární stavebnici. Součástí je také dětská herna, kreativní mozaika a soutěžní kvíz o stavebnici.

🎟️ Vstupné: 50 Kč / 30 Kč, rodinné vstupné 130 Kč.

Sobota 30. května 2026
Mělnický výběr 2026

Sobota 30. května 2026
11:30 hodin
Koupaliště Mělník

Čtvrtý ročník open air hudebního festivalu nabídne pořádnou dávku rocku, punku i metalu. Na pódiu vystoupí kapely z Mělnicka i dalších koutů republiky, například Sickmates, Fleshless, Exorcizphobia nebo Sukkhu.

🎟️ Děti do 13 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
🌦️ Akce se koná za každého počasí.

Den pro psa

Sobota 30. května 2026
13:00 hodin
Areál ZKO Kozly Tišice

Charitativní akce pro německé ovčáky bez domova nabídne ukázky práce policejních i záchranářských psů, poradnu pro chovatele, soutěže, workshop pro děti i možnost poznat psy hledající nový domov. Připraven bude také skákací hrad a občerstvení.

🎟️ Vstup zdarma.

Dětský den na Hostíně – Olympijské hry

Sobota 30. května 2026
od 13:00 hodin
Hostín u Vojkovic

Tradiční dětský den letos ponese téma Olympijských her. Děti si užijí sportovní disciplíny, soutěže i spoustu zábavy inspirované olympijskou atmosférou.

RC Factory DAY

Sobota 30. května 2026
10:00 hodin
Mělnicko

Setkání příznivců leteckých modelů nabídne akrobacii, aerovleky i pohodový den plný létání a setkávání modelářů.

Oslavy 20 let oddílu Taury

Sobota 30. května 2026
od 10:00 hodin
Chata Alberta na Harasově

Oddíl Taury slaví 20 let své existence. Na bývalé i současné členy čekají hry, povídání, buřtobraní i oddílový hospodský kvíz. Akce je určena všem, kteří byli součástí historie oddílu.

Po stopách ztraceného pokladu na zámku Nelahozeves

Sobota 30. května 2026
10:30 hodin
Zámek Nelahozeves

Dobrodružná bojovka pro děti zavede návštěvníky do tajemných prostor zámku. S čelovkami projdou sklepení, tajná schodiště i krovy a budou řešit šifry a úkoly při hledání ztraceného pokladu.

Program je vhodný pro děti od 8 let.

Neděle 31. května 2026
Den dětí a koní

Neděle 31. května 2026
Zahájení v 10:00 hodin
Jezdecký areál Na Podkově, Nad Jatkami, Mělník
Vstupné dobrovolné

Jezdecký areál Na Podkově připravil pestrý program pro malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na ukázky jezdeckých disciplín, westernu, lasování, vystoupení mažoretek i minikoní.

🐴 Po celý den bude možné svézt děti i dospělé na koních v nové jezdecké hale.
🎤 Ve 12:00 hodin dorazí herec Václav Vydra, kterého přivítá starosta města.
🚗 Parkování v ulici Nad Jatkami zdarma.

Dětský den na dopravním hřišti v Mělníku

Neděle 31. května 2026
13:00–17:00 hodin
Dopravní hřiště Mělník
Vstup zdarma

Návštěvníci se mohou těšit na lukostřelbu, hasičskou pěnu, FruitBike, hledání pokladu, venkovní hry i festivalové občerstvení. Akce je určena dětem všech věkových kategorií i jejich rodičům.

Dětský den – Pohádkový les a zábavná louka

Neděle 31. května 2026
14:00 hodin
Mšeno u Mělníka

Oblíbený pohádkový les nabídne dětem dobrodružství, soutěže a zábavu v přírodě.

Den dětí na Farmě Vraňany 2026

Neděle 31. května 2026
13:00–18:00 hodin
Farma Vraňany

Rodinné odpoledne nabídne malování na obličej, canisterapii, soutěže, ukázky první pomoci, hasičskou techniku i nafukovací atrakce. Připravená bude také naučná stezka a občerstvení z farmářského bistra.

Fotografie převzato FB město Mělník

Počet přečtení: 1 661

Přečtěte si také:

Na Mělnicku roste boj o střední školy: Přijímačky patří k nejnáročnějším v regionu

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na Mělnicku roste boj o střední školy: Přijímačky patří k nejnáročnějším v regionu

Mělník přitvrzuje v postihu účastníků technoparty

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mělník přitvrzuje v postihu účastníků technoparty

Nera Jam se blíží! Pořadatel Tomáš Hřebec prozradil, jak celá akce vznikla

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nera Jam se blíží! Pořadatel Tomáš Hřebec prozradil, jak celá akce vznikla