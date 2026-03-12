Kam o víkendu na Mělnicku: přehled akcí od 13. do 15. března 2026
Pokud ještě nemáte plány na víkend, na Mělnicku a v okolí se rozhodně nudit nebudete. Od pátku 13. do neděle 15. března 2026 se koná celá řada akcí – od koncertů a plesů přes tematické párty až po rodinné akce nebo výlety do přírody. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího.
Pátek 13. března 2026
Bluesrock Cannonade
Milovníci klasického blues-rocku by si neměli nechat ujít koncert Bluesrock Cannonade, který se uskuteční v pátek od 20:00 ve Staré mydlárně v Mělníku.
Parta zkušených muzikantů zahraje osvědčené hity legend žánru, jako jsou ZZ Top, Cream, Jimi Hendrix nebo Robin Trower. U mikrofonu se představí londýnský rodák Buzz, jehož autentický projev vás vrátí do zlaté éry blues-rocku.
Čekejte poctivé kytary, silný groove a atmosféru, která vás nenechá v klidu.
Jarní restart párty ve vinařství Bettina Lobkowicz
Ve vinařství Bettina Lobkowicz v ulici Rybáře v Mělníku startuje v 18:00 stylová Jarní restart párty.
Večer propojí atmosféru autentických výrobních prostor s elegancí vína a moderní hudbou. O glitch-funkové sety se postará DJ Wosa aka Grand W. Návštěvníci se mohou těšit také na lokální delikatesy a vína z produkce vinařství.
Neon párty ve stylu 90. let
Milovníci devadesátkové nostalgie by měli zamířit do Kavárny Devítka v Malém Újezdu, kde se od 19:00 koná Neon párty 90. léta.
O hudbu se postará DJ Vlasta Čtverák a připraven je také tematický program – retro kvíz o ceny, půlnoční překvapení nebo občerstvení. Návštěvníci jsou vítáni v neonových barvách nebo retro outfitech.
Vstupné je 150 Kč, předprodej probíhá v Kavárně Devítka.
Reprezentační ples ISŠT Mělník
V pátek večer se koná také 7. reprezentační ples ISŠT Mělník, který začíná v 19:30.
K tanci a poslechu zahraje kapela Karyna band a o občerstvení se postará Párty Servis Mělník. Organizátoři zvou všechny, aby oprášili společenské oblečení a přišli si užít večer plný hudby, tance a dobré nálady.
Vstupné činí 300 Kč.
Sobota 14. března 2026
Oslavy svatého Patrika v Mělníku
Město Mělník v sobotu opět ožije zelenou barvou, pivem a irskou hudbou. Na náměstí Míru se od 10:00 do 17:30 koná celodenní program oslav svatého Patrika.
Návštěvníci se mohou těšit na živou irskou hudbu a tanec v podání skupin Asset, InSpiral Dance Company, Isara, Poitín, Blue Squadron Pipe Band a Andy Wills. Vystoupí také mažoretky Brillante Stars Mělník. Nebude chybět zelené pivo, irské speciality, soutěže a svatopatrická atmosféra po celý den.
Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny, balónková show nebo naučná stezka.
V 17:00 vyrazí tradiční průvod z náměstí Míru směrem do Brlohu Barbecue. Zelené oblečení a dobrá nálada jsou vítány. Od 19:00 pokračují oslavy večerní afterparty v Brlohu, kde se bude slavit až do noci.
Jarní procházka s novofundlanďany ve Veltrusích
Milovníci psů mohou vyrazit na jarní procházku s novofundlanďany ve Veltruském parku.
Sraz je v 10:30 na parkovišti č. 2 u zámku Veltrusy. Trasa se přizpůsobí počasí i účastníkům a vítáni jsou psi, děti i všichni, kdo si chtějí užít příjemnou jarní procházku.
Park nabízí krásné prostředí, památky i možnost zastávky v cukrárně.
Výlet kolem Mělníka se svatopatrickým tématem
Na sobotu je naplánován také nenáročný turistický výlet kolem Mělníka dlouhý přibližně 16 kilometrů.
Trasa povede Kokořínskem kolem zajímavých skalních útvarů a zakončení bude v Mělníku, kde si účastníci mohou dát něco dobrého k jídlu nebo ochutnat zelené pivo v rámci oslav svatého Patrika.
Sraz je přibližně v 9:00 v Praze, většina účastníků pojede autobusem. Výlet je určen především pro nezadané ve věku zhruba 30 až 50 let, ale není to podmínkou.
Neděle – akce pro rodiny s dětmi
Dětský karneval v Tišicích
V Tišicích se koná tradiční dětský karneval a diskotéka, na který jsou zvány děti, rodiče i prarodiče.
Program nabídne malování na obličej, animační program, dětskou tombolu a diskotéku pro děti do 12 let. Organizátoři se těší na pestrou přehlídku karnevalových masek.
Víkend plný zábavy
Ať už máte chuť na hudbu, tanec, dobré jídlo, výlet do přírody nebo rodinnou akci s dětmi, víkend na Mělnicku nabízí opravdu pestrý program. Stačí si jen vybrat.