Horská cyklistika v Polabí? Zájem o závod Kojenduro předčil očekávání

Celkem 113 bikerů, vyznavačů terénní cyklistiky, se sešli v sobotu 17. května v bikeparku v Kojeticích u

Prahy na 2. ročníku enduro MTB závodu Kojenduro. Samotný závod s podtitulkem „enduro pro

celou rodinu“ organizátoři ze spolku Bikepark Kojetrail doplnili také o doprovodný program a

večerní živou hudbu.



Druhý ročník Kojendura překonal počtem závodníků premiéru téměř dvojnásobně. Proč název

Kojenduro? Jde o spojení slov Kojetice, tedy místa konání a slova enduro. Enduro cyklistika patří

v současnosti k nejpopulárnějším odvětvím jízdy na kole. „Zdolávání terénních překážek jako například

skalek, dropů, lávek, terénních nerovností a skoků spojené s fyzickou námahou v podobě šlapání do

pedálů, vše v malebném prostředí lesních trailů, láká stále více lidí všech věkových kategorií. Enduro je

spojením disciplín jako je sjezd a technické cross-country.Závod koncipujeme pro celou rodinu – na Kojenduru soutěžily i děti do 3 let na odrážedlech, na předškoláky čekaly 2 rychlostní zkoušky ve

vyhlášeném kojetickém bikeparku a závodníci od 6 let už odstartovali do náročného hlavního závodu,

kde absolvovali celkem 3 rychlostní zkoušky, starší 11 let pak jeli již plnou délku hlavního závodu, tedy

celkem 4 RZ. A abychom splnili motto: „závod pro celou rodinu“, byla vypsána i kategorie E-bike. přiblížil

Kojenduro předseda místního spolku bikerů Jirka Šrámek.



Výhodou Kojendura je detailní rozdělení kategorií, díky kterému i děti soutěží proti věkově sobě rovným.

„Máme borce se zkušenostmi z velkých závodů ve sjezdu nebo enduru na celoodpružených speciálech.

A na stejných tratích nám startují i hobby jezdci, nadšenci a děti. Tomu pomáhá i naše specialita – na

rychlostních zkouškách mají závodníci i určitou možnost výběru trasy. Některá místa totiž dělíme na

modré a červené úseky. Závodník má možnost projet modře značenou normální variantu, případně si

může alternativně zvolit rychlejší červenou variantu, která je ale technicky náročnější a bývá okořeněna

například skokem, dropem nebo těžším sjezdem. Soutěží se na čas měřený profesionální elektronickou

časomírou s čipy od společnosti Myresult.cz. Kromě měřených úseků závodníci absolvují i takzvané

transfery, tedy přejezdy mezi starty a cíli jednotlivých zkoušek. Závodník tedy stráví většinu dne na kole,“

vysvětlil vedoucí závodu Luděk Sefzig.



Členové kojetického spolku připravili celkem 5 měřených úseků, z nichž nejdelší měl 1,5 km.

Nezapomněli ani na stále více populární kategorii E-bike. Právě závodníci na kolech s elektromotorem

absolvovali i úsek s prudkým stoupáním, tzv. power stage.

Kojenduro je také společenskou záležitostí. Pro diváky i závodníky organizátoři připravili opravdu nabitý

program. Kromě skvělého občerstvení a teplé kuchyně, se mohli účastníci a fanoušci dozvědět něco o

první pomoci na kolech, nechat si upravit nastavení svých kol zdarma v servisu, zaskákat v bikeparku

a po vyhlášení výsledků závodu, proběhl živý koncert 2 kapel, a to místní skupiny Wrata a čakovických

Authentic.



Velké díky patří sponzorům závodu, a to firmám B-rdy, H-Core, Flopp, Kovošrot Libiš, A optika,

Vladimírovi Marvanovi, České Mountainbikové asociaci, Eště design, Lukášovi Černému a především

obci Kojetice za dlouhodobou podporu spolku, místních trailů a závodu. Samozřejmé a velké díky patří

všem co se na přípravě závodu podíleli.



Více informací o bikingu v okolí Kojetic najdete na www.kojebike.cz a členové spolku, kterých je nyní

již 75, by vás tímto chtěli pozvat i na menší závod na lokálním pumptracku – „Pumptrack day 2025“

v Kojeticích, který se uskuteční v září. Přesný termín bude ještě stanoven, proto sledujte náš web a

Facebook