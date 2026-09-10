Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 11. do 13. září 2026
Druhý zářijový víkend nabídne na Mělnicku a v okolí pořádnou porci hudby, vína, zábavy i akcí pro celou rodinu. Vyrazit můžete na velké hudební festivaly, vinobraní, výstavu koček nebo třeba na zámek za medem a včelařstvím. Vybrali jsme pro vás několik tipů, kam se od pátku do neděle vydat.
PÁTEK 11. ZÁŘÍ
Výstava hub a jiřinek v Mělníku
📅 9.–11. 9. 2026
📍 Regionální muzeum Mělník
Tradiční výstava hub a jiřinek nabídne možnost poznat známé i méně známé druhy hub. Na místě se můžete poradit s odborníky a dozvědět se více o jejich určování. Výstava potěší také milovníky jiřin a přírody. Pátek 11. září je posledním dnem výstavy.
SOBOTA 12. ZÁŘÍ
Happening na starém mostě 2026
🕒 od 15:00
📍 Veltrusy a Nelahozeves – Miřejovický most
Jeden z největších zářijových festivalů v okolí Mělnicka letos už po jedenácté propojí oba břehy Vltavy. Těšit se můžete na dvě hudební scény, dětský program, občerstvení, víno, burčák i pivo z řemeslných pivovarů.
Ve Veltrusích vystoupí například Jazzterdays, Martina Trchová Duo, Fol’de’gol, Timudej nebo Václav Koubek s kapelou. V Nelahozevsi se představí Lovesong Orchestra, Klasickej postup, United Flavour nebo Papír Sklo Plasty a Jirka Kára. Pro děti bude připraveno tvoření, pohádka i bublinový workshop.
Slavnosti pravého a levého břehu 2026
🕒 13:00–23:00
📍 Roztoky a Klecany – přívoz
Jeden festival, dva břehy Vltavy. Slavnosti propojí Roztoky a Klecany hudbou, sportem a zábavou pro děti i dospělé. Vstup na program je zdarma.
Na levém břehu v Roztokách vystoupí například Michal Pavlíček & Trio, The Prostitutes nebo Něco Něco. V Klecanech se můžete těšit na Michala Hrůzu a Kapelu Hrůzy, Caramel nebo United Flavour. Součástí programu budou také sportovní exhibice, závody, ohnivá show, program pro děti a další doprovodné aktivity.
Oba břehy navíc během dne propojí přívoz, takže můžete přejíždět z jednoho programu na druhý.
Neratovický Salon 2026
🕒 od 13:00
📍 Neratovice, náměstí Republiky a park u kina
Tradiční multižánrový festival nabídne hudbu na dvou scénách. Na hlavní scéně vystoupí David Koller, Adam Mišík a večer program zakončí DJ Kráťa. U kina dostanou prostor také kapely z lokální hudební scény.
Vstup na festival je zdarma.
Řepínské vinobraní
🕒 11:00–19:00
📍 Řepínský vinohrad Štěpán, Řepín
Milovníci vína by si neměli nechat ujít Řepínské vinobraní. Čeká vás degustace vín, burčák ze Solarisu, místní speciality a hudební doprovod. Od 16:00 je připravena také komentovaná prohlídka vinohradu.
Mezinárodní výstava koček STAR CATS SHOW – Galactic Edition
🕒 10:00–18:00
📍 Sportovní hala, Odolena Voda
Máte doma kočičího miláčka nebo jste zkrátka milovníci koček? Vyrazte na dvoudenní mezinárodní výstavu STAR CATS SHOW. Uvidíte desítky koček různých plemen, které budou soutěžit o výstavní tituly. Připravena je také speciální soutěž Galaxy of Stars a mezinárodní tým rozhodčích.
Výstava pokračuje také v neděli 13. září.
Mělnické trhy
🕒 8:00–12:00
📍 náměstí Míru, Mělník
Tradiční sobotní Mělnické trhy nabídnou farmářské, řemeslné i bleší zboží. Nakoupit můžete produkty místních zemědělců, pěstitelů, výrobců a řemeslníků a zároveň podpořit regionální prodejce. Trhy se na náměstí Míru konají každou sobotu od Velikonoc do Dušiček.
Bavíme se s DDM
🕒 od 13:00
📍 Kralupy nad Vltavou
Velkolepé odpoledne plné zábavy připravuje také Dům dětí a mládeže v Kralupech. Dorazí například Michal Nesvadba, Míša Růžičková nebo Markéta Aptová, vystoupí také soubor Gaudeamus a děti ze zájmových kroužků. Chybět nebude tanec, hudba a spousta zábavy.
Kýpa fest Vraňany
📍 AFK Vraňany
Ve Vraňanech se uskuteční jednodenní rockový festival Kýpa fest. Akce se koná v příjemném prostředí ostrova Kýpa obklopeného Vltavou a laterálním kanálem. Těšit se můžete na rockovou hudbu, občerstvení a pohodovou festivalovou atmosféru.
NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
Den evropského dědictví a Den medu na zámku Liblice
🕒 11:00–17:00
📍 Zámek Liblice
Zámek Liblice otevře své brány při příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne medu. Čekají vás medové trhy, ochutnávka medoviny, produkty regionálních včelařů, včelařská výstava, historická vystoupení, soutěže a program pro děti.
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout také do fascinujícího světa včel a prohlédnout si zámek i jeho park.
Koncert v Zeměchách – Ta naše láska k písním
🕒 16:00
📍 kostel v Zeměchách
Milovníci klasické hudby mohou v neděli vyrazit do kostela v Zeměchách. Vystoupí Bronislava Smržová, která zazpívá a zároveň zahraje na housle, a Karolína Berková, stálý host Opery Národního divadla. Doprovodí je klavírista, varhaník a skladatel Karel Juráň.
Koncert ve Vysoké u Mělníka
🕒 17:00
📍 Vysoká u Mělníka
Nedělní podvečer můžete zakončit koncertem ve Vysoké u Mělníka. Čeká vás komornější kulturní program v příjemném prostředí obce.
Letní kino ve vinařství Válkovi: Dobrý ročník
🕒 od 20:00
📍 Vinařství Válkovi
Víno, hvězdy a film pod širým nebem. V neděli večer se bude promítat romantická komedie Dobrý ročník (A Good Year) s Russellem Crowem v hlavní roli. K filmu si můžete vychutnat sklenku vína přímo z vinařství.
🎟️ Vstupné: 150 Kč, v ceně je sklenička vína.
A kam vyrazíte vy? 🍷🎶
Ať už dáváte přednost vínu, hudbě, rodinnému programu, historii nebo třeba kočkám, druhý zářijový víkend nabízí opravdu z čeho vybírat. Vyberte si svůj program a užijte si víkend na Mělnicku a v okolí!
Fotografie převzato FB město Mělník.