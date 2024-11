Hřiště v Sadech Antonína Junka prochází proměnou

Nový umělý povrch víceúčelového hřiště určeného hlavně na míčové hry, nové herní prvky, zemní trampolína, lanová dráha, nátěr a oprava oplocení i původních herních prvků. To jsou hlavní změny na hřišti v Mlazicích (Sady Antonína Junka). Veškeré práce budou ukončeny v listopadu a hřiště bude v nové podobě sloužit dětem.

„Postupně opravujeme na Mělníku většinu dětských hřišť, protože byla ve špatném stavu. Jedna z největších investic je právě do hřiště v Sadech Antonína Junka v Mlazicích,“ informoval 1. místostarosta města Mělník Petr Kowanda. „Teď se natírá a opravuje celé oplocení, což by mělo být hotové v listopadu. Tím by měly pro letošek práce na tomto místě skončit,“ upřesňuje místostarosta. Ten připomíná, že nákladný byl zejména nový umělý povrch na hřišti, které bude sloužit například na fotbal, házenou, tenis a další míčové hry. „Je ale vysoce kvalitní a trvanlivý. Podobný povrch byl instalován například ve Vehlovicích nebo na Chloumku. Již delší dobu slouží na školním hřišti na Základní škole J. Matiegky, kde s ním mají velmi dobré zkušenosti. Samozřejmě odpovídá všem nejnovějším normám,“ říká Petr Kowanda.

Celkem se rozsáhlejší nebo menší opravy budou týkat více než desítky míst, přičemž celkové náklady na rekonstrukce a doplnění o nové herní prvky dosáhnou 11,5 milionu korun.