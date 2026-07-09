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Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 10. do 12. července 2026

Pepa Kowanda 2284 Přečtení

Druhý červencový víkend nabídne na Mělnicku koncerty, letní kino, rodinný festival, turistické výlety i kulturní zážitky. Přinášíme výběr akcí, které stojí za návštěvu.

Pátek 10. července
Baťa a Kalabůf – Něžný beat

Kdy: pátek 20:00
Kde: Bar Díra, Mělník

Příjemný páteční večer zpříjemní koncert dua Baťa a Kalabůf s programem Něžný beat. Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu v komorní atmosféře oblíbeného mělnického baru, kde nebude chybět dobrá nálada ani letní pohoda.

Letní kino: Pulp Fiction – Historky z podsvětí

Kdy: pátek 21:30
Kde: Jungmannovy sady, Mělník

Milovníci filmové klasiky si přijdou na své při promítání kultovního snímku Quentina Tarantina. Letní kino pod širým nebem nabídne jedinečnou atmosféru a možnost připomenout si jeden z nejslavnějších filmů světové kinematografie.

Sobota 11. července
Moře u Mělníka

Kdy: sobota od 10:00
Kde: Park Na Podolí, Mělník

Oblíbený rodinný festival se vrací již posedmé a opět promění park Na Podolí v místo plné chutí, hudby a zábavy z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na novocirkusová a akrobatická vystoupení, koncerty, dětské dílničky i desítky stánků s mezinárodní gastronomií. Vstup na akci je tradičně zdarma.

Dětské prohlídky: Objevování Lobkowiczkých sbírek

Kdy: sobota 14:30
Kde: Zámek Nelahozeves

Speciální prohlídka je určena dětem od čtyř let i jejich rodičům. Během zhruba devadesátiminutového programu poznají historii rodu Lobkowiczů, zajímavosti z výtvarného i hudebního umění a na závěr si užijí kreativní dílničku v historických zámeckých interiérech.

Queenie

Kdy: sobota 20:00
Kde: Zámek Mělník

Na nádvoří mělnického zámku vystoupí jedna z nejlepších evropských tribute kapel legendární skupiny Queen. Fanoušci se mohou těšit na největší hity Freddieho Mercuryho, působivou show i skvělou atmosféru v krásném prostředí historického zámku.

Kokořínsko přes skalní obydlí a Harasov

Kdy: sobota (odjezd z Mšena v dopoledních hodinách)
Kde: Mšeno, Harasov a Lhotka

Milovníci přírody mohou vyrazit na organizovaný výlet po Kokořínsku. Připraveny jsou dvě trasy dlouhé 15 nebo 8,5 kilometru, které vedou kolem skalních vyhlídek, soutěsek, přírodního koupaliště Harasov i unikátního skalního obydlí ve Lhotce. Trasa nabízí možnost občerstvení i koupání a představuje ideální spojení turistiky s letním odpočinkem.

Gastronomický pop-up: Chuť Mexika

Kdy: sobota a neděle
Kde: Koupaliště Kralupy nad Vltavou

Na kralupském koupališti odstartuje nový projekt gastronomických víkendů. O občerstvení se postará Casa de Mateo, která nabídne autentickou mexickou kuchyni – tacos, burritos, quesadilly i domácí nachos. Spojit koupání s dobrým jídlem tak bude o víkendu ideální volbou.

Neděle 12. července
Český varhanní festival – Pocta Františku Šťastnému

Kdy: neděle 17:00
Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

Nedělní podvečer bude patřit milovníkům klasické hudby. V rámci Českého varhanního festivalu zazní koncert věnovaný Františku Šťastnému. Historické prostory mělnického chrámu nabídnou jedinečný hudební zážitek a výjimečnou akustiku.

Přejeme vám krásný víkend a ať už se vydáte za kulturou, hudbou, dobrým jídlem nebo do přírody, užijte si ho naplno. 😊

Fotografie převzato: FB město Mělník 

 
 
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