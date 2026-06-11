Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 12. do 14. června 2026
Přinášíme přehled zajímavých akcí, které se během víkendu konají na Mělnicku a v blízkém okolí. Od koncertů a farmářských slavností přes rodinné programy až po veterány a tanec – každý si najde to své.
Pátek 12. června 2026
Petr Kalandra Memory Band
- Kdy: pátek 12. 6. 2026 od 20:00
- Kde: Stará mydlárna, Náměstí Karla IV., Mělník
- Oblíbená kapela Petr Kalandra Memory Band uzavře první polovinu sezóny ve Staré mydlárně. Návštěvníci se mohou těšit na největší hity Petra Kalandry, skupin Marsyas i ASPM a na večer plný bluesové atmosféry a vzpomínek.
Sobota 13. června 2026
Veteránské rojení na zámku Lobeč
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 8:30
- Kde: Zámek Lobeč
- Setkání majitelů historických automobilů a motocyklů všech značek. Součástí programu je výstava veteránů, orientační jízda dlouhá přibližně 80 kilometrů, občerstvení a večerní koncert.
Novoveské bleší trhy
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 8:00
- Kde: Čakovičky 57, Nová Ves
- Tradiční bleší trhy, kde můžete prodávat, nakupovat nebo vyměňovat nejrůznější zboží. Připraveno bude také občerstvení.
Zahájení letní sezony na koupališti
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 9:00
- Kde: Ke Koupališti 600, Kralupy nad Vltavou
- Slavnostní otevření koupaliště s celodenním programem. Návštěvníky čeká zumba, jóga, aqua gym, soutěže pro děti, discgolf, angličtina pro děti i další doprovodné aktivity.
Den farmářské zeleniny
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 10:00 do 16:00
- Kde: Farma Hanka Mochov, Zálezlice 112
- Den otevřených dveří farmy zaměřený na lokální zemědělství. Program nabídne kuchařskou show Martina Škody, prohlídky farmy, ukázky sklizně, ochutnávky, farmářský trh i zábavu pro děti.
Den pro rodiny s dětmi
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 10:00 do 14:00
- Kde: Dětské hřiště pod mostem, levý břeh Vltavy, Kralupy nad Vltavou
- Bezplatná akce pořádaná školičkou Děti z Lobečku. Děti si užijí tvoření, malování, bubliny, pohybové hry a další zábavné aktivity.
Den pro ženy
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 14:00
- Kde: Společenský sál na hřišti, Sportovní 306, Tišice–Chrást
- Inspirativní odpoledne věnované ženskému zdraví, prevenci, kráse a duševní pohodě. Součástí programu budou přednášky, workshopy a praktické ukázky zaměřené na péči o tělo i mysl.
Volné folklorně aneb Večerní hraní a učení lidových tanců
- Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 19:00
- Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
- Večer určený všem milovníkům lidové hudby a tance. Návštěvníci si mohou poslechnout živou muziku a naučit se základní kroky tradičních lidových tanců.
Sobota 13. a neděle 14. června 2026
Slavnosti růží na zámku Veltrusy
- Kdy: 13.–14. 6. 2026
- Kde: Zámek Veltrusy
- Oblíbené slavnosti s výstavou růží a květinovou výzdobou zámku a oranžerie. Připraveny jsou komentované prohlídky, tvořivé dílny a kulturní program.
- Speciální program:
- Sobota 12:00 – promenádní koncert sboru Chomutov
- Neděle 15:00 – koncert klasické hudby, operety a muzikálu v podání pana Bendy
Varhanní koncert
- Kdy: neděle 14. 6. 2026 od 17:00
- Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník
- Součást cyklu varhanních koncertů v historickém prostoru mělnického chrámu. Představí se talentovaní studenti pardubické konzervatoře, kteří nabídnou posluchačům výjimečný hudební zážitek spojující krásu varhanní hudby s jedinečnou atmosférou chrámového prostředí.
Foto převzato: FB město Mělník