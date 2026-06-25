Kam o víkendu na Mělnicku a v okolí od 26. do 28. června 2026
Poslední červnový víkend nabídne na Mělnicku a v okolí pestrý program pro milovníky hudby, rodiny s dětmi, sportovce i ty, kteří si chtějí odpočinout v přírodě. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých akcí, které stojí za návštěvu.
Beach Refresh Party
Kdy: pátek 26. června od 18:00
Kde: Bettina Lobkowicz Vinařství, Rybáře 754, Mělník
Léto odstartuje stylová Beach Refresh Party ve vinařství Bettina Lobkowicz. Návštěvníky čeká welcome drink, exkluzivní ochutnávka letního výběru vín a také skvělé barbecue. O hudební atmosféru se postará DJ Wosa, který zahraje největší hity 90. let a milénia. Vstupenky jsou v předprodeji za 200 Kč, na místě pak za 250 Kč.
Svět kostiček
Kdy: pátek 26. června, 9:00–17:00
Kde: Regionální muzeum Mělník
Komorní výstava ze Světa kostiček představí fascinující modely zvířat, rostlin i běžných předmětů vytvořených ze stavebnice SEVA. Autorem výstavy je rekordman a patron projektu Svět kostiček Petr Šimr. Součástí expozice je také dětská herna, kreativní mozaika a soutěžní kvíz. Výstava potěší malé i velké návštěvníky.
Pohádka za vysvědčení
Kdy: pátek 26. června od 10:00
Kde: Centrální park Kbely
Děti mohou oslavit konec školního roku pohádkou v amfiteátru Centrálního parku Kbely. Odpoledne pak naváže zábavný program plný her a soutěží, kterým provede oblíbený moderátor Václav Upír Krejčí.
S vysvědčením do Zooparku Zájezd
Kdy: 26.–27. června od 9:00
Kde: Zoopark Zájezd
Školáci, kteří předloží vysvědčení, získají 50% slevu na vstupné a navíc kopeček zmrzliny zdarma. Během obou dnů budou připravena komentovaná krmení zvířat, kreativní dílny, zooaktivity a další doprovodný program pro celou rodinu.
Olympic Revival
Kdy: pátek 26. června od 19:00
Kde: Lhotka u Mělníka
Milovníci českého rocku si přijdou na své na koncertu skupiny Olympic Revival. V přírodním areálu ve Lhotce zazní největší hity legendární kapely Olympic včetně skladeb Jasná zpráva, Dej mi víc své lásky nebo Želva. Občerstvení bude zajištěno.
David Koller – Hudba na vinicích 2026
Kdy: pátek 26. června od 20:00
Kde: Zámek Mělník
Seriál Hudba na vinicích zavítá letos poprvé také na Zámek Mělník. Jednou z hlavních hvězd pilotního ročníku bude David Koller, který vystoupí pod širým nebem v jedinečné atmosféře zámeckého areálu s výhledem na soutok Labe a Vltavy.
MLK FEST 2026
Kdy: sobota 27. června od 14:00
Kde: Park Podolí, Mělník
Vstup: zdarma
Mělnický MLK FEST přinese den plný hudby, street artu a letní pohody. Na pódiu vystoupí Prago Union, Michael V, Top Dream Company, Michajlov & 1312 Crew nebo Pain & DJ Magenta. Návštěvníci se mohou těšit také na breakdance show, graffiti jam, chill zónu a bohatou nabídku občerstvení. Festival propojí fanoušky hip hopu, rapu, funku i živé hudby a nabídne nezapomenutelnou atmosféru přímo v srdci Mělníka.
První víkend otevřené brány pro veřejnost 2026
Kdy: 27.–28. června
Kde: Vysoká u Mělníka
Pokud hledáte klid a odpočinek, zamiřte do zahrady ve Vysoké u Mělníka. Návštěvníci zde najdou prostor pro relaxaci mezi bylinkami, levandulemi a vzrostlými stromy. K dispozici budou lavičky, lehátka, dětský domek i posezení pod přístřeškem. Organizátoři doporučují vzít si deku a užít si pohodový víkend v přírodě.
Den obce Ovčáry 2026
Kdy: sobota 27. června od 12:00
Kde: Ovčáry
Obec Ovčáry zve na tradiční Den obce, který nabídne celodenní program pro malé i velké návštěvníky. Chybět nebude bohatý doprovodný program, občerstvení ani zábava pro celou rodinu.
Svatojánská noc ve Lhotce
Kdy: sobota 27. června od 19:00
Kde: Skalní obydlí Lhotka
Kouzelný večer inspirovaný lidovými tradicemi svatojánské noci nabídne pohádkovou stezku pro děti, svatojánský oheň s výkladem jeho symboliky, večerní prohlídky skalního obydlí při svíčkách i vyprávění pověstí Kokořínska na dobrou noc. Připraveny budou také tematické dobroty, věnce a odměny pro děti.
Jóga, snídaně a bylinky
Kdy: neděle 28. června od 8:30
Kde: Kozomín
Příjemné letní dopoledne začne lekcí jógy na zahradě, po které bude následovat společná snídaně. Každý účastník si navíc namíchá vlastní bylinkový olej podle své chuti a nálady. Cena akce je 300 Kč za osobu.
Lotrando a Zubejda
Kdy: neděle 28. června od 18:00
Kde: Zámek Veltrusy
Oblíbená pohádka Lotrando a Zubejda ožívá v muzikálové podobě pod režijním vedením Jiřího Stracha. Diváci se mohou těšit na příběh plný humoru, dobrodružství a známých písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, mezi nimiž nechybí Pod dubem, za dubem nebo Nám se stalo něco překrásného. Představení je ideální zábavou pro celou rodinu.
Fotografie převzato FB město Mělník