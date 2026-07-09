Kam o víkendu na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 10. do 12. července 2026
Druhý červencový víkend nabídne na Mělnicku koncerty, letní kino, rodinný festival, turistické výlety i kulturní zážitky. Přinášíme výběr akcí, které stojí za návštěvu.
Pátek 10. července
Baťa a Kalabůf – Něžný beat
Kdy: pátek 20:00
Kde: Bar Díra, Mělník
Příjemný páteční večer zpříjemní koncert dua Baťa a Kalabůf s programem Něžný beat. Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu v komorní atmosféře oblíbeného mělnického baru, kde nebude chybět dobrá nálada ani letní pohoda.
Letní kino: Pulp Fiction – Historky z podsvětí
Kdy: pátek 21:30
Kde: Jungmannovy sady, Mělník
Milovníci filmové klasiky si přijdou na své při promítání kultovního snímku Quentina Tarantina. Letní kino pod širým nebem nabídne jedinečnou atmosféru a možnost připomenout si jeden z nejslavnějších filmů světové kinematografie.
Sobota 11. července
Moře u Mělníka
Kdy: sobota od 10:00
Kde: Park Na Podolí, Mělník
Oblíbený rodinný festival se vrací již posedmé a opět promění park Na Podolí v místo plné chutí, hudby a zábavy z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na novocirkusová a akrobatická vystoupení, koncerty, dětské dílničky i desítky stánků s mezinárodní gastronomií. Vstup na akci je tradičně zdarma.
Dětské prohlídky: Objevování Lobkowiczkých sbírek
Kdy: sobota 14:30
Kde: Zámek Nelahozeves
Speciální prohlídka je určena dětem od čtyř let i jejich rodičům. Během zhruba devadesátiminutového programu poznají historii rodu Lobkowiczů, zajímavosti z výtvarného i hudebního umění a na závěr si užijí kreativní dílničku v historických zámeckých interiérech.
Queenie
Kdy: sobota 20:00
Kde: Zámek Mělník
Na nádvoří mělnického zámku vystoupí jedna z nejlepších evropských tribute kapel legendární skupiny Queen. Fanoušci se mohou těšit na největší hity Freddieho Mercuryho, působivou show i skvělou atmosféru v krásném prostředí historického zámku.
Kokořínsko přes skalní obydlí a Harasov
Kdy: sobota (odjezd z Mšena v dopoledních hodinách)
Kde: Mšeno, Harasov a Lhotka
Milovníci přírody mohou vyrazit na organizovaný výlet po Kokořínsku. Připraveny jsou dvě trasy dlouhé 15 nebo 8,5 kilometru, které vedou kolem skalních vyhlídek, soutěsek, přírodního koupaliště Harasov i unikátního skalního obydlí ve Lhotce. Trasa nabízí možnost občerstvení i koupání a představuje ideální spojení turistiky s letním odpočinkem.
Gastronomický pop-up: Chuť Mexika
Kdy: sobota a neděle
Kde: Koupaliště Kralupy nad Vltavou
Na kralupském koupališti odstartuje nový projekt gastronomických víkendů. O občerstvení se postará Casa de Mateo, která nabídne autentickou mexickou kuchyni – tacos, burritos, quesadilly i domácí nachos. Spojit koupání s dobrým jídlem tak bude o víkendu ideální volbou.
Neděle 12. července
Český varhanní festival – Pocta Františku Šťastnému
Kdy: neděle 17:00
Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník
Nedělní podvečer bude patřit milovníkům klasické hudby. V rámci Českého varhanního festivalu zazní koncert věnovaný Františku Šťastnému. Historické prostory mělnického chrámu nabídnou jedinečný hudební zážitek a výjimečnou akustiku.
Přejeme vám krásný víkend a ať už se vydáte za kulturou, hudbou, dobrým jídlem nebo do přírody, užijte si ho naplno. 😊
Fotografie převzato: FB město Mělník