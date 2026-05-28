Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 29. května do 31. května 2026
Na Mělnicku bude poslední květnový víkend opravdu nabitý. Čekají vás dětské dny, festivaly, hudba, výstavy i dobrodružné programy pro rodiny s dětmi. Přinášíme výběr nejzajímavějších akcí od pátku do neděle.
Pátek 29. května 2026
Dětský den ve Veltrusech
14:00 hodin
Fotbalové hřiště Veltrusy
Veltruské spolky ve spolupráci s městem Veltrusy zvou děti i rodiče na odpoledne plné her a zábavy. Připraveny budou soutěže, divadýlko pro děti, skákací hrad, malování na obličej, střílení ze vzduchovky nebo oblíbené foukání maxibublin. Chybět nebude ani občerstvení a drobné odměny pro děti.
Přepište dějiny v Neratovicích
19:00 hodin
Neratovice
Před 150 lety zemřel František Palacký, významná osobnost české historiografie spojená také s Lobkovicemi u Neratovic, kde část života pobýval a kde je pochován. Podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka nabídne pohled na Palackého život, pohřeb i zajímavosti z českých dějin, médií a veřejného prostoru.
Komorní výstava ze Světa kostiček
Pátek od 9:00 hodin
Mělník
Výstava představí modely zvířat, květin i běžných předmětů vytvořené ze stavebnice SEVA®. Autor výstavy Ing. arch. Petr Šimr nabídne návštěvníkům originální pohled na českou legendární stavebnici. Součástí je také dětská herna, kreativní mozaika a soutěžní kvíz o stavebnici.
🎟️ Vstupné: 50 Kč / 30 Kč, rodinné vstupné 130 Kč.
Sobota 30. května 2026
Mělnický výběr 2026
11:30 hodin
Koupaliště Mělník
Čtvrtý ročník open air hudebního festivalu nabídne pořádnou dávku rocku, punku i metalu. Na pódiu vystoupí kapely z Mělnicka i dalších koutů republiky, například Sickmates, Fleshless, Exorcizphobia nebo Sukkhu.
🎟️ Děti do 13 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
🌦️ Akce se koná za každého počasí.
Den pro psa
13:00 hodin
Areál ZKO Kozly Tišice
Charitativní akce pro německé ovčáky bez domova nabídne ukázky práce policejních i záchranářských psů, poradnu pro chovatele, soutěže, workshop pro děti i možnost poznat psy hledající nový domov. Připraven bude také skákací hrad a občerstvení.
🎟️ Vstup zdarma.
Dětský den na Hostíně – Olympijské hry
od 13:00 hodin
Hostín u Vojkovic
Tradiční dětský den letos ponese téma Olympijských her. Děti si užijí sportovní disciplíny, soutěže i spoustu zábavy inspirované olympijskou atmosférou.
RC Factory DAY
10:00 hodin
Mělnicko
Setkání příznivců leteckých modelů nabídne akrobacii, aerovleky i pohodový den plný létání a setkávání modelářů.
Oslavy 20 let oddílu Taury
od 10:00 hodin
Chata Alberta na Harasově
Oddíl Taury slaví 20 let své existence. Na bývalé i současné členy čekají hry, povídání, buřtobraní i oddílový hospodský kvíz. Akce je určena všem, kteří byli součástí historie oddílu.
Po stopách ztraceného pokladu na zámku Nelahozeves
10:30 hodin
Zámek Nelahozeves
Dobrodružná bojovka pro děti zavede návštěvníky do tajemných prostor zámku. S čelovkami projdou sklepení, tajná schodiště i krovy a budou řešit šifry a úkoly při hledání ztraceného pokladu.
Program je vhodný pro děti od 8 let.
Neděle 31. května 2026
Den dětí a koní
Zahájení v 10:00 hodin
Jezdecký areál Na Podkově, Nad Jatkami, Mělník
Vstupné dobrovolné
Jezdecký areál Na Podkově připravil pestrý program pro malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na ukázky jezdeckých disciplín, westernu, lasování, vystoupení mažoretek i minikoní.
🐴 Po celý den bude možné svézt děti i dospělé na koních v nové jezdecké hale.
🎤 Ve 12:00 hodin dorazí herec Václav Vydra, kterého přivítá starosta města.
🚗 Parkování v ulici Nad Jatkami zdarma.
Dětský den na dopravním hřišti v Mělníku
13:00–17:00 hodin
Dopravní hřiště Mělník
Vstup zdarma
Návštěvníci se mohou těšit na lukostřelbu, hasičskou pěnu, FruitBike, hledání pokladu, venkovní hry i festivalové občerstvení. Akce je určena dětem všech věkových kategorií i jejich rodičům.
Dětský den – Pohádkový les a zábavná louka
14:00 hodin
Mšeno u Mělníka
Oblíbený pohádkový les nabídne dětem dobrodružství, soutěže a zábavu v přírodě.
Den dětí na Farmě Vraňany 2026
13:00–18:00 hodin
Farma Vraňany
Rodinné odpoledne nabídne malování na obličej, canisterapii, soutěže, ukázky první pomoci, hasičskou techniku i nafukovací atrakce. Připravená bude také naučná stezka a občerstvení z farmářského bistra.
Fotografie převzato FB město Mělník