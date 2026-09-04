ISŠT Mělník má devět nových učeben. Z bývalého domova mládeže vznikl moderní výukový pavilon
Areál Integrované střední školy technické Mělník prošel v uplynulém roce výraznou proměnou. Z původně nevyužívané budovy domova mládeže vznikl díky rozsáhlé rekonstrukci nový moderní výukový pavilon, který od nového školního roku nabídne žákům i učitelům hned devět nových učeben.
Nové prostory jsou určeny pro výuku všeobecných i odborných předmětů. Při rekonstrukci a vybavování pavilonu byl kladen důraz na to, aby odpovídal současným požadavkům na kvalitu a úroveň vzdělávání a poskytl studentům zázemí odpovídající výuce v 21. století.
„Pevně věřím, že krásný nový pavilon bude dělat radost žákům i učitelům,“ uvedl během pondělního slavnostního otevření Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu.
Jedním z hlavních přínosů rekonstrukce je také sjednocení výuky. Díky novému pavilonu bude vzdělávání nyní probíhat v rámci jednoho uzavřeného školního areálu, což přinese škole i jejím studentům větší komfort a lepší podmínky pro každodenní výuku.
Rozšíření prostor navíc umožnilo škole nabídnout nový studijní obor Lyceum – Management bezpečnosti a sportu. Ten rozšíří nabídku vzdělávání na škole a nabídne studentům možnost propojit všeobecné vzdělání s oblastí bezpečnosti, managementu a sportu.
Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení nového pavilonu dosáhly bezmála 43 milionů korun. Celou částku ze sta procent uhradil Středočeský kraj.
Nový pavilon tak představuje nejen významnou modernizaci zázemí Integrované střední školy technické Mělník, ale také investici do budoucnosti jejích studentů a do dalšího rozvoje odborného vzdělávání v regionu.
Zdroj: FB Středočeský kraj – oficiální stránka
https://www.facebook.com/StredoceskyK/posts/9%EF%B8%8F%E2%83%A3-dev%C4%9Bt-nov%C3%BDch-u%C4%8Deben-pro-is%C5%A1t-m%C4%9Bln%C3%ADk%EF%B8%8F-radik%C3%A1ln%C3%AD-prom%C4%9Bnou-pro%C5%A1el-v-uplynul%C3%A9m-r/1519516650199704