Jarní Mělník ožil velikonoční výzdobou

Pepa Kowanda

Město Mělník se s příchodem jara proměnilo v místo plné velikonoční nálady. Ulice i veřejná prostranství zdobí nepřehlédnutelné dekorace, které přitahují pozornost místních i návštěvníků.

Dominantou letošní výzdoby jsou především velká proutěná vejce doplněná květinami a také stylizované postavy velikonočních zajíců. Tyto originální prvky vytvářejí příjemnou sváteční atmosféru a lákají k procházkám městem i k fotografování.

Výzdoba připomíná blížící se Velikonoce, které patří mezi nejvýznamnější jarní svátky. Město se tak snaží navodit příjemné prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro turisty, kteří do Mělníka v tomto období zavítají.

Velikonoční dekorace zároveň doplňují další připravované akce, které mají přinést zábavu pro celé rodiny a podpořit tradiční oslavy jara.

Foto převzato: FB město Mělník

