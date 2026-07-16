Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 17. do 19. července 2026
Nevíte, co podniknout o víkendu od 17. do 19. července? Mělnicko a jeho okolí nabídne pestrý program pro děti i dospělé. Vyrazit můžete na rybí košt, do letního kina, za živou hudbou, divadlem nebo třeba za klokany. Přinášíme přehled akcí, které stojí za návštěvu.
PÁTEK 17. ČERVENCE
Divadelní představení Bylo nás 5
Kdy: pátek 17. července od 21:00
Kde: Městské lázně Mšeno
Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince tentokrát v trochu „zralejším“ provedení. Oblíbený příběh Karla Poláčka ožije v historickém prostředí Městských lázní ve Mšeně. Komediální představení pod širým nebem zavede diváky zpět do časů dětských dobrodružství, malých velkých válek a nezapomenutelných klukovských příběhů.
Wedding Cannibals 9th Anniversary
Kdy: pátek 17. července od 19:00
Kde: Brandýs nad Labem
Milovníci tvrdší hudby se mohou vydat na devátý ročník metalové oslavy výročí svatby. Během večera vystoupí čtyři kapely zastupující různé odnože metalu – Exorcizphobia, Secret of Darkness, Shampoo Killer a Sledgedown. Chybět nebude občerstvení, několik druhů piva ani grilování.
SOBOTA 18. ČERVENCE
Víkend s klokany v Zooparku Zelčín
Kdy: sobota a neděle 18.–19. července od 9:00 do 20:00
Kde: Zoopark Zelčín
Celý víkend bude v Zelčíně patřit klokanům. Návštěvníci se mohou těšit na zážitková krmení, během kterých se od ošetřovatelů dozvědí zajímavosti ze života těchto oblíbených vačnatců. Připravená bude také interaktivní klokaní stezka s otázkami a úkoly a samoobslužná tvořivá dílna, kde si děti mohou vyrobit například klokaní uši nebo stojánek na tužky.
Krmení klokanů proběhne v 9:30, 10:30, 15:30, 16:30 a 17:30. V neděli od 16:00 program doplní divadelní představení Klokaní cirkus.
Letní den v komunitní zahradě
Kdy: sobota 18. července od 10:00
Kde: Velvary
Den plný letní pohody nabídne program pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohou odpočinout v zahradě, zapojit se do rodinné hry Zahradní bingo nebo navštívit tvořivou dílnu, smyslové poznávání, bylinkovou čítárnu, zahradní obchůdek či piknikové místo.
V 11:30 a 15:30 se uskuteční prohlídka zahrady s povídáním a ve 14:00 přijde na řadu program věnovaný bylinkám a jejich využití.
5. ročník Rybího koštu
Kdy: sobota 18. července od 11:00 do 18:00, afterparty od 18:00 do 22:00
Kde: Boží Voda 289, Liběchov
Rybárna v Liběchově zve na již pátý ročník oblíbeného Rybího koštu. Oproti minulému roku nabídne akce více stánků s jídlem a pitím a novinkou bude také samostatná dětská zóna. Po skončení hlavního programu bude od 18:00 pokračovat afterparty.
Dětské prohlídky: Objevování Lobkowiczkých sbírek
Kdy: sobota 18. července od 14:30
Kde: Zámek Nelahozeves
Speciální prohlídka určená dětem od čtyř let a jejich rodičům představí Lobkowiczké sbírky zábavnou a interaktivní formou. Účastníci se seznámí s historií rodiny Lobkowiczů, výtvarným i hudebním uměním. Součástí přibližně devadesátiminutového programu je pracovní sešit a kreativní dílnička v dobově zařízených saloncích.
Letní zábava se Starými Fláky
Kdy: sobota 18. července od 17:00
Kde: Pizzeria U Anity, Dr. Ed. Beneše 1364, Neratovice
Po úspěchu předchozí akce se na zahrádku Pizzerie U Anity vrací kapela Starý Fláky. Návštěvníky čeká pohodový letní podvečer s živou hudbou, dobrým jídlem a posezením pod širým nebem. Na akci je nutná rezervace na telefonu 773 950 501.
Letní kino Vehlovice: Šviháci
Kdy: sobota 18. července od 21:00
Kde: Central Park Vehlovice
Ve Vehlovicích se v sobotu večer opět rozjede letní kino. Pod širým nebem se bude promítat film Šviháci. Stačí si vzít dobrou náladu a užít si letní filmový večer.
Letní kino Mělník: Když se zhasne
Kdy: sobota 18. července od 21:30
Kde: Jungmannovy sady, Mělník
Parkán v Jungmannových sadech se promění v letní kino. Na programu bude česko-slovenská komedie Když se zhasne s Petrou Hřebíčkovou, Tomášem Maštalírem, Vojtěchem Kotkem a dalšími známými herci.
Příběh plný vztahových zmatků, pomsty, spiklenectví a vtipných situací se odehrává kolem slavnostního otevření nové restaurace. K příjemnému filmovému večeru nebude chybět ani občerstvení.
NEDĚLE 19. ČERVENCE
Setkání dechových orchestrů na Mělníku
Kdy: neděle 19. července od 13:00
Kde: Mělník
Nedělní odpoledne na Mělníku bude patřit dechové hudbě. Setkání dechových orchestrů nabídne návštěvníkům příležitost posedět, zaposlouchat se do známých melodií a užít si pohodovou atmosféru.
Klokaní cirkus v Zooparku Zelčín
Kdy: neděle 19. července od 16:00
Kde: Zoopark Zelčín
V rámci Víkendu s klokany se mohou návštěvníci v neděli těšit také na divadelní představení Klokaní cirkus. Program doplní celodenní klokaní stezka, tvořivá dílna a zážitková krmení.
Xavier Baumaxa na zámku
Kdy: neděle 19. července od 18:00
Kde: Zámek Brandýs nad Labem
Na nádvoří brandýského zámku vystoupí písničkář Xavier Baumaxa. Návštěvníci se mohou těšit na jeho typický humor, slovní hříčky i písně, které už mezi fanoušky téměř zlidověly. Zaznít může například Pažitka i skladby z alba Slibotechno.
Letní kino ve Vinařství Válkovi: Bezva ženská na krku
Kdy: neděle 19. července od 20:30
Kde: Vinařství Válkovi
Víkend můžete zakončit českou komedií Bezva ženská na krku pod širým nebem. Vinařství Válkovi nabídne spojení filmu, letní atmosféry a sklenky vína – ideální program pro pohodový nedělní večer.
CELÝ TÝDEN
Studená letní kuchyně – Dobrý rok u Dobrého kance
Kdy: 13.–19. července 2026
Kde: Dobrý Kanec – Hostinec
Letní týden u Dobrého kance se ponese ve znamení lehké a svěží kuchyně. Nabídka bude zaměřená na studené pokrmy a předkrmy vhodné do horkých letních dnů. Těšit se můžete na různé variace tataráku, carpaccia, svěží saláty nebo studené polévky. Zastavit se můžete na lehký oběd, večeři nebo večerní posezení.
Fotografie převzato: FB město Mělník