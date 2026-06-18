Kam na Mělnicku? Přinášíme přehled akcí od 18. do 21. června 2026
Čeká nás nabitý víkend plný sportu, hudby, rodinné zábavy i sousedských setkání. Vybrali jsme pro vás nejzajímavější akce na Mělnicku a v blízkém okolí, které stojí za návštěvu.
Čtvrtek 18. června
MS ve fotbale: Česko vs. Jihoafrická republika
Kdy: čtvrtek 18. června od 18:00
Kde: Brloh Barbecue, Mělník
Fotbalová horečka dorazí i na Mělník. V Brlohu budou fanoušci společně sledovat zápas české reprezentace proti Jihoafrické republice na třech velkých plátnech. Atmosféru doplní tankové pivo a barbecue speciality.
Pátek 19. června
90s Devadesátky na Mělníku II
Kdy: v pátek 19. června od 15:00
Kde: náměstí Míru, Mělník
Po loňském úspěchu se na mělnické náměstí vrací velká devadesátková show. Návštěvníci se mohou těšit na hity legendární dekády, DJ sety, taneční vystoupení, Michaela Jacksona show i známé hosty. Akce je zdarma a pořadatelé doporučují dorazit v neonových barvách nebo džínové bundě.
Slavnostní otevření Komunitního centra Mšeno
Kdy: pátek 19. června od 18:00
Kde: Zahradní 11, Mšeno
Ve Mšeně se veřejnosti poprvé představí nově vybudované Komunitní centrum. Návštěvníky čeká slavnostní přípitek, vystoupení dětského pěveckého sboru Barvínek i koncert folkové kapely S-band. Součástí programu bude také výstava historických fotografií, kronik a spolkových materiálů. Vstup je zdarma.
Kralupský Open Mic č. 26
Kdy: pátek 19. června od 18:00
Kde: Kavárna Beseda, Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou
Milovníci autorské hudby si přijdou na své v kralupském kulturním centru. Na pódiu se představí řada zajímavých interpretů a hudebních projektů různých žánrů. Večer nabídne příležitost objevit nové hudební talenty i užít si komorní atmosféru živé hudby.
Sobota 20. června
Pohádkový les
Kdy: sobota 20. června od 14:00
Kde: Chloumek, Mělník
Chloumecký les se promění v pohádkový svět plný známých postav, soutěží a zábavných úkolů. Děti čeká dobrodružná cesta lesem, během které potkají pohádkové hrdiny a splní řadu veselých výzev.
Venkovní SWAP před Kinderkem
Kdy: sobota 20. června od 12:00
Kde: Kinderko, Mělník
Máte doma věci, které už nevyužijete? Přineste je na venkovní swap před hernou Kinderko. Po zaplacení vstupného si mohou návštěvníci odnést neomezené množství věcí, které jim udělají radost. Akce podporuje udržitelnost a dává věcem druhý život.
Vítání prázdnin s hasiči
Kdy: sobota 20. června od 14:00
Kde: Kostomlatského sady 27, Neratovice
Hasiči společně s městem Neratovice zvou na třetí ročník oblíbené akce na zahájení letních prázdnin. Program nabídne atrakce pro děti, občerstvení, hudbu a pohodovou letní atmosféru pro celou rodinu.
Stoly nad soutokem
Kdy: sobota 20. června od 17:00
Kde: vyhlídka nad soutokem Labe a Vltavy, Mělník
Jedna z nejkouzelnějších akcí mělnického léta se vrací už potřetí. Večerní setkání u dlouhých slavnostně prostřených stolů nabídne prostor pro sousedská setkání, sdílení domácích dobrot i společné rozhovory při západu slunce. Vstupné ani registrace nejsou potřeba.
Prožít Bašť jinak
Kdy: sobota 20. června od 11:00
Kde: Psí louka, Bašť
Hudebně-divadelní food festival nabídne celodenní program pro všechny generace. Na dvou scénách vystoupí hudebníci i divadelníci, připraveny budou umělecké instalace, světelné show, gastro zóna i bohatý program pro děti.
Neděle 21. června
Pilates & Matcha Morning
Kdy: neděle 21. června od 9:00
Kde: kavárna Před mostem za mostem, Kralupy nad Vltavou
Ranní spojení pohybu, zdravého životního stylu a příjemného posezení nabídne první Pilates & Matcha Morning v Kralupech. Součástí programu bude venkovní lekce pilates, workshop o výživě i networking u výběrové kávy nebo matchy.
Den otců trochu jinak
Kdy: neděle 21. června od 10:00
Kde: Vila Krista, Mělník
Originální brunch spojený s malováním nabídne netradiční oslavu Dne otců. Účastníci si vychutnají speciální brunch menu, welcome drink a pod vedením lektorů vytvoří vlastní obraz. Akce je vhodná i pro úplné začátečníky.
Spolu pro děti – rodinný den
Kdy: neděle 21. června od 14:00
Kde: areál Sokola, Kralupy nad Vltavou
Komunitní odpoledne pro rodiny s dětmi nabídne skákací hrady, soutěže, vystoupení dětí, malování na obličej a mnoho dalších aktivit. Vstup je zdarma a cílem akce je především společně strávený čas.
Vítání prázdnin ve Mšeně
Kdy: neděle 21. června od 15:00
Kde: Mšeno
Mšeno přivítá léto tradiční akcí pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na příjemné odpoledne plné zábavy a pohodové atmosféry před začátkem letních prázdnin.
Čechomor na zámku
Kdy: neděle 21. června od 19:00
Kde: nádvoří zámku, Brandýs nad Labem
Legendární skupina Čechomor vystoupí na zámeckém nádvoří v komorní sestavě. Zazní oblíbené lidové písně v originálním zpracování i novější skladby. Koncert slibuje výjimečnou atmosféru v historickém prostředí brandýského zámku.
Fotografie převzato FB město Mělník