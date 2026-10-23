Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 23 do 25. října 2026
Podzim na Mělnicku pokračuje víkendem plným hudby, regionálních specialit i zajímavých výstav. V pátek se můžete vydat na koncert The CELLO Boys nebo za živou hudbou do Staré Mydlárny. Sobota bude patřit Dušičkovému jarmarku na mělnickém náměstí Míru. Rodiny s dětmi mohou navíc navštívit interaktivní výstavu věnovanou Kokořínsku nebo vyrazit za podzimní atmosférou do okolí.
PÁTEK 23. ŘÍJNA
Festival Ochutnejte Mělnicko
Kdy: od pátku 23. října 2026
Kde: Mělník a zapojená místa na Mělnicku
Milovníci dobrého jídla mohou vyrazit na festival Ochutnejte Mělnicko, který představuje místní gastronomii a regionální nabídku. Akce je příležitostí poznat chutě Mělnicka, objevit místní podniky a ochutnat speciality spojené s tímto krajem.
The CELLO Boys v Mělníku
Kdy: pátek 23. října od 19:00
Kde: Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník
Dvě elektrická violoncella a bicí souprava nabídnou netradiční hudební zážitek, který propojuje klasické nástroje s moderním a energickým zvukem. Skupina The CELLO Boys přináší originální koncertní vystoupení pro příznivce rocku i neobvyklých hudebních aranží.
Flat Fly & Swampy Daisy ve Staré Mydlárně
Kdy: pátek 23. října, večerní program
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Hudební večer se ponese v rytmu reggae a ska. Kapely kombinují různé hudební vlivy a slibují program pro všechny, kteří chtějí páteční večer strávit u živé hudby v klubové atmosféře.
SOBOTA 24. ŘÍJNA
Dušičkový jarmark na Mělníku
Kdy: sobota 24. října od 8:00 do 16:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Náměstí Míru zaplní stánky s nabídkou místních vinařů, regionálních specialit, domácích dobrot a řemeslných výrobků. Chybět nebudou ani podzimní dekorace a květinové vazby. Atmosféru doplní hudební vystoupení Filipa Jokera.
Jarmark je vhodným cílem pro rodiny i všechny, kteří chtějí poznat místní výrobce a užít si podzimní sobotu v centru města.
CHOROBOPOP, SCALP, CTIB a PIAVA ve Staré Mydlárně
Kdy: sobota 24. října, večerní program
Kde: Stará Mydlárna, Mělník
Na jednom pódiu se potkají PIAVA, SCALP, CTIB a CHOROBOPOP. Program osloví především příznivce alternativní hudby, emo rocku, hardcore punku a experimentálnějších žánrů.
Halloween v Zooparku Zelčín
Kdy: sobota 24. října 2026
Kde: Zoopark Zelčín, Zelčín u Hořína
Podzimní atmosféru si mohou návštěvníci užít také v Zooparku Zelčín, kde se uskuteční halloweenská akce. Návštěva zooparku nabídne příležitost spojit setkání se zvířaty se strašidelnou náladou a tematickým programem.
Akce může být zajímavým tipem pro rodiny, které hledají sobotní výlet s dětmi. Před návštěvou doporučujeme ověřit podrobnosti programu a provozní dobu areálu.
VÝSTAVY A KULTURNÍ TIPY NA CELÝ VÍKEND
50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Kdy: víkend 24.–25. října; výstava je plánována od 18. září 2026 do 3. ledna 2027
Kde: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, Mělník
Výstava představuje přírodu Kokořínska a Máchova kraje. Návštěvníci se mohou seznámit s místní krajinou, jejími přírodními zajímavostmi a podobou typických skalních útvarů. Interaktivní prvky mohou zaujmout také rodiny s dětmi.
Česká cena za architekturu 2026
Kdy: od 20. října do 26. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník
Zájemci o architekturu a současné stavitelství mohou poznat vybrané projekty, které se ucházejí o ocenění v prestižní architektonické soutěži. Výstava nabízí možnost seznámit se s různými přístupy k navrhování budov a veřejných prostor.
Kam vyrazit s dětmi?
Podzimní výlet na Mělnicku a Kokořínsku
Kdy: sobota 24. nebo neděle 25. října
Kde: Mělník a oblast Kokořínska
O jakou akci jde: individuální výlet za přírodou a historickými památkami.
Pokud dáváte přednost venkovnímu programu, můžete vyrazit na procházku historickým centrem Mělníka nebo do podzimních lesů Kokořínska. Zajímavým zpestřením může být návštěva některé z místních vyhlídek či přírodních památek. Konkrétní trasu je vhodné přizpůsobit počasí a věku dětí.
Co si nenechat ujít?
Víkendový program nabízí především hudební akce, sobotní jarmark a výstavy, které jsou přístupné i mimo termín jednorázových událostí. Pokud plánujete vyrazit s rodinou, může být dobrou volbou kombinace dopolední návštěvy jarmarku a odpolední prohlídky muzea.
Před cestou doporučujeme ověřit aktuální otevírací dobu výstav a podrobnosti hudebních vystoupení přímo u pořadatelů.
Zdroje:
Zdroje
Ochutnejte Mělnicko – oficiální web festivalu: ochutnejtemelnicko.cz
Turistická oblast: melnicko-kokorinsko.cz
Kudy z nudy: kudyznudy.cz
Fotografie převzato: FB město Mělník