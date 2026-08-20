Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 21. do 23. srpna 2026
Ani předposlední srpnový víkend nebude na Mělnicku o program nouze. Čekají vás koncerty, sousedská setkání, akce pro děti, řemeslný jarmark, Hradozámecká noc i letní koncert na zámku. Vybrali jsme pro vás nejzajímavější akce od pátku do neděle.
Pátek 21. srpna
PSH
Kdy: pátek 21. srpna od 19:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Legenda českého rapu dorazí na mělnické náměstí. Peneři Strýčka Homeboye, známí jako PSH, patří k nejvýraznějším formacím domácí hip-hopové scény. Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik přivezou koncert plný typického pražského soundu, výrazných textů a energie, která k jejich vystoupením neodmyslitelně patří.
Koncert je součástí letního kulturního programu na náměstí Míru a vstup je zdarma.
Tomáš Homuta a hosté
Kdy: pátek 21. srpna od 20:00
Kde: Bar Díra, Mělník
Páteční večer nabídne také blues v komornějším prostředí. Mělnický pianista Tomáš Homuta vystoupí se svými hosty v baru Díra v rámci koncertního večera Blues před Dírou.
Milovníci živé hudby tak mohou dát před velkým koncertem přednost příjemnému posezení v centru Mělníka.
Sobota 22. srpna
Mělnické sobotní trhy
Kdy: sobota 22. srpna od 8:00 do 12:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Sobotní dopoledne bude na mělnickém náměstí patřit tradičním trhům. Návštěvníci se mohou těšit na farmářské, řemeslné i bleší zboží, produkty místních zemědělců, výrobky řemeslníků nebo další lokální speciality.
Den s řemesly ve skalním obydlí Lhotka
Kdy: sobota 22. srpna od 10:00 do 17:00
Kde: skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
Ve Lhotce se uskuteční Den s řemesly spojený s prohlídkou unikátního skalního obydlí, ve kterém poslední obyvatelka Marie Holubová žila až do roku 1982.
Součástí programu bude komorní jarmark s ukázkami lidových řemesel, prodej lokálních produktů a dílničky nejen pro děti. Návštěvníci si budou moci některá řemesla sami vyzkoušet. Připravené bude také občerstvení.
Švitorka
Kdy: sobota 22. srpna od 13:00
Kde: Centrum sociálních služeb Mělník
Mělnická dechová kapela Švitorka nabídne první ze svých sobotních koncertů. Dvanáctičlenný soubor vznikl v roce 2017 a ve svém repertoáru má především klasickou českou dechovku.
Švitorka vystoupí během soboty hned dvakrát. Po koncertu v Centru sociálních služeb se od 17:00 představí také na náměstí Míru.
Rozloučení s prázdninami v HistoryParku
Kdy: sobota 22. srpna během dne
Kde: HistoryPark, Ledčice
HistoryPark v Ledčicích připravil speciální víkend na rozloučení s prázdninami. Návštěvníky čekají lektorované aktivity, ukázky řemesel, hry a program pro celou rodinu.
Děti i dospělí si mohou vyzkoušet vykopávky, hledání pokladů detektorem kovů, mlynářskou dílnu, lukostřelbu nebo další stanoviště. Připravené jsou také ukázky řemesel a v sobotu nechybí koncert ani loutkové představení.
Program pokračuje v HistoryParku také v neděli.
Chloumecké sousedské posezení
Kdy: sobota 22. srpna od 14:00 do 23:00
Kde: parkoviště u RC Chloumek, Mělník
Chloumečáci, Mělničáci i sousedé z okolí se mohou těšit na pohodové letní odpoledne pro celou rodinu. Připravená bude hasičská pěna, pohádka o Jeníčkovi a Mařence, dětská stezka, tvořivé dílničky, skákací hrad i kolotoč.
Odpoledne doplní hudební program s kapelou KINDLOVI. Chybět nebude občerstvení ani místní dobroty. Vstupné je dobrovolné.
Vypij, co můžeš!
Kdy: sobota 22. srpna od 14:00
Kde: Vinařství Válkovi, Mělník
Sobotní odpoledne můžete strávit také ve vinařském prostředí. Vinařství Válkovi připravilo další ročník akce Vypij, co můžeš!, která nabídne letní atmosféru, víno a posezení přímo v areálu vinařství.
Dětský den a kapela Arytmie
Kdy: sobota 22. srpna od 15:00
Kde: Na Čihadlech, Kozly
Na své si přijdou především rodiny s dětmi. Od 15 hodin budou připraveny aquazorbing, šlapací motokáry, skákací hrad, letní hry nebo jízda zručnosti traktorem.
Od 19 hodin pak program vystřídá taneční zábava s kapelou Arytmie. Hrát se budou oblíbené taneční skladby i písničky na přání. Na místě bude připravené také občerstvení z grilu, točená malinovka, pivo, zmrzlina nebo cukrová vata.
Vstupné je dobrovolné.
Odpoledne pro Libiš
Kdy: sobota 22. srpna od 16:00
Kde: Špičákova zahrada, Libiš
Špičákova zahrada bude v sobotu patřit sousedskému setkání. Organizátoři chtějí tentokrát především poslouchat místní obyvatele a společně s nimi mluvit o tom, jakou Libiš chtějí.
Připravená bude velká mapa obce, do které budou návštěvníci zaznamenávat místa, která si podle nich zaslouží pozornost. Chybět nebude občerstvení, káva, program pro děti ani prostor pro sousedské povídání. Večer je naplánováno také promítání filmu o životě v Libiši.
Švitorka na náměstí Míru
Kdy: sobota 22. srpna od 17:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Dechová hudba Švitorka se v sobotu odpoledne představí také přímo na mělnickém náměstí. Posluchače čeká tradiční česká dechovka v podání dvanáctičlenného mělnického souboru.
Koncert je součástí programu Mekuc v létě nespí a vstup je zdarma.
Hradozámecká noc na Veltrusech
Kdy: sobota 22. srpna od 19:00 do 23:00
Kde: zámek Veltrusy
Zámek Veltrusy se v sobotu večer otevře v rámci Hradozámecké noci. Letošní program nese název Nejisté léto 1866 a návštěvníky zavede do příběhu, ve kterém se prolíná válka, strach, rodina i naděje.
Součástí večera bude také příběh Noční posel. Cesta od hlavní brány k zámku bude osvícena svíčkami a zámecká restaurace zůstane otevřená až do půlnoci.
Vstupné je 360 korun a program je určen návštěvníkům od 18 let.
Krhut & Kozub U táboráku
Kdy: sobota 22. srpna od 20:00
Kde: zámek Mělník
Sobotní večer nabídne koncert Krhut & Kozub U táboráku. Vystoupení se uskuteční v rámci koncertního seriálu Hudba na vinicích, který spojuje živou hudbu s prostředím českých a moravských vinic.
Areál zámku se otevře už v 18 hodin, samotný koncert začne ve 20 hodin. Produkce je naplánována do 22 hodin.
Neděle 23. srpna
Rozloučení s prázdninami v HistoryParku
Kdy: neděle 23. srpna během dne
Kde: HistoryPark, Ledčice
Speciální víkend v HistoryParku pokračuje také v neděli. Návštěvníci se mohou zapojit do lektorovaných aktivit, vyzkoušet si různá řemesla nebo si užít stanoviště s archeologickými a historickými úkoly.
Na děti čeká například hledání pokladů, lukostřelba, hledání stop dinosaurů nebo další hry. V neděli jsou připravena také loutková představení.
Jógové plynutí pod širým nebem
Kdy: neděle 23. srpna od 9:00
Kde: střešní terasa nad Cantinou, Vinařství Válkovi
Nedělní ráno můžete začít jógou pod širým nebem. Cvičení proběhne na střešní terase Vinařství Válkovi s výhledem na mělnické vinice a okolí.
Ideální program pro ty, kteří chtějí víkend zakončit trochu klidněji.
Letní kino: Moře na dvoře
Kdy: neděle 23. srpna od 20:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Původně mělo nedělní večer na náměstí Míru patřit filmu Moře na dvoře v rámci Kinematografu bratří Čadíků.
Ať už hledáte koncert, program pro děti, historii, víno nebo jen příjemné sousedské posezení, letošní srpnový víkend na Mělnicku nabízí opravdu pestrý výběr. Vyrazit můžete na trhy, za řemesly, na koncert nebo třeba na večerní Hradozámeckou noc.
Fotografie převzato: FB město Mělník