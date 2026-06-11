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Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 12. do 14. června 2026

Pepa Kowanda 2423 Přečtení

Přinášíme přehled zajímavých akcí, které se během víkendu konají na Mělnicku a v blízkém okolí. Od koncertů a farmářských slavností přes rodinné programy až po veterány a tanec – každý si najde to své.

Pátek 12. června 2026
Petr Kalandra Memory Band
  • Kdy: pátek 12. 6. 2026 od 20:00
  • Kde: Stará mydlárna, Náměstí Karla IV., Mělník
  • Oblíbená kapela Petr Kalandra Memory Band uzavře první polovinu sezóny ve Staré mydlárně. Návštěvníci se mohou těšit na největší hity Petra Kalandry, skupin Marsyas i ASPM a na večer plný bluesové atmosféry a vzpomínek.
Sobota 13. června 2026
Veteránské rojení na zámku Lobeč
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 8:30
  • Kde: Zámek Lobeč
  • Setkání majitelů historických automobilů a motocyklů všech značek. Součástí programu je výstava veteránů, orientační jízda dlouhá přibližně 80 kilometrů, občerstvení a večerní koncert.
Novoveské bleší trhy
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 8:00
  • Kde: Čakovičky 57, Nová Ves
  • Tradiční bleší trhy, kde můžete prodávat, nakupovat nebo vyměňovat nejrůznější zboží. Připraveno bude také občerstvení.
Zahájení letní sezony na koupališti
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 9:00
  • Kde: Ke Koupališti 600, Kralupy nad Vltavou
  • Slavnostní otevření koupaliště s celodenním programem. Návštěvníky čeká zumba, jóga, aqua gym, soutěže pro děti, discgolf, angličtina pro děti i další doprovodné aktivity.
Den farmářské zeleniny
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 10:00 do 16:00
  • Kde: Farma Hanka Mochov, Zálezlice 112
  • Den otevřených dveří farmy zaměřený na lokální zemědělství. Program nabídne kuchařskou show Martina Škody, prohlídky farmy, ukázky sklizně, ochutnávky, farmářský trh i zábavu pro děti.
Den pro rodiny s dětmi
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 10:00 do 14:00
  • Kde: Dětské hřiště pod mostem, levý břeh Vltavy, Kralupy nad Vltavou
  • Bezplatná akce pořádaná školičkou Děti z Lobečku. Děti si užijí tvoření, malování, bubliny, pohybové hry a další zábavné aktivity.
Den pro ženy
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 14:00
  • Kde: Společenský sál na hřišti, Sportovní 306, Tišice–Chrást
  • Inspirativní odpoledne věnované ženskému zdraví, prevenci, kráse a duševní pohodě. Součástí programu budou přednášky, workshopy a praktické ukázky zaměřené na péči o tělo i mysl.
Volné folklorně aneb Večerní hraní a učení lidových tanců
  • Kdy: sobota 13. 6. 2026 od 19:00
  • Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník
  • Večer určený všem milovníkům lidové hudby a tance. Návštěvníci si mohou poslechnout živou muziku a naučit se základní kroky tradičních lidových tanců.
Sobota 13. a neděle 14. června 2026
Slavnosti růží na zámku Veltrusy
  • Kdy: 13.–14. 6. 2026
  • Kde: Zámek Veltrusy
  • Oblíbené slavnosti s výstavou růží a květinovou výzdobou zámku a oranžerie. Připraveny jsou komentované prohlídky, tvořivé dílny a kulturní program.
  • Speciální program:
    • Sobota 12:00 – promenádní koncert sboru Chomutov
    • Neděle 15:00 – koncert klasické hudby, operety a muzikálu v podání pana Bendy
Varhanní koncert
  • Kdy: neděle 14. 6. 2026 od 17:00
  • Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník
  • Součást cyklu varhanních koncertů v historickém prostoru mělnického chrámu. Představí se talentovaní studenti pardubické konzervatoře, kteří nabídnou posluchačům výjimečný hudební zážitek spojující krásu varhanní hudby s jedinečnou atmosférou chrámového prostředí.

Foto převzato: FB město Mělník 

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