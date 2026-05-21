Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 22. května do 24. května 2026
Na Mělnicku bude i tento víkend opravdu živo. Čekají vás rodinné akce, dobré jídlo, výlety do přírody, hudba i hasičská show. Vybrali jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších akcí od soboty do neděle přehledně podle času.
Sobota
Kokořínsko – Mšenské pokličky
📍 Mšeno
🕖 7:15
Milovníci přírody a turistiky mohou vyrazit na celodenní výlet po krásách Kokořínska. Trasa dlouhá 9,5 kilometru zavede účastníky k nejznámějším skalním útvarům v oblasti – Obří hlavě, Žábě nebo legendárním Mšenským pokličkám. Součástí programu je také průchod skalními bludišti a romantickými roklemi Apatyka a Močidla.
Výlet je středně náročný a zahrnuje dopravu vlakem i průvodcovské služby. Po cestě bude možnost občerstvení v restauracích.
Řemeslný jarmark
📍 Fibichova 267, Mělník
🕘 9:00–15:00
Pátý ročník oblíbeného řemeslného jarmarku nabídne ukázky tradičních řemesel, regionální dobroty i bohatý program pro děti. Návštěvníci se mohou těšit na tvořivé dílničky, malování na obličej nebo vyjížďky povozem.
Akce je ideální pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí strávit pohodovou sobotu v příjemné atmosféře.
Street Food Festival Mělník
📍 náměstí Míru, Mělník
🕙 od 10:00
Náměstí Míru zaplní vůně specialit z celého světa. Street Food Festival nabídne burgery, exotickou kuchyni, sladké dobroty i osvěžující drinky. Chybět nebude hudba a pohodová atmosféra přímo v centru města.
Akce je skvělou příležitostí ochutnat nové chutě a strávit den s přáteli nebo rodinou.
Hasičský pohár města Neratovice
📍 Kostomlatského sady, Neratovice
🕙 od 10:00
Druhý ročník hasičské show slibuje den plný adrenalinu, soutěží a zábavy pro celou rodinu. O pohár města Neratovice se utkají hasičské sbory z celé republiky.
Návštěvníci uvidí spanilou jízdu hasičské techniky, závody v plné zbroji i soutěže pro dospělé. Pro děti budou připravené atrakce a doprovodný program.
Otevření tramkové sezóny
📍 tramvajová točna Dlabačov
🕛 12:00
Netypický open-air event v industriálním prostředí tramvajové točny nabídne pohodovou atmosféru, Drum & Bass hudbu i letní chill pod širým nebem.
Návštěvníci se mohou těšit na Liquid & Deep Drum and Bass DJs, posezení na louce, čepované pivo i možnost opékání buřtů. Organizátoři doporučují vzít si deku a užít si pohodové odpoledne s přáteli.
Grilování v Hospůdce Na Růžku
📍 Hořín
🕛 12:00
Malá a útulná Hospůdka Na Růžku zve všechny příznivce dobrého jídla a pohodové atmosféry na veřejné sobotní grilování.
Akce je otevřená pro každého, kdo si chce užít příjemné posezení, něco dobrého z grilu a pohodový start víkendu.
Itálie na Marině
📍 Marina Vltava, Nelahozeves
🕒 od 15:00
Marina Vltava v Nelahozevsi se na jeden den promění v malé Toskánsko. Akce nabídne italskou hudbu, speciality, vína i večerní diskotéku.
Vystoupí italský zpěvák Gabriele Felici, připraveny budou degustace vín, koktejly i program pro děti. Večer zakončí italská hudba DJ Petra a následná diskotéka. Návštěvníci mohou spojit akci také s plavbou po Vltavě nebo návštěvou zámku Nelahozeves.
Včelí sobota
📍 Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
🕘 9:00–17:00
Zahradnické centrum Jelínek ve Veltrusech zve na Včelí sobotu – den plný zajímavostí o včelách, přírodě a poctivém řemesle. Návštěvníci se mohou setkat s mladým včelařem Jakubem Bláhou, který představí včelařské vybavení, modely i živé včely a přiblíží život včelaře z vlastní zkušenosti.
Chybět nebude ani skvělé občerstvení. V kavárně si můžete dát výběrovou kávu a domácí dortíky, milovníci street foodu se pak mohou těšit na šťavnaté hamburgery od oblíbeného VOZEJKU. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi i všechny milovníky přírody a dobrého jídla.
Neděle
Dětský den malých vědců
📍 Zámek Liblice
🕐 13:00–17:00
Zámek Liblice ožije vědou, pokusy a zábavou pro malé i velké badatele. Děti si budou moci vyzkoušet práci s mikroskopy, interaktivní dílničky nebo experimenty pod vedením vědců z Akademie věd a UJEP.
Součástí programu bude také science show Úžasného divadla fyziky, soutěže, diskotéka, malování na obličej nebo hasičská pěna. Vstupné je dobrovolné a akce slibuje bohatý program pro celou rodinu.
