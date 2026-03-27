Jarní Mělník ožil velikonoční výzdobou
Město Mělník se s příchodem jara proměnilo v místo plné velikonoční nálady. Ulice i veřejná prostranství zdobí nepřehlédnutelné dekorace, které přitahují pozornost místních i návštěvníků.
Dominantou letošní výzdoby jsou především velká proutěná vejce doplněná květinami a také stylizované postavy velikonočních zajíců. Tyto originální prvky vytvářejí příjemnou sváteční atmosféru a lákají k procházkám městem i k fotografování.
Výzdoba připomíná blížící se Velikonoce, které patří mezi nejvýznamnější jarní svátky. Město se tak snaží navodit příjemné prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro turisty, kteří do Mělníka v tomto období zavítají.
Velikonoční dekorace zároveň doplňují další připravované akce, které mají přinést zábavu pro celé rodiny a podpořit tradiční oslavy jara.
Foto převzato: FB město Mělník