Hořín: Po požáru je plně obnoven provoz plavebních komor

Po více než roční obnově se v Hoříně znovu plně spustil řídící systém plavebních komor. Velín byl loni v červenci zasažen požárem způsobeným závadou na elektroinstalaci, který poškodil ovládání komor i mostů a hlavní přívod elektrické energie.
Díky rychlému zásahu zaměstnanců Povodí Vltavy a dodavatelů se podařilo již po čtyřech dnech obnovit provoz velké komory v nouzovém režimu, což umožnilo pokračování stavby Dvoreckého mostu v Praze a zásobování materiálem. Postupně byly obnovovány další části, včetně zdvižného mostu přes velkou komoru, který se zprovoznil v prosinci 2024.
Řídící systém ovládání komor byl obnoven v listopadu 2025 a od října jsou obě komory plně funkční. Dokončeny budou ještě práce na ovládání zdvižných mostů na plavebním kanále.
Plavební komory Hořín, které fungují od roku 1905, překonávají téměř devítimetrový rozdíl hladin a umožňují lodní dopravu na posledních 18 kilometrech Vltavy. Patří mezi nejvýznamnější vodní díla na řece a během své více než 120leté historie prošly několika rekonstrukcemi.
Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 21 900 km toků, 115 vodních nádrží a 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě.