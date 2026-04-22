Kralupsko Mělník TOP Vraňany Zprávy

Jahodová sezóna ve Vraňanech klepe na dveře

Pepa Kowanda

Sezóna jahod ve Vraňanech na Mělnicku se pomalu blíží a místní farmáři se připravují na každoroční nápor návštěvníků. Samosběr by měl podle aktuálních odhadů začít na přelomu května a června, pokud to dovolí počasí.

První jahody z fóliovníků by se měly objevit v prodeji už zhruba o několik týdnů dříve. Pěstitelé ale upozorňují, že letošní sezónu výrazně ovlivňuje proměnlivé jarní počasí, které může zrání plodů zpomalit.

Kromě počasí řeší farmáři i rostoucí náklady na pěstování. Vyšší ceny energií, materiálů i práce se promítají do celkového fungování farmy a mohou ovlivnit i konečné ceny pro zákazníky.

Navzdory komplikacím zůstává o samosběr velký zájem. Vraňany patří mezi oblíbené lokality, kam lidé vyrážejí za čerstvými jahodami přímo z pole. Postupně se navíc k jahodám přidávají i další druhy ovoce a zeleniny, které si návštěvníci mohou nasbírat sami.

Farmáři proto věří, že i letošní sezóna přiláká dostatek návštěvníků a naváže na předchozí úspěšné roky.

Fotografie převzato: FB Vraňany Farma Hanč

Počet přečtení: 375

