Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 15. května do 17. května 2026
Na Mělnicku a v okolí bude o víkendu od 15. do 17. května 2026 opravdu živo. Čekají vás besedy, sportovní závody, dětské dny, víno, divadlo i street food festival. Vybrali jsme pro vás nejzajímavější akce přehledně od pátku do neděle.
Pátek 15. května 2026
Beseda s hercem Petrem Vackem
📍 U Cukrovaru 1171, DPS Kralupy nad Vltavou
🕒 14:30 hodin
Příjemné odpoledne plné vyprávění, zážitků a inspirace nabídne beseda s hercem Petrem Vackem. Akce se koná v rámci Centra aktivního stáří v jídelně zelené budovy DPS. Návštěvníci se mohou těšit na osobní setkání a zajímavé historky z hereckého života.
Fandíme hokeji na Blatech
📍 Blatecká hospoda
🕒 20:20 hodin
Milovníci hokeje si přijdou na své během společného sledování mistrovství světa v hokeji v Blatecké hospodě. Atmosféru doplní velkoplošné promítání a čepované pivo Rebel 11. Chybět nebude ani oblíbená hokejová tipovačka.
Vítání ptačího zpěvu
📍 Levý břeh Vltavy u cyklistického odpočívadla, Mělník
🕒 od 20:00 hodin
Tradiční celoevropská akce zve všechny milovníky přírody k pozorování a poslouchání probouzejících se ptáků. Už v pátek večer mohou účastníci dorazit k ohni a přespat ve vlastním spacáku nebo stanu. Hlavní program pokračuje v sobotu ráno ukázkami kroužkování ptáků a odborným výkladem.
Sobota 16. května 2026
Dětský den aneb Naše vesnice
📍 Sportovní 306, Tišice – fotbalové hřiště Chrást
🕒 13:00 hodin
Rodinné odpoledne nabídne bohatý program pro děti i rodiče. Připraven je skákací hrad, tvořivé dílny, výletní vláček, trasa s úkoly, pěnová show, bumper bally, malování na obličej nebo tetování. O zábavu bude postaráno po celé odpoledne.
Dětský den s pejsky
📍 ZKO Kozly Tišice
🕒 10:00 hodin
Oblíbená akce pro malé i velké přinese ukázky práce policejního psa a psovoda, myslivecký koutek, střelnici, tombolu nebo malování na obličej. Novinkou budou například aguazorbing a šlapací motokáry. Připraveno bude také občerstvení a další překvapení.
Charitativní swap u Kinderka
📍 Kinderko Mělník
🕒 12:00 hodin
Máte doma oblečení nebo vybavení do domácnosti, které už nevyužijete? Přijďte na charitativní swap a dejte věcem druhý život. Návštěvníci si budou moci zdarma odnést věci, které jim udělají radost.
Sokolí stezkou 2026 – outdoorový závod
📍 Koupaliště Mšené-lázně
🕒 během dne
Sedmý ročník oblíbeného outdoorového závodu nabídne sportovní zážitky pro děti i dospělé. Trasy jsou rozděleny podle věkových kategorií a účastníci se mohou těšit na běžecké i zábavné disciplíny.
Medvědí stezkou
📍 Pavilon přátelství, park Veltrusy
🕒 registrace od 13:00 hodin
Outdoorový závod dvoučlenných hlídek prověří šikovnost, orientaci i týmovou spolupráci. Na závodníky čekají stanoviště s úkoly jako vázání uzlů, zdravověda, práce s mapou nebo poznávání přírody. Akce je vhodná pro děti, rodiče i dospělé.
Vinná noc 2026
📍 náměstí Míru, Mělník
🕒 od 15:00 hodin
Spolek Mělnický košt zve všechny milovníky vína na další ročník Vinné noci. Návštěvníci si užijí ochutnávku mělnických vín, příjemnou atmosféru a setkání s vinaři i přáteli dobrého vína.
Vítání ptačího zpěvu
📍 Mělník
🕒 od 4:30 hodin
Sobotní ráno bude patřit přírodě a pozorování ptáků. Součástí programu budou ukázky kroužkování ptáků a odborný výklad o místní fauně.
Neděle 17. května 2026
Street Food Festival Úvaly 2026
📍 náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly
🕒 11:00–18:00 hodin
Do Úval se vrací oblíbený festival pouličního jídla. Těšit se můžete na burgery, tacos, asijskou kuchyni, sladké speciality i nabídku pro vegetariány a vegany. Připraven bude také bohatý doprovodný program pro děti i živá hudba Radomíra Švece. Vstup je zdarma.
Speciální výstava chrt
📍 Zámek Liblice
🕒 10:00 hodin
Milovníci psů si přijdou na své během speciální výstavy chrtů v krásném prostředí zámku Liblice. Návštěvníci budou moci obdivovat elegantní plemena a setkat se s chovateli z různých koutů republiky.
Divadelní premiéra – Na pavlači
📍 zasedací sál radnice ve Mšeně
🕒 19:00 hodin
Divadelní spolek Mácha Mšeno uvede premiéru komedie Adély Popelářové „Na pavlači“. Příběh dvou žen před padesátkou nabídne humor, nadsázku i zamyšlení nad vztahy a přátelstvím. Součástí večera bude také recitál písní Marie Rottrové. Vstupné včetně welcome drinku činí 150 korun.
Ať už máte chuť na kulturu, sport, dobré jídlo nebo rodinný program, víkend na Mělnicku nabídne opravdu pestrý výběr akcí pro všechny generace.
