Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 28. do 30. srpna 2026
Poslední srpnový víkend je tady a na Mělnicku se rozhodně nudit nebudete. Čekají vás koncerty, letní kino, festivaly ve vinicích, country muzika, historický program i akce pro celou rodinu. Vybrali jsme pro vás několik tipů, kam vyrazit od pátku do neděle.
PÁTEK 28. SRPNA
ABBA World Revival
📍 Náměstí Míru, Mělník
🕖 19:00
Milovníci legendární skupiny ABBA si v pátek přijdou na své. Na náměstí Míru vystoupí ABBA World Revival, který nabídne živou hudební show bez playbacku. Na pódiu se představí deset profesionálních muzikantů v dobových kostýmech a zazní více než 30 známých hitů švédské legendy. Vstup na koncert je zdarma.
Pojď dál a zpívej N°52 – Open Mic
📍 Stará Mydlárna, Mělník
🕗 20:00
Večer můžete zamířit do Staré Mydlárny na další pokračování oblíbeného open micu. Pojď dál a zpívej nabídne prostor všem, kteří si chtějí zazpívat, zahrát nebo si jednoduše užít hudební večer v příjemné atmosféře.
Letní kino Vehlovice: Spongebob – Pirátské dobrodružství
📍 Central park pod kapličkou, Vehlovice
🕘 21:00
🎬 Letní kino
Páteční večer zakončí film pod širým nebem. Na programu je animované dobrodružství Spongebob: Pirátské dobrodružství z roku 2025. Stačí si vzít deku, něco dobrého k zakousnutí a užít si filmovou atmosféru v Central parku.
SOBOTA 29. SRPNA
90s Devadesátky na Mělníku III
📍 Náměstí Míru, Mělník
🕒 15:00–22:00
Devadesátky znovu zaútočí na Mělník! Třetí pokračování oblíbené akce nabídne pořádnou dávku hitů z 90. let. Po úspěšném červnovém večeru přichází letos ještě jeden termín a organizátoři slibují další velkou jízdu plnou hudby, tance a nostalgie. Přijďte si zavzpomínat na dobu, kdy taneční parkety praskaly ve švech a mejdany nikdy nekončily.
Vinobraní mezi řádky
📍 Vinice Klamovka
🕑 14:00
🍷 Festival ve vinici
Ve vinici Klamovka se uskuteční Vinobraní mezi řádky. Čeká vás festivalová atmosféra přímo uprostřed vinic, hudba, dobré jídlo a samozřejmě také víno. Ideální tip pro všechny, kteří si chtějí užít pohodové sobotní odpoledne mimo město.
Country Želízy 2026
📍 Želízy
🕑 14:00
🎸 Country zábava
Do Želíz se v sobotu sjedou příznivci country hudby. Od 14 hodin bude připravena country zábava a během odpoledne a večera vystoupí například Brontosauři revival, Mošnáci, Blue Heart, Mr. Epilog nebo Na Frak. Čeká vás den plný živé muziky a pohodové atmosféry.
Den s husity v HistoryParku
📍 HistoryPark, Ledčice
🕙 10:00–16:00
Vydejte se do doby Jana Žižky a zažijte atmosféru husitského tábora. HistoryPark připravil program plný ukázek středověkého boje, historických zbraní, her a aktivit pro návštěvníky. Vyzkoušet si budete moci například bojovou formaci s pavézami, středověké deskové hry nebo dobývání pevnosti. Chybět nebude ani ukázka dobových palných zbraní, trebuchetů, vaření a každodenního života v husitském táboře. Program pokračuje také v neděli.
Rozloučení s prázdninami v Zelčíně s Čiperkami
📍 Zoopark Zelčín
🕘 9:00–21:30
V Zelčíně se budou loučit s prázdninami ve velkém. Celý den nabídne dobrodružné stezky, malování na obličej, diskotéku na trampolíně nebo večerní opékání špekáčků. Hlavním bodem programu bude v 16 hodin koncert Čiperků, večer pak čeká návštěvníky magické noční krmení surikat.
Letní kino Vehlovice: Kouzlo derby
📍 Central park pod kapličkou, Vehlovice
🕘 21:00
🎬 Letní kino
Sobotní večer můžete zakončit v letním kině. Na programu je česká komedie Kouzlo derby z roku 2025. Film začne ve 21 hodin a promítat se bude pod širým nebem v Central parku pod kapličkou ve Vehlovicích.
NEDĚLE 30. SRPNA
Den s husity v HistoryParku
📍 HistoryPark, Ledčice
🕙 10:00–16:00
Husitský víkend v HistoryParku pokračuje také v neděli. Návštěvníci se mohou těšit na historické ukázky, dobové zbraně, hry, ukázky boje i aktivity, do kterých se mohou sami zapojit. Program je vhodný také pro rodiny s dětmi.
Rozloučení s prázdninami v Zelčíně s Kájuškou
📍 Zoopark Zelčín
🕘 9:00–21:30
Ani v neděli nebude v Zelčíně o zábavu nouze. Připravené jsou dobrodružné stezky, malování na obličej, papoušci z Centra Laguna, diskotéka na trampolíně nebo společné opékání špekáčků. Ve 16 hodin vystoupí Kájuška a večer ve 20:30 čeká návštěvníky magické noční krmení surikat.
Papoušci v Zooparku Zelčín
📍 Zoopark Zelčín – Centrum Laguna
🕙 10:00–17:00
Nedělní návštěvu Zelčína zpestří také papoušci z Centra Laguna. Barevní opeřenci budou k vidění od 10 do 17 hodin. Akce je součástí celodenního programu na rozloučení s prázdninami.
Magický večer v Zelčíně
📍 Zoopark Zelčín
🕕 18:00–21:30
🔥 Večerní program
Kdo si chce neděli v Zelčíně protáhnout až do večera, může si užít společné opékání špekáčků. Ve 20:30 pak přijde na řadu magické noční krmení surikat. Zoopark bude mít o posledním srpnovém víkendu prodlouženou otevírací dobu až do 21:30.
Fotografie převzato: FB město Mělník