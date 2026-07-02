Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 2. do 5. července 2026
Nevíte, kam o prvním červencovém víkendu vyrazit? Na Mělnicku a v okolí se chystají koncerty, letní kino, farmářské trhy, workshopy i akce pro děti. Vybrali jsme pro vás přehled toho nejzajímavějšího.
Čtvrtek 2. července
Workshop točení na hrnčířském kruhu
Kdy: čtvrtek od 14:00 hodin
Kde: HistoryPark, Ledčice
Vyzkoušejte si práci na hrnčířském kruhu pod vedením zkušené lektorky. Účastníci si osvojí základy točení a při troše šikovnosti si domů odnesou vlastnoručně vyrobený keramický výrobek. Na své si přijdou i úplní začátečníci nebo menší děti, které mohou tvořit keramiku ručně. Součástí areálu je také bistro s občerstvením.
Pátek 3. července
Letní kino Vehlovice – Kouzelná výměna
Kdy: pátek od 21:00 hodin
Kde: Central Park Vehlovice
Vehlovické letní kino nabídne romantickou komedii Kouzelná výměna. Promítání pod širým nebem slibuje příjemný letní večer v příjemném prostředí Central Parku.
Mňága a Žďorp v Neratovicích
Kdy: pátek od 20:00 hodin
Kde: Letní kino Neratovice
Legendární rocková kapela Mňága a Žďorp se po letech vrací do Neratovic. Fanoušci se mohou těšit na největší hity jako Hodinový hotel, Měsíc nebo Nejlíp jim bylo. Vstupenky jsou v předprodeji za 490 korun.
Víkend u koní
Kdy: pátek až neděle (3.–5. července)
Kde: Újezd
Třídenní program nabídne dětem spoustu času s koňmi, pobyt v přírodě, hry, dobrodružství i nové kamarády. Připraven je pestrý program plný zážitků pro všechny malé milovníky zvířat.
Sobota 4. července
Mělnické trhy
Kdy: sobota od 8:00 do 12:00 hodin
Kde: náměstí Míru, Mělník
Na tradičních mělnických trzích budou opět k dostání čerstvé produkty od místních farmářů, řemeslné výrobky, sazenice, květiny i bleší trh. Ideální příležitost nakoupit lokální dobroty nebo si jen užít dopolední atmosféru historického centra.
Letní kino Vehlovice – Dream Team
Kdy: sobota od 21:00 hodin
Kde: Central Park Vehlovice
Letní kino uvede českou sportovní komedii Dream Team. Film z roku 2025 slibuje porci humoru, sportovního nadšení i pohodovou letní atmosféru pod hvězdami.
Neděle 5. července
Komorní koncert pro vodu
Kdy: neděle od 11:00 do 12:00 hodin
Kde: zatopený lom Kojetice u Prahy
Nevšední hudební zážitek nabídne ambientní koncert přímo u zatopeného lomu. Akce je součástí letního cyklu koncertů věnovaných vodě, přírodě a odpočinku. Návštěvníci si mohou užít hodinu klidné hudby v jedinečné přírodní scenérii.
Unity Rage 2026 – DJ Contest
Kdy: neděle od 6:00 do 19:00 hodin
Kde: Kralupy nad Vltavou
Festival Unity Rage pořádá finále soutěže pro začínající DJs. Účastníci bojují o možnost otevřít letošní ročník festivalu na Cave Stage po boku známých jmen elektronické hudby. Návštěvníci mohou sledovat mladé talenty a nasát atmosféru připravovaného festivalu.
Fotografie převzato FB město Mělník