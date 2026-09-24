Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 25. do 27. září 2026
Poslední zářijový víkend nabídne na Mělnicku a v jeho okolí pestrý program. Na své si přijdou rodiny s dětmi, milovníci sportu, hudby, podzimu i pokojových rostlin. Vyrazit můžete na slavnosti, cyklovýlet, běžecký závod nebo třeba do Zelčína za zvířaty a podzimním tvořením.
PÁTEK 25. ZÁŘÍ
Netradiční barmanská show ve Mšeně
📍 Zahrada Domova seniorů Mšeno
🕑 14:00–16:00
Páteční odpoledne ve Mšeně zpestří netradiční barmanská show. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku přípravy originálních nápojů a efektní barmanské vystoupení.
Akce je součástí programu pro veřejnost a nabídne příjemné odpolední setkání v zahradě Domova seniorů.
Ladislav Korbel – Hity z muzikálů
📍 Vavřineč – hřiště, Malý Újezd
🕢 od 19:30
Milovníci muzikálů mohou v pátek večer vyrazit do Malého Újezda. Zazní písně z českých i světových muzikálů v podání Ladislava Korbela.
Večerní koncert je vhodnou volbou pro všechny, kteří chtějí zakončit pracovní týden hudbou a příjemným posezením.
SOBOTA 26. ZÁŘÍ
Sobota bude na Mělnicku z celého víkendu nejbohatší. Konat se budou sportovní akce, rodinný program i velké slavnosti.
Cyklotrek 2026
📍 Liblice
🕣 od 8:30
Sobotu můžete začít sportovně. V Liblicích se uskuteční Cyklotrek 2026, který je určen pro příznivce cyklistiky a aktivního trávení volného času.
Start a sraz účastníků je naplánován na 8:30. Pokud rádi poznáváte okolí Mělnicka ze sedla kola, může být právě tato akce zajímavým začátkem sobotního dne.
Vítání podzimu v Zelčíně
📍 ZOOPARK Zelčín
🕘 9:00–18:00
ZOOPARK Zelčín v sobotu přivítá podzim. Návštěvníky čeká den plný tvoření, dobrodružství a zvířat.
Od 9 do 18 hodin se můžete vydat na expedici po zooparku a zapojit se do výzvy o rodinnou vstupenku. V areálu bude ukryto pět podzimních listů a úkolem bude jeden z nich najít.
Připravená bude také tvořivá dílna, ve které se bude vyrábět z přírodních materiálů. Vrcholem odpoledního programu bude divadelní představení Kocour v botách pod širým nebem v podání Divadla Z Bedny Karlovy Vary.
Mělnický Vinařský Běh 2026
📍 Mělník
🕙 start od 10:00
Sportovní nadšenci mohou vyrazit na Mělnický Vinařský Běh, který letos slaví už 12. ročník.
Na účastníky čekají tratě 10 km a 21,1 km a závod nabídne spojení sportu s vinařskou tradicí Mělnicka. Chybět nebudou ani dětské běhy.
Svatováclavské slavnosti ve Vysoké u Mělníka
📍 Vysoká u Mělníka
🕛 od 12:00
Jednou z hlavních sobotních akcí budou Svatováclavské slavnosti ve Vysoké u Mělníka.
Osmý ročník slavností začne přesně v poledne historickým průvodem od sokolovny na dvůr obecního úřadu. Návštěvníky čeká bohatý program pro děti i dospělé.
Součástí slavností budou kulturní a sportovní vystoupení, kolotoče, skákací hrad, stánky, dětské dílničky nebo aktivity s místními hasiči. Děti se mohou těšit také na jízdu na oslíkovi, zálesácký koutek či šermířské vystoupení. Připraveno bude také vystoupení dětí ze Sokola Vysoká a výstava obrazů ZUŠ Mělník.
Slavnostní tóny v kostele
📍 Kostel sv. Václava, Vysoká u Mělníka
🕔 17:00
Sobotní program ve Vysoké zakončí hudební vystoupení Slavnostní tóny v kostele.
Po dni plném slavností a aktivit tak bude možné zavítat do kostela sv. Václava a poslechnout si slavnostní koncert.
NEDĚLE 27. ZÁŘÍ
Ani neděle nebude na Mělnicku bez programu. Pokud hledáte klidnější zakončení víkendu, můžete vyrazit za pokojovými rostlinami nebo na kreativní workshop.
HAPPYPLANT Mělník
📍 Masarykův kulturní dům, Mělník
🕛 od 12:00
Masarykův kulturní dům bude v neděli hostit prodejní akci HAPPYPLANT Mělník.
Milovníci pokojových rostlin se mohou těšit na nabídku exotických rostlin a možnost vybrat si nový přírůstek do své domácí džungle. Akce začíná ve 12 hodin.
Floristický workshop v Malém Újezdu
📍 Obecní dům DEVÍTKA, Malý Újezd
🕒 15:00–18:00
Nedělní odpoledne bude patřit také kreativnímu tvoření. V Malém Újezdu se uskuteční floristický workshop, kde si účastníci budou moci vyzkoušet práci s květinami a vytvořit vlastní floristickou dekoraci.
Kam tedy o víkendu vyrazit?
Poslední zářijový víkend nabízí opravdu pestrý výběr. Rodiny s dětmi mohou zamířit především do Zelčína nebo na Svatováclavské slavnosti ve Vysoké. Sportovci mají na výběr Cyklotrek a Mělnický Vinařský Běh. A pokud dáváte přednost kultuře a tvoření, můžete vyrazit na muzikálové hity, nedělní floristický workshop nebo do Mělníka na HAPPYPLANT.
Ať už si vyberete jakoukoliv akci, přejeme příjemný poslední zářijový víkend na Mělnicku!
Fotografie převzato: FB město Mělník