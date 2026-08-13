Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 14. srpna do 16. srpna 2026
Pokud hledáte program na nadcházející víkend, Mělnicko nabídne koncerty, letní kino, trhy i program pro rodiny s dětmi. Přinášíme přehled akcí, které se uskuteční od pátku 14. do neděle 16. srpna.
Pátek 14. srpna
DJ Mike Trafik
Kdy: pátek 14. srpna od 17:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
O co jde: Koncertní program mělnického kulturního léta nabídne vystoupení známého českého DJ a producenta Mikea Trafika. Na místě vystoupí také DJ Double J. a DJ Nerz. Vstup je zdarma.
King B’s
Kdy: pátek 14. srpna od 20:00
Kde: Bar Díra, Mělník
O co jde: Koncert česko-americké kapely King B’s. Hudební večer je součástí programu „Blues před Dírou“.
Letní kino Vehlovice: Jen ve snu
Kdy: pátek 14. srpna od 21:00
Kde: Central park pod kapličkou, Vehlovice
O co jde: Letní promítání animovaného dobrodružného rodinného filmu Jen ve snu (USA, 2025, 99 minut).
Sobota 15. srpna
Slavnosti slámy v Zooparku Zelčín
Kdy: sobota 15. srpna, program akce od 10:00 do 20:00
Kde: ZOOPARK Zelčín, Zelčín 1, Hořín
O co jde: Rodinná akce inspirovaná životem na venkově v dobách našich babiček. Návštěvníky čekají ukázky starých řemesel, mlat obilí, chůdaři, slaměná tvořivá dílna a další program. Zoopark je v tento den otevřený od 9:00.
Jeden den (s) archeologem
Kdy: sobota 15. srpna od 10:00 do 16:00
Kde: HistoryPark Ledčice, Ledčice 222
O co jde: Návštěvníci se během speciálního programu seznámí s prací archeologa. Akce je součástí letního programu HistoryParku a je vhodná především pro rodiny s dětmi. HistoryPark nabízí například archeologické vykopávky, práci s detektorem kovů nebo další interaktivní stanoviště.
Mělnické trhy
Kdy: sobota 15. srpna od 8:00 do 12:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
O co jde: Pravidelné sobotní mělnické trhy nabídnou farmářské, řemeslné i bleší zboží. K dostání jsou produkty místních zemědělců, výrobců a zahradníků nebo výrobky řemeslného charakteru. Sobotní trhy na náměstí Míru se konají pravidelně od 8 do 12 hodin.
Letní kino Vehlovice: Když se zhasne
Kdy: sobota 15. srpna od 21:00
Kde: Central park pod kapličkou, Vehlovice
O co jde: Plánované venkovní promítání československé komedie Když se zhasne z roku 2026.
Neděle 16. srpna
Program v HistoryParku Ledčice
Kdy: neděle 16. srpna od 11:00
Kde: HistoryPark Ledčice, Ledčice 222
O co jde: V rámci pravidelného letního programu se uskuteční loutkové představení Sněhová královna. HistoryPark je v průběhu prázdnin otevřený pro veřejnost a nabízí také řadu dalších archeologických a zážitkových aktivit
Fotografie převzato FB město Mělník