Jaro nad soutokem: mandloně u Vrázovy vyhlídky jsou v plném květu
Jaro na Mělníku letos opět ukazuje svou nejkrásnější tvář. V okolí Vrázovy vyhlídky rozkvétají mandloně, které vytvářejí nádhernou scenérii nad soutokem Labe a Vltavy. Růžovo-bílé květy lákají místní obyvatele i návštěvníky na procházku s jedinečnými výhledy.
Mandloňový sad byl v této lokalitě vysazen před dvěma lety jako součást projektu zaměřeného na rozšíření městské zeleně. Díky tomu přibyly na Mělníku stovky nových stromů na několika místech. Podle pamětníků přitom mandloně v této oblasti rostly už v minulosti, takže dnešní sad navazuje na místní tradici.
Mandloně patří mezi první stromy, které na jaře rozkvétají. Právě jejich časné kvetení dodává místu neopakovatelnou atmosféru a vytváří ideální kulisu pro jarní procházky. Stromům se zde daří zejména díky příznivému klimatu, které je podobné oblastem vhodným pro pěstování vinné révy.
Kromě jarní podívané nabídne alej krásné scenérie i na podzim, kdy se listy zbarví do odstínů červené a oranžové. Oblast kolem Vrázovy vyhlídky tak stojí za návštěvu v každém ročním období.
První sklizeň mandlí se očekává už v příštích letech, jakmile stromy dostatečně zesílí a začnou pravidelně plodit.
Foto převzato: FB město Mělník