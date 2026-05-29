Inspektoři zasáhli na Kokořínsku, restaurace řešila výskyt hlodavců
Hostinec U báby Šubrový na Kokořínsku musel po kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce dočasně uzavřít část svého zázemí. Inspektoři objevili ve sklepních a skladovacích prostorách trus hlodavců a upozornili také na nedostatečné zabezpečení objektu proti škůdcům a nečistoty na podlaze.
Zákaz se týkal pouze prostor určených pro skladování a distribuci potravin, například sklepů se sudy piva, narážecí techniky, skladovaných surovin, balených nápojů nebo použitých olejů. Kuchyně ani části restaurace přístupné hostům podle kontroly žádné závady nevykazovaly a provoz restaurace pro návštěvníky omezen nebyl.
Provozovatel David Podešva uvedl, že podnik už provedl úklid i další opatření proti pronikání hlodavců. Ve sklepních prostorách nyní probíhá malování. Podle něj je komplikací také stáří budovy, která je více než sto let stará a stojí v blízkosti lesa i skalního masivu.
