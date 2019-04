Hrnčířské slavnosti na zámku v Nelahozevsi

Po zahájení nové turistické sezóny nádvoří zdejšího renesančního zámku opět ožije čilým ruchem. Už mnoho let totiž znamená měsíc duben, že se zde konají Hrnčířské slavnosti a ne jinak je tomu i letos. A to o víkendu 20. a 21. dubna. A co vše návštěvníky zde vše čeká? Samozřejmě kromě nabídky výtvorů šikovných hrnčířů či dalších mistrů svého řemesla se mohou těšit na šermířské vystoupení Fratres in Armis, kouzelníka nebo si zkusit zatančit dobový tanec. Během celého víkendu se mohou potkávat s kejklířem Pupou a dále na ně čeká stezka malého rytíře, zbrojnice, mučírna a potulný bard, který se bude pohybovat po zámku. Na své si opět přijdou děti, pro něž jsou připravena pohádková představení po nichž bude vždy následovat „lítá“ Dračí bitva. Chybět opět nebude sokolník a k dobré náladě přispěje i hudební vystoupení. V nabídce bude rovněž spousta sladkých i slaných dobrot a ochutnat Lobkowiczká vína. A tak určitě si to každý užije, neboť program bude skutečně pestrý.

mar