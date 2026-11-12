Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 13. listopadu do 15. listopadu 2026
Pátek 13. listopadu
Průvod sv. Martina – 30. ročník
Kdy: pátek 13. listopadu od 17:30
Kde: Mělník, začátek u ZŠ Jungmannovy sady
Mělník čeká jubilejní třicátý ročník tradičního Průvodu sv. Martina. Návštěvníci se mohou vydat na společnou cestu městem s lampiony a připojit se k družině sv. Martina. Průvod vyrazí od ZŠ Jungmannovy sady a povede ulicemi U Tanku a Legionářů až na náměstí Míru. Tam bude připraven další program včetně šermířského souboje o světlo, ohňové show a hudebního vystoupení. Součástí večera bude také charitativní prodej výrobků žáků mělnických škol.
Divadelní ples
Kdy: pátek 13. listopadu od 20:00
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Příznivci tance a společenské zábavy se mohou těšit na Divadelní ples, který pořádá Divadelní spolek Nové divadlo Mělník. Večer nabídne slavnostní atmosféru, hudbu a možnost strávit příjemný čas na tanečním parketu. K tanci a poslechu zahraje kapela Karyna. Vstupné činí 200 korun.
Sobota 14. listopadu
Příprava zvířátek na zimu a světelná ALIEN SHOW
Kdy: sobota 14. listopadu, 13:00–19:00
Kde: Zoopark Zelčín, Hořín
Zajímavý program pro rodiny s dětmi připravuje Zoopark Zelčín. Návštěvníci se dozvědí, jak se zvířata připravují na zimu, a budou moci projít naučnou stezku s QR kódy nebo se zúčastnit komentovaného krmení.
Pro děti i dospělé bude připravena tvořivá dílna, ve které si mohou vyrobit krmítka nebo jedlé ozdoby pro zvířata. Od 15 do 18 hodin se uskuteční také vyhlídkové jízdy kočárem. Večer se návštěvníci mohou těšit na světelnou ALIEN SHOW, která začne v 17:15. Po setmění se celý zoopark rozzáří světelnou výzdobou.
Veřejné bruslení na Mělníku
Kdy: sobota 14. listopadu, 10:00–12:00
Kde: zimní stadion Mělník
Milovníci zimních sportů mohou vyrazit na veřejné bruslení na mělnický zimní stadion. Ledová plocha bude otevřena dopoledne a příležitost zabruslit si dostanou děti i dospělí. Ideální možnost, jak si užít aktivní sobotní dopoledne.
Svatomartinský lucerničkový průvod a koncert pro Světlušku
Kdy: sobota 14. listopadu, průvod od 17:00, koncert od 18:00
Kde: Mšeno, průvod od ZŠ Mšeno, koncert v chrámu sv. Martina
Také ve Mšeně se bude konat svatomartinská akce. Lampionový a lucerničkový průvod pro Světlušku vyrazí v 17 hodin od místní základní školy. Děti si mohou přinést vlastní lampiony nebo si od 16 hodin vyzvednout lucerničky v ZUŠ Mšeno.
Průvod doprovodí bubeník, trubači a šermíři. Od 18 hodin naváže Svatomartinský koncert pro Světlušku v chrámu sv. Martina. Návštěvníci si tak mohou užít nejen tradiční podvečerní program, ale také hudební vystoupení spojené s podporou dobré věci.
ROKKA Bright Sun a LineApp v Mydlárně
Kdy: sobota 14. listopadu
Kde: Stará Mydlárna, náměstí Karla IV., Mělník
Fanoušci živé hudby mohou zamířit do Staré Mydlárny, kde se představí dvě mělnické kapely ROKKA Bright Sun a LineApp. Večer nabídne pořádnou dávku rock metalu a poprocku. Pro kapelu ROKKA Bright Sun půjde navíc o speciální vystoupení, protože se její aktuální sestava poprvé představí živě před publikem.
Veřejné bruslení na Mělníku
Kdy: neděle 15. listopadu, 12:30–14:30
Kde: zimní stadion Mělník
Veřejné bruslení bude pokračovat také v neděli. Na zimní stadion mohou vyrazit všichni, kteří si chtějí užít pohyb na ledě a zpříjemnit si nedělní odpoledne.
Výstavy, které můžete navštívit během celého víkendu
Česká cena za architekturu 2026
Kdy: 20. října až 26. listopadu 2026
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Výstava představuje nominované projekty současné české architektury. Návštěvníci se mohou seznámit se zajímavými stavbami a současnými přístupy k architektuře. Výstava je přístupná v hale a foyer kulturního domu a vstup je zdarma.
50 let CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Kdy: 18. září 2026 až 3. ledna 2027
Kde: Regionální muzeum Mělník
Výstava připomíná padesát let od vzniku chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Zaměřuje se na přírodní bohatství, historii a proměny zdejší krajiny. Zájemci se mohou dozvědět více o typických skalních útvarech i dalších přírodních zajímavostech regionu.
Kokořínsko: od plakátu po magnetku
Kdy: 2. října až 21. listopadu 2026
Kde: Regionální muzeum Mělník
Zajímavým tipem je také výstava věnovaná tomu, jak se Kokořínsko představovalo návštěvníkům prostřednictvím turistických suvenýrů a propagačních materiálů. Nabízí pohled na proměny turistické propagace oblíbené výletní oblasti.
Jiří Vaněček: Obrazy
Kdy: 30. října až 29. listopadu 2026
Kde: Regionální muzeum Mělník
Milovníci výtvarného umění mohou navštívit výstavu obrazů Jiřího Vaněčka. Jde o příležitost poznat tvorbu tohoto autora a zpestřit si víkend návštěvou muzejních prostor.
Naše Nové divadlo – výstava k 75 letům spolku
Kdy: 4. listopadu 2026 až 10. ledna 2027
Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
Výstava připomíná 75 let existence mělnického divadelního spolku Nové divadlo. Návštěvníci se mohou ohlédnout za jeho historií a divadelními příběhy, které během desetiletí vznikaly. Vstup je zdarma.
Fotografie převzato: FB město Mělníík