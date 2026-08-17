Jiří Vokoun mění dres. Kapitán Olympiku Mělník zamířil do Roudnice
Velká změna ve druhé futsalové lize. Jiří Vokoun, dlouholetý kapitán a výrazná postava Olympiku Mělník, bude od nové sezony nastupovat za Roudnici nad Labem. Z mělnického lídra se tak stává soupeř.
Devětadvacetiletý Jiří Vokoun patřil řadu let k nejvýraznějším hráčům Olympiku Mělník. Nyní se rozhodl pro změnu a v nové sezoně oblékne dres nedaleké Roudnice nad Labem, která působí ve druhé futsalové lize.
Pro Roudnici jde o jednu z nejvýraznějších posil před novou sezonou. Vokoun má za sebou zkušenosti nejen z druhé ligy, ale také z nejvyšší české soutěže a české reprezentace.
Stovky bodů a zkušenosti z reprezentace
Vokoun během své kariéry nastřílel v nejvyšší soutěži 144 branek a přidal 66 asistencí. Ve druhé lize má na kontě celkem 174 kanadských bodů. Šestkrát se dokázal prosadit také v reprezentačním dresu.
S Olympikem Mělník je přitom jeho kariéra úzce spojená. Za klub nastupoval nejen v první lize, ale v minulosti také za mělnický B tým ve druhé nejvyšší soutěži.
Výraznou stopu zanechal také v reprezentační historii. V roce 2020 se při baráži o postup na mistrovství světa proti Chorvatsku stal hrdinou penaltového rozstřelu. Přestože do samotného utkání nezasáhl, v osmé sérii proměnil rozhodující pokutový kop a pomohl českému týmu k postupu na světový šampionát v Litvě.
Z kapitána soupeř
Jeho odchod bude pro Olympik Mělník nepochybně výraznou změnou. Vokoun totiž nebyl pouze produktivním hráčem, ale také dlouholetým kapitánem a jednou z tváří mělnického futsalu.
Teď se však cesty obou stran rozcházejí. Vokoun bude hájit barvy Roudnice a proti svému bývalému klubu se může postavit jako soupeř.
Roudnice si od zkušeného futsalisty slibuje především jeho kvalitu, zkušenosti a vůdčí schopnosti. Klub zároveň svým příchodem dává najevo, že chce v nové sezoně znovu bojovat o přední příčky druhé futsalové ligy.
Pro fanoušky na Mělnicku tak bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat první vzájemný souboj Olympiku s jeho bývalým kapitánem – tentokrát už v dresu soupeře.
Fotografie převzato: FB SK Olympik Mělník