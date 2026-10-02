Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 2. do 4. října 2026
První říjnový víkend nabídne na Mělnicku několik možností, kam vyrazit za kulturou, zábavou i podzimní atmosférou. Na své si přijdou rodiny s dětmi, milovníci hudby i ti, kteří si chtějí užít klidnější víkend na trzích nebo mezi dýněmi.
Koncert Dechového orchestru mladých Roudnice nad Labem
Kdy: pátek 2. října od 19:00
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Do mělnického kulturního domu zavítá Dechový orchestr mladých Roudnice nad Labem. Publikum čeká koncert napříč hudebními žánry. Orchestr letos slaví 50 let od svého vzniku a během své historie vystupoval také v řadě evropských zemí. Koncert potrvá přibližně dvě hodiny. Vstupné je 150 Kč, snížené vstupné 120 Kč.
Papua – nejbarevnější festivaly světa
Kdy: pátek 2. října od 18:00
Kde: Obecní dům DEVÍTKA, Malý Újezd
V Malém Újezdě se v pátek večer uskuteční pořad s názvem Papua – nejbarevnější festivaly světa. Program je naplánovaný na dvě hodiny a nabídne možnost poznat exotickou Papuu a její pestré festivaly.
Livin Free ve Staré mydlárně
Kdy: pátek 2. října od 20:00
Kde: Stará mydlárna, náměstí Karla IV. 140, Mělník
Páteční večer bude v Mělníku patřit živé hudbě. Ve Staré mydlárně vystoupí kapela Livin Free. Koncert začíná ve 20 hodin a klub doporučuje předprodej vstupenek. Stará mydlárna pravidelně hostí hudební vystoupení, divadelní představení i další kulturní akce.
Sobota 3. října
Mělnické trhy
Kdy: sobota 3. října
Kde: náměstí Míru, Mělník
Ani první říjnovou sobotu nebudou chybět tradiční Mělnické trhy. Na náměstí Míru se pravidelně scházejí prodejci s místními potravinami, farmářskými produkty, řemeslnými výrobky, pečivem, vínem nebo dalšími sezonními produkty. Trhy se v Mělníku konají každou sobotu od jara do podzimu.
4. pivovarské slavnosti v Němém medvědovi
Kdy: sobota 3. října od 11:00 do 22:00
Kde: Brloh – Pivovar Němý medvěd, Bezručova 613/30, Mělník
Milovníci piva mohou zamířit na čtvrté pivovarské slavnosti. Připraveny budou pivní speciály, venkovní grilování, pivní soutěže, prohlídky pivovaru a přednášky. Chybět nebude ani živá hudba, mezi potvrzenými kapelami je Mělnický sběr. Vstup na akci je zdarma.
Dýňování na Dynamu
Kdy: sobota 3. října od 14:00
Kde: fotbalové hřiště Dynamo Nelahozeves
Podzimní odpoledne plné dýní čeká návštěvníky v Nelahozevsi. Děti i dospělí si mohou vydlabat vlastní dýni a zapojit se do soutěže o nejhezčí výtvor. Chybět nebude opékání špekáčků, palačinky, popcorn, hudba, občerstvení, dřevěný kolotoč ani malování na obličej.
Dýňové odpoledne ve Vavřinči
Kdy: sobota 3. října od 14:00
Kde: hřiště ve Vavřinči
Další možnost, jak si užít podzimní odpoledne, nabídne Vavřineč. Dýňové odpoledne začne ve 14 hodin a podle obecního kalendáře je naplánované na čtyři hodiny. Akce je vhodná pro všechny, kteří si chtějí užít podzimní atmosféru a program spojený s dýněmi.
Večer na Zeleném gruntu: Jádro + hudební kvíz
Kdy: sobota 3. října od 18:00
Kde: Zelený grunt Drchkov, Dřínov
Historická stodola Zeleného gruntu bude v sobotu patřit živé country hudbě. Zahraje kapela Jádro a během přestávek se uskuteční hudební kvíz s DJ. Organizátoři slibují také kotlíkový guláš, rožněnou kýtu, speciality z udírny, grilovanou zeleninu a další občerstvení. V případě dostatečného počtu účastníků čeká vítězný tým kvízu finanční odměna a láhev prémiového rumu.
Neděle 4. října
Garážový výprodej v Nelahozevsi
Kdy: neděle 4. října od 11:00
Kde: Nelahozeves
Podzimní úklid může být příležitostí nejen něco vyřadit, ale také najít věci, které ještě poslouží někomu jinému. Právě na takovém principu bude fungovat nedělní garážový výprodej v Nelahozevsi. Akce je podle obecního kalendáře naplánována od 11 hodin a potrvá šest hodin.
Koncert dětských pěveckých sborů Modrohlásek a Sonavia
Kdy: neděle 4. října od 16:00
Kde: kostel sv. Ondřeje, Nelahozeves
Nedělní odpoledne v Nelahozevsi zpestří koncert dětských pěveckých sborů Modrohlásek a Sonavia. Koncert se uskuteční v kostele sv. Ondřeje a nabídne příjemné hudební zakončení prvního říjnového víkendu.
Dýňový svět na Farmě Vraňany
Kdy: během celého října, včetně víkendu 2.–4. října
Kde: Farma Vraňany, Vraňany 240
Kdo hledá program hlavně pro děti, může vyrazit do Vraňan. Dýňový svět na Farmě Vraňany probíhá celý říjen a nabízí výběr a zdobení dýní, dýňovou stezku s úkoly, fotokoutky i podzimní výzdobu. Součástí areálu je také farmářská prodejna, zahradní centrum a Café na Výsluní, kde je připraveno sezonní dýňové menu. Farma je podle zveřejněných informací o víkendu otevřená od 8:00 do 18:00.
A ještě jeden tip na celý víkend
50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Kdy: 18. září 2026 – 3. ledna 2027
Kde: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54
Pokud hledáte klidnější program, můžete během víkendu navštívit také výstavu věnovanou 50. výročí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Hravá expozice přibližuje přírodní bohatství, historii a proměny zdejší krajiny. Návštěvníci se mohou podívat například na geologický vývoj Kokořínska, historii místních skal a mokřadů nebo na život zdejších rostlin a živočichů. Výstava potrvá až do 3. ledna 2027.
Kam tedy o víkendu?
Ať už hledáte program pro děti, hudbu nebo jen příležitost vyrazit ven, první říjnový víkend nabízí na Mělnicku několik možností. Rodiny mohou zamířit za dýněmi do Nelahozevsi nebo Vraňan, milovníci hudby do Mělníka či Dřínova a nedělní odpoledne lze zakončit koncertem v kostele sv. Ondřeje.
Fotografie převzato: FB město Mělník