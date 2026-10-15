Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 16. do 18. října 2026
Od pátku 16. do neděle 18. října 2026 nabídne Mělník a jeho okolí několik tipů, jak strávit volný čas. Na své si přijdou milovníci hudby, rodiny s dětmi i ti, kteří chtějí vyrazit na podzimní výlet. Přinášíme přehled akcí, které stojí za pozornost.
Pátek 16. října
Ondřej Ruml ve Staré mydlárně
Termín: pátek 16. října 2026
Čas: 20:00
Místo: Stará mydlárna, Mělník
Příznivci české hudby se mohou těšit na koncert zpěváka Ondřeje Rumla. Jeho vystoupení nabídne osobitou interpretaci písní a komorní atmosféru historického prostoru Staré mydlárny. Večer je tipem pro všechny, kteří chtějí páteční program spojit s živou hudbou.
Sobota 17. října
Mělnické trhy
Termín: sobota 17. října 2026
Čas: 8:00–12:00
Místo: náměstí Míru, Mělník
Sobotní dopoledne můžete zahájit návštěvou mělnických trhů. Ty jsou příležitostí k nákupu nejrůznějšího zboží a k procházce centrem města. Před návštěvou doporučujeme ověřit aktuální nabídku a potvrzení konání trhu.
Barevný podzim v Zooparku Zelčín
Termín: sobota 17. října 2026
Čas: 9:00–18:00
Místo: Zoopark Zelčín, Hořín – Zelčín
Podzimní program v Zooparku Zelčín je tipem především pro rodiny s dětmi. Návštěvníci mohou spojit prohlídku zvířat s tematickými aktivitami, tvořením a zábavou inspirovanou podzimní přírodou. Výlet může být příjemným způsobem, jak strávit říjnový den venku.
Před cestou si ověřte aktuální program a dostupnost jednotlivých aktivit na webu Zooparku Zelčín.
Benefiční večer Českého červeného kříže Mělník
Termín: sobota 17. října 2026
Čas: 19:00
Místo: Masarykův kulturní dům, Mělník
Společenský večer pořádaný Českým červeným křížem v Mělníku navazuje na tradici benefičních akcí místní organizace. Jde o příležitost setkat se s dalšími lidmi a podpořit činnost organizace. Podrobnosti o letošním programu je vhodné ověřit přímo u pořadatele.
Máslovické dýňování
Termín: sobota 17. října 2026
Čas: 13:00–18:00
Místo: náves v Máslovicích
Podzimní atmosféru si můžete užít také na tradičním dýňování v Máslovicích. Připraveny jsou aktivity pro děti i dospělé, vyřezávání a zdobení dýní, tvořivé dílny a další zábavný program. Chybět nemá ani dýňové občerstvení a soutěž o nejzajímavější dýni.
Neděle 18. října
Halloween – M-Art zážitek u plátna
Termín: neděle 18. října 2026
Čas: 10:00–13:00
Místo: Vila Krista, Havlíčkova 299/16, Mělník
Milovníci tvoření mohou vyzkoušet tematické malování inspirované Halloweenem a podzimem. Účastníci si pod vedením lektorky vytvoří vlastní obraz a užijí si kreativní dopoledne spojené s brunchem.
Podle zveřejněné nabídky činí cena 1 300 korun na osobu a zahrnuje výtvarné potřeby, uvítací nápoj a brunch.
Výlet do podzimní přírody Kokořínska
Termín: neděle 18. října 2026
Čas: individuálně během dne
Místo: CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Pokud dáváte přednost klidnějšímu programu, můžete neděli věnovat výletu do přírody. Kokořínsko nabízí lesní cesty, pískovcové útvary i krásné podzimní scenérie. Výlet lze přizpůsobit rodinám s dětmi i těm, kteří si chtějí dopřát delší procházku.
Výstava: 50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Termín: od 18. září 2026 do 3. ledna 2027
Čas: podle aktuální otevírací doby muzea
Místo: Regionální muzeum Mělník
Zájemci o přírodu a historii regionu mohou navštívit výstavu věnovanou padesáti letům chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Expozice představuje přírodní bohatství oblasti a připomíná význam ochrany zdejší krajiny.
Před návštěvou doporučujeme ověřit nedělní otevírací dobu na webu muzea.
Užijte si podzimní víkend na Mělnicku
Ať už dáte přednost pátečnímu koncertu, sobotním trhům a rodinnému programu, nebo nedělnímu výletu do přírody, Mělnicko nabízí příležitosti, jak strávit říjnový víkend mimo domov. Před cestou si nezapomeňte ověřit aktuální časy, vstupné a případné změny programu u jednotlivých pořadatelů.
Fotografie převzato: FB město Mělník