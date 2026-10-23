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Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 23 do 25. října 2026

Pepa Kowanda 441 Přečtení

Podzim na Mělnicku pokračuje víkendem plným hudby, regionálních specialit i zajímavých výstav. V pátek se můžete vydat na koncert The CELLO Boys nebo za živou hudbou do Staré Mydlárny. Sobota bude patřit Dušičkovému jarmarku na mělnickém náměstí Míru. Rodiny s dětmi mohou navíc navštívit interaktivní výstavu věnovanou Kokořínsku nebo vyrazit za podzimní atmosférou do okolí.

PÁTEK 23. ŘÍJNA

Festival Ochutnejte Mělnicko

Kdy: od pátku 23. října 2026

Kde: Mělník a zapojená místa na Mělnicku

Milovníci dobrého jídla mohou vyrazit na festival Ochutnejte Mělnicko, který představuje místní gastronomii a regionální nabídku. Akce je příležitostí poznat chutě Mělnicka, objevit místní podniky a ochutnat speciality spojené s tímto krajem.

The CELLO Boys v Mělníku

Kdy: pátek 23. října od 19:00

Kde: Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník

Dvě elektrická violoncella a bicí souprava nabídnou netradiční hudební zážitek, který propojuje klasické nástroje s moderním a energickým zvukem. Skupina The CELLO Boys přináší originální koncertní vystoupení pro příznivce rocku i neobvyklých hudebních aranží.

Flat Fly & Swampy Daisy ve Staré Mydlárně

Kdy: pátek 23. října, večerní program

Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Hudební večer se ponese v rytmu reggae a ska. Kapely kombinují různé hudební vlivy a slibují program pro všechny, kteří chtějí páteční večer strávit u živé hudby v klubové atmosféře.

SOBOTA 24. ŘÍJNA

Dušičkový jarmark na Mělníku

Kdy: sobota 24. října od 8:00 do 16:00

Kde: náměstí Míru, Mělník

Náměstí Míru zaplní stánky s nabídkou místních vinařů, regionálních specialit, domácích dobrot a řemeslných výrobků. Chybět nebudou ani podzimní dekorace a květinové vazby. Atmosféru doplní hudební vystoupení Filipa Jokera.

Jarmark je vhodným cílem pro rodiny i všechny, kteří chtějí poznat místní výrobce a užít si podzimní sobotu v centru města.

CHOROBOPOP, SCALP, CTIB a PIAVA ve Staré Mydlárně

Kdy: sobota 24. října, večerní program

Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Na jednom pódiu se potkají PIAVA, SCALP, CTIB a CHOROBOPOP. Program osloví především příznivce alternativní hudby, emo rocku, hardcore punku a experimentálnějších žánrů.

Halloween v Zooparku Zelčín

Kdy: sobota 24. října 2026

Kde: Zoopark Zelčín, Zelčín u Hořína

Podzimní atmosféru si mohou návštěvníci užít také v Zooparku Zelčín, kde se uskuteční halloweenská akce. Návštěva zooparku nabídne příležitost spojit setkání se zvířaty se strašidelnou náladou a tematickým programem.

Akce může být zajímavým tipem pro rodiny, které hledají sobotní výlet s dětmi. Před návštěvou doporučujeme ověřit podrobnosti programu a provozní dobu areálu.

VÝSTAVY A KULTURNÍ TIPY NA CELÝ VÍKEND

50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Kdy: víkend 24.–25. října; výstava je plánována od 18. září 2026 do 3. ledna 2027

Kde: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, Mělník

Výstava představuje přírodu Kokořínska a Máchova kraje. Návštěvníci se mohou seznámit s místní krajinou, jejími přírodními zajímavostmi a podobou typických skalních útvarů. Interaktivní prvky mohou zaujmout také rodiny s dětmi.

Česká cena za architekturu 2026

Kdy: od 20. října do 26. listopadu 2026

Kde: Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník

Zájemci o architekturu a současné stavitelství mohou poznat vybrané projekty, které se ucházejí o ocenění v prestižní architektonické soutěži. Výstava nabízí možnost seznámit se s různými přístupy k navrhování budov a veřejných prostor.

Kam vyrazit s dětmi?

Podzimní výlet na Mělnicku a Kokořínsku

Kdy: sobota 24. nebo neděle 25. října

Kde: Mělník a oblast Kokořínska

O jakou akci jde: individuální výlet za přírodou a historickými památkami.

Pokud dáváte přednost venkovnímu programu, můžete vyrazit na procházku historickým centrem Mělníka nebo do podzimních lesů Kokořínska. Zajímavým zpestřením může být návštěva některé z místních vyhlídek či přírodních památek. Konkrétní trasu je vhodné přizpůsobit počasí a věku dětí.

Co si nenechat ujít?

Víkendový program nabízí především hudební akce, sobotní jarmark a výstavy, které jsou přístupné i mimo termín jednorázových událostí. Pokud plánujete vyrazit s rodinou, může být dobrou volbou kombinace dopolední návštěvy jarmarku a odpolední prohlídky muzea.

Před cestou doporučujeme ověřit aktuální otevírací dobu výstav a podrobnosti hudebních vystoupení přímo u pořadatelů.

Zdroje:

Zdroje

Ochutnejte Mělnicko – oficiální web festivalu: ochutnejtemelnicko.cz

Turistická oblast: melnicko-kokorinsko.cz

Kudy z nudy: kudyznudy.cz

Fotografie převzato: FB město Mělník 

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