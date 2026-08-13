Kralupsko Kultura Ledčice Mělnicko Mělník TOP Zelčín Zprávy

Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 14. srpna do 16. srpna 2026

Pepa Kowanda 1565 Přečtení

Pokud hledáte program na nadcházející víkend, Mělnicko nabídne koncerty, letní kino, trhy i program pro rodiny s dětmi. Přinášíme přehled akcí, které se uskuteční od pátku 14. do neděle 16. srpna.

Pátek 14. srpna

DJ Mike Trafik

Kdy: pátek 14. srpna od 17:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
O co jde: Koncertní program mělnického kulturního léta nabídne vystoupení známého českého DJ a producenta Mikea Trafika. Na místě vystoupí také DJ Double J. a DJ Nerz. Vstup je zdarma.

King B’s

Kdy: pátek 14. srpna od 20:00
Kde: Bar Díra, Mělník
O co jde: Koncert česko-americké kapely King B’s. Hudební večer je součástí programu „Blues před Dírou“.

Letní kino Vehlovice: Jen ve snu

Kdy: pátek 14. srpna od 21:00
Kde: Central park pod kapličkou, Vehlovice
O co jde: Letní promítání animovaného dobrodružného rodinného filmu Jen ve snu (USA, 2025, 99 minut). 

Sobota 15. srpna

Slavnosti slámy v Zooparku Zelčín

Kdy: sobota 15. srpna, program akce od 10:00 do 20:00
Kde: ZOOPARK Zelčín, Zelčín 1, Hořín
O co jde: Rodinná akce inspirovaná životem na venkově v dobách našich babiček. Návštěvníky čekají ukázky starých řemesel, mlat obilí, chůdaři, slaměná tvořivá dílna a další program. Zoopark je v tento den otevřený od 9:00.

Jeden den (s) archeologem

Kdy: sobota 15. srpna od 10:00 do 16:00
Kde: HistoryPark Ledčice, Ledčice 222
O co jde: Návštěvníci se během speciálního programu seznámí s prací archeologa. Akce je součástí letního programu HistoryParku a je vhodná především pro rodiny s dětmi. HistoryPark nabízí například archeologické vykopávky, práci s detektorem kovů nebo další interaktivní stanoviště.

Mělnické trhy

Kdy: sobota 15. srpna od 8:00 do 12:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
O co jde: Pravidelné sobotní mělnické trhy nabídnou farmářské, řemeslné i bleší zboží. K dostání jsou produkty místních zemědělců, výrobců a zahradníků nebo výrobky řemeslného charakteru. Sobotní trhy na náměstí Míru se konají pravidelně od 8 do 12 hodin.

Letní kino Vehlovice: Když se zhasne

Kdy: sobota 15. srpna od 21:00
Kde: Central park pod kapličkou, Vehlovice
O co jde: Plánované venkovní promítání československé komedie Když se zhasne z roku 2026. 

Neděle 16. srpna

Program v HistoryParku Ledčice

Kdy: neděle 16. srpna od 11:00
Kde: HistoryPark Ledčice, Ledčice 222
O co jde: V rámci pravidelného letního programu se uskuteční loutkové představení Sněhová královna. HistoryPark je v průběhu prázdnin otevřený pro veřejnost a nabízí také řadu dalších archeologických a zážitkových aktivit

Fotografie převzato FB město Mělník 

Počet přečtení: 1 168

Přečtěte si také:

Den s IZS a Armádou ČR pod horou Říp nabídl akční ukázky i moderní techniku

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den s IZS a Armádou ČR pod horou Říp nabídl akční ukázky i moderní techniku

Zaplať, nebo nemáš šanci? Největší mělnická skupina Mělník – City prý prodává nejen reklamu, ale i vliv

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zaplať, nebo nemáš šanci? Největší mělnická skupina Mělník – City prý prodává nejen reklamu, ale i vliv

Rekordní počet výjezdů: Hasiči na přelomu roku zasahovali nejvíce za posledních 5 let

Pepa Kowanda Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rekordní počet výjezdů: Hasiči na přelomu roku zasahovali nejvíce za posledních 5 let