Kam na Velikonoce na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 2. do 6. dubna 2026
Velikonoční svátky na Mělnicku letos nabídnou pestrý program pro rodiny s dětmi, milovníky tradic, dobrého jídla i večerní zábavy. Od zámeckých prohlídek a velikonočních stezek přes jarmarky až po disco večery – vybrat si může opravdu každý. Přinášíme přehled akcí, které se uskuteční od 2. do 6. dubna 2026.
Velikonoční atmosféra na zámcích i v přírodě
Svátky jara letos na Mělnicku začnou už ve čtvrtek 2. dubna. Milovníci historie a tradic by si neměli nechat ujít Velikonoce na zámku Veltrusy, kde budou až do pondělí 6. dubna probíhat speciální sváteční prohlídky.
Návštěvníci se během nich dozvědí, jak Velikonoce slavila šlechta, jaké tradice nesměly chybět na slavnostním stole a jak se zvyky proměňovaly v průběhu 20. století.
Kdy: 2.–6. dubna 2026
Kde: Zámek Veltrusy, Ostrov 59
V kolik: denně 10:00–15:00 hodin
Podobně lákavou nabídku připravil také ZOOPARK Zelčín, kde bude po pět dní probíhat bohatý velikonoční program plný her, stezek a aktivit mezi zvířátky.
Kdy: 2.–6. dubna 2026
Kde: Zoopark Zelčín
V kolik: každý den 9:00–18:00 hodin
Děti se mohou těšit na hledání zlatého vejce, velikonoční stezku za pokladem, dílničky i malování na obličej.
Pátek ve znamení jarmarků, závodů i sváteční gastronomie
Velký pátek 3. dubna přinese na Mělnicko hned několik zajímavých akcí.
Na nádvoří zámku v Brandýse nad Labem se uskuteční tradiční akce Jaro na zámku, kde návštěvníci najdou regionální dobroty, velikonoční výrobky a doprovodný program.
Kdy: pátek 3. dubna 2026
Kde: Zámek Brandýs nad Labem
V kolik: 10:00–17:00 hodin
V Liběchově se pak uskuteční Trout Area Tour 2026 – 3. závod, který přiláká rybářské nadšence z širokého okolí.
Kdy: pátek 3. dubna 2026
Kde: Líheň Liběchov
Na své si přijdou i gurmáni. Restaurace Hlučov i zámek Liblice připravily speciální velikonoční menu.
Velikonoce v Restauraci Hlučov
Kdy: 3.–6. dubna 2026
Kde: Kokořínský Důl 57, Kokořín
V kolik: 12:00–15:00 hodin
Velikonoční menu na zámku Liblice
Kdy: 3.–6. dubna 2026
Kde: Zámek Liblice
V kolik: po celý den dle provozu restaurace
Víkend pro rodiny i milovníky zábavy
O víkendu se program rozjede naplno.
V Liběchově se uskuteční oblíbený Liběchovský Velikonoční pstroužek, který nabídne zábavnou trasu kolem rybníka se soutěžními úkoly.
Kdy: 4.–5. dubna 2026
Kde: Boží Voda 289, Liběchov
V kolik: od 14:00 hodin
V sobotu večer pak přijde na řadu hudba a tanec.
Velikonoční disco hrátky na Blatech
Kdy: sobota 4. dubna 2026
Kde: Blatecká hospoda
V kolik: od 20:00 hodin
Hudební večer nabídne hity od 90. let až po současnost.
Neděle pro děti: hledání velikonočních vajíček
Rodiny s dětmi by si rozhodně neměly nechat ujít nedělní odpoledne v Úžicích.
Velikonoční hledání vajíček
Kdy: neděle 5. dubna 2026
Kde: Úžice
V kolik: od 15:00 hodin
Na děti čeká hledání vajíček, soutěže, sladké odměny i občerstvení.
Na Mělnicku si vybere každý
Ať už dáváte přednost tradicím, rodinným akcím, dobrému jídlu nebo večerní zábavě, letošní Velikonoce na Mělnicku nabídnou program pro všechny generace.
Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna tak rozhodně bude z čeho vybírat.
Foto převzato: FB město Mělník