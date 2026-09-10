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Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 11. do 13. září 2026

Pepa Kowanda 1740 Přečtení

Druhý zářijový víkend nabídne na Mělnicku a v okolí pořádnou porci hudby, vína, zábavy i akcí pro celou rodinu. Vyrazit můžete na velké hudební festivaly, vinobraní, výstavu koček nebo třeba na zámek za medem a včelařstvím. Vybrali jsme pro vás několik tipů, kam se od pátku do neděle vydat.

PÁTEK 11. ZÁŘÍ

Výstava hub a jiřinek v Mělníku

📅 9.–11. 9. 2026
📍 Regionální muzeum Mělník

Tradiční výstava hub a jiřinek nabídne možnost poznat známé i méně známé druhy hub. Na místě se můžete poradit s odborníky a dozvědět se více o jejich určování. Výstava potěší také milovníky jiřin a přírody. Pátek 11. září je posledním dnem výstavy.

SOBOTA 12. ZÁŘÍ

Happening na starém mostě 2026

🕒 od 15:00
📍 Veltrusy a Nelahozeves – Miřejovický most

Jeden z největších zářijových festivalů v okolí Mělnicka letos už po jedenácté propojí oba břehy Vltavy. Těšit se můžete na dvě hudební scény, dětský program, občerstvení, víno, burčák i pivo z řemeslných pivovarů.

Ve Veltrusích vystoupí například Jazzterdays, Martina Trchová Duo, Fol’de’gol, Timudej nebo Václav Koubek s kapelou. V Nelahozevsi se představí Lovesong Orchestra, Klasickej postup, United Flavour nebo Papír Sklo Plasty a Jirka Kára. Pro děti bude připraveno tvoření, pohádka i bublinový workshop.

Slavnosti pravého a levého břehu 2026

🕒 13:00–23:00
📍 Roztoky a Klecany – přívoz

Jeden festival, dva břehy Vltavy. Slavnosti propojí Roztoky a Klecany hudbou, sportem a zábavou pro děti i dospělé. Vstup na program je zdarma.

Na levém břehu v Roztokách vystoupí například Michal Pavlíček & Trio, The Prostitutes nebo Něco Něco. V Klecanech se můžete těšit na Michala Hrůzu a Kapelu Hrůzy, Caramel nebo United Flavour. Součástí programu budou také sportovní exhibice, závody, ohnivá show, program pro děti a další doprovodné aktivity.

Oba břehy navíc během dne propojí přívoz, takže můžete přejíždět z jednoho programu na druhý.

Neratovický Salon 2026

🕒 od 13:00
📍 Neratovice, náměstí Republiky a park u kina

Tradiční multižánrový festival nabídne hudbu na dvou scénách. Na hlavní scéně vystoupí David Koller, Adam Mišík a večer program zakončí DJ Kráťa. U kina dostanou prostor také kapely z lokální hudební scény.

Vstup na festival je zdarma.

Řepínské vinobraní

🕒 11:00–19:00
📍 Řepínský vinohrad Štěpán, Řepín

Milovníci vína by si neměli nechat ujít Řepínské vinobraní. Čeká vás degustace vín, burčák ze Solarisu, místní speciality a hudební doprovod. Od 16:00 je připravena také komentovaná prohlídka vinohradu.

Mezinárodní výstava koček STAR CATS SHOW – Galactic Edition

🕒 10:00–18:00
📍 Sportovní hala, Odolena Voda

Máte doma kočičího miláčka nebo jste zkrátka milovníci koček? Vyrazte na dvoudenní mezinárodní výstavu STAR CATS SHOW. Uvidíte desítky koček různých plemen, které budou soutěžit o výstavní tituly. Připravena je také speciální soutěž Galaxy of Stars a mezinárodní tým rozhodčích.

Výstava pokračuje také v neděli 13. září.

Mělnické trhy

🕒 8:00–12:00
📍 náměstí Míru, Mělník

Tradiční sobotní Mělnické trhy nabídnou farmářské, řemeslné i bleší zboží. Nakoupit můžete produkty místních zemědělců, pěstitelů, výrobců a řemeslníků a zároveň podpořit regionální prodejce. Trhy se na náměstí Míru konají každou sobotu od Velikonoc do Dušiček.

Bavíme se s DDM

🕒 od 13:00
📍 Kralupy nad Vltavou

Velkolepé odpoledne plné zábavy připravuje také Dům dětí a mládeže v Kralupech. Dorazí například Michal Nesvadba, Míša Růžičková nebo Markéta Aptová, vystoupí také soubor Gaudeamus a děti ze zájmových kroužků. Chybět nebude tanec, hudba a spousta zábavy.

Kýpa fest Vraňany

📍 AFK Vraňany

Ve Vraňanech se uskuteční jednodenní rockový festival Kýpa fest. Akce se koná v příjemném prostředí ostrova Kýpa obklopeného Vltavou a laterálním kanálem. Těšit se můžete na rockovou hudbu, občerstvení a pohodovou festivalovou atmosféru.

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ

Den evropského dědictví a Den medu na zámku Liblice

🕒 11:00–17:00
📍 Zámek Liblice

Zámek Liblice otevře své brány při příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne medu. Čekají vás medové trhy, ochutnávka medoviny, produkty regionálních včelařů, včelařská výstava, historická vystoupení, soutěže a program pro děti.

Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout také do fascinujícího světa včel a prohlédnout si zámek i jeho park.

Koncert v Zeměchách – Ta naše láska k písním

🕒 16:00
📍 kostel v Zeměchách

Milovníci klasické hudby mohou v neděli vyrazit do kostela v Zeměchách. Vystoupí Bronislava Smržová, která zazpívá a zároveň zahraje na housle, a Karolína Berková, stálý host Opery Národního divadla. Doprovodí je klavírista, varhaník a skladatel Karel Juráň.

Koncert ve Vysoké u Mělníka

🕒 17:00
📍 Vysoká u Mělníka

Nedělní podvečer můžete zakončit koncertem ve Vysoké u Mělníka. Čeká vás komornější kulturní program v příjemném prostředí obce.

Letní kino ve vinařství Válkovi: Dobrý ročník

🕒 od 20:00
📍 Vinařství Válkovi

Víno, hvězdy a film pod širým nebem. V neděli večer se bude promítat romantická komedie Dobrý ročník (A Good Year) s Russellem Crowem v hlavní roli. K filmu si můžete vychutnat sklenku vína přímo z vinařství.

🎟️ Vstupné: 150 Kč, v ceně je sklenička vína.

A kam vyrazíte vy? 🍷🎶

Ať už dáváte přednost vínu, hudbě, rodinnému programu, historii nebo třeba kočkám, druhý zářijový víkend nabízí opravdu z čeho vybírat. Vyberte si svůj program a užijte si víkend na Mělnicku a v okolí!

Fotografie převzato FB město Mělník. 

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