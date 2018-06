Jubilejní start Mělnické Jizerské 50

Květnovou výstavou byly zahájeny oslavy letošního jubilejního ročníku tohoto unikátního závodu, jenž již zapsal do dějin tohoto města a bývá zahájením letním sezóny. Ano, Mělnická Jizerská 50 je opět zde.

V sobotu 16. června se postaví na start již XXV. ročníku tohoto svátku recesistů závodníci, aby dokázali, že na běžky není třeba sněhu.

Závod se jede na dvě kola rozběhů a tři kola finále. V každém kole je potřeba absolvovat krkolomnou jízdu po dlažbě mělnického náměstí Míru, překonat lavinu z větví což není v letních měsících až zas taková sranda jak by se mohlo zdát, a vypít jedno točený pivko. To první vždy „bodne“, ale ta další jsou již už o dost horší….

Jak je již každoročním zvykem, úvod bude patřit těm nejmenším. Již od 15 hodin si mohou zasoutěžit v hodu koulí na Sněhuláka, opět bude pro ně připraven zdarma skákací „hrad“ v podobě skluzavky BEKO, na řadu přijdou i další soutěže o nejrůznější sladkosti a samozřejmě chybět nebude stále populárnější malování na obličej. Jaké by to bylo sportovní odpoledne, kdyby si nemohli zazávodit i oni. Takže zase tu bude vložený závod na lyžích pro děti za doprovodu rodičů (jistěže bez piva!).

Hlavní závod odstartuje tradičně v 17 hodin dělobuch prvním rozběhem chlapů, pak přijdou na řadu rozběhy nebo rovnou finále příslušnic něžného pohlaví. A nakonec vypukne již pětadvacáté Velké finále mužů o super ceny a hlavně právo kasat se větou „Vyhrál jsem v létě na Mělníku Běžky…“. Kdopak bude ten letošní „jubilejní“… Nakonec dojde k vyhlášení vítězů ve všech kategoriích – I. až III. místo MUŽI, ŽENY – PÁD ROKU – MASKA ROKU a DRUŽSTVO ROKU.

Ale jaká by to byla „mělnická padesátka“ bez skvělého koncertu. Každoročně na zdejším pódiu se představuje nějaká super kapela. Pro zajímavost. Úplně ta první před více jak dvaceti lety vystoupila v té době ještě málo známá kapela Chinaski! A těch dalších kapel se zde za tu dobu vystřídalo požehnaně. Jen tak namátkou, Krausberry, Baťa & Kalábůf něžný beat, SPECTRUM, ŠPEJBL´S HELPRS, Sníh na schodišti, Hudba Praha, ZOO2 či králové punku – VYSACÍ ZÁMEK. A loni to nebyl nikdo jiný nežli Vladimír Mišík & Etc… A letos? Skutečná tanečně bigbítová legenda – kapela BRUTUS. Co k tomu říci. Skupina vznikla již v roce 1966 pod jménem Mandragora. V době normalizace byla několikrát nucena činnost pozastavit a vždy ji obnovila pod novým názvem (1973 – Elektronik, 1980 – Brutus, 1982 – Kyklop). V současné době hraje pod názvem Brutus a objíždí se svými čtyřhodinovými „zábavovými“ koncerty celou naší vlast, od sálů velkých měst po sokolovny v zapadlých vesnicích. Během koncertů hrají rovněž některé coververze, převážně britských a amerických rock ‘n’ rollových hudebníků jako například Chuck Berry, The Shadows, The Kinks, Eddie Cochran či Bob Dylan.

Takže přejme všem, kteří se umějí zasmát nejen těm druhým, ale zejména i sami sobě, a rovněž mají rádi skvělou muziku, ať se baví dál…

