Hodnocení českých porodnic: Většina žen je s jejich stavem spokojena

Téměř tři čtvrtiny žen (73 %) v reprodukčním věku jsou se stavem českého porodnictví spokojeny. Ženy hodnotí vysoce kvalitu a odbornost lékařů a zdravotnického personálu, naopak nejvíce jim vadí necitlivý přístup k rodičkám nebo nerespektování porodního přání, když se s tímto někde setkají. Prostředí porodnice, zejména pak její vybavení a personál jsou pro výběr porodnice nejzásadnější. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Porodnici Mělník.

Porodnictví před českými ženami obstálo

Většina žen hodnotí aktuální stav českého porodnictví celkem kladně. Podle mínění ¾ potenciálních matek (73 %) je jeho stav dobrý, dle 14 % špatný (z toho pouze 2 % považují české porodnictví za velmi špatné). Více než 2/3 sledované cílové skupiny (67 %) hodnotí české porodnictví jako lepší nebo stejné v porovnání s okolními státy, naopak 17 % respondentek jej hodnotí jako horší.

Jaké jsou podle názoru žen hlavní pozitiva českého porodnictví? České porodnictví je spontánně nejvíce spojováno s kvalitou a odborností lékařů i personálu porodnic (14 %). „Porodnice Mělník klade velký důraz na vysokou kvalitu zdravotnického personálu, ale i na vybavení porodnice. Naše porodnice v loňském roce prošla zcela zásadní modernizací a zavázala se k poskytování péče, která sleduje nejnovější trendy v porodnictví. Naše oddělení je vybaveno nejmodernějšími porodními boxy a specializovanými zařízeními, včetně možností alternativního porodnictví. Kromě toho máme plně funkční operační sály a jednotky intenzivní péče pro případ potřeby,“ uvádí MUDr. Radek Havlas, primář Porodnice Mělník, kterou provozuje společnost VAMED MEDITERRA a pro kterou agentura STEM/MARK průzkum realizovala.

Mezi další kladné stránky českého porodnictví řadí respondentky hrazení nákladů, možnost volby zařízení i porodu, chování a přístup personálu a celkovou péči o matku i dítě (7–8 %). O něco méně častá je spojitost s kvalitou nemocnic a s dostupností péče (5–6 %).

Negativní stránky porodnictví v Čechách?

Hlavním nedostatkem českého porodnictví je podle žen přístup personálu k rodičkám. To, že je necitlivý, nepříjemný nebo arogantní uvedlo 11 % dotazovaných. Celým 6 % žen pak vadila zastaralost vybavení porodnic i používaných metod a nedostatek personálu.

Jako další negativa uvádějí ženy kapacitu a dostupnost porodnic i lékařů (5 %) a také nedostatek empatie, respektu k matkám a nerespektování jejich přání a požadavků (5 %). „V Porodnici Mělník si uvědomujeme, že individuální přání a potřeby rodičky jsou velmi důležité a klademe na jejich respektování velký důraz. Jsme připraveni přizpůsobit se jejich porodnímu plánu, ať už jde o výběr hudby, aromaterapie, nebo konkrétní porodní polohy. Naše filozofie je jednoduchá: rodička by měla mít kontrolu nad svým porodem,“ říká Pavla Jelínková, vrchní sestra manažerka Porodnice Mělník.

Při hodnocení nabídnutých faktorů českého porodnictví souhlasí dotazované ženy nejvíce s tím, že je nakloněno spíše porodům v porodnicích (89 % souhlasí). Respondentky jsou také ve výrazné shodě s tvrzením, že české porodnictví je na dobré úrovni (84 %), má kvalitní přístrojové vybavení a kvalitní odborný personál (82 %). Dotazované se pak ovšem již méně shodují s tím, že české porodnictví respektuje osobnost a potřeby matek (56 %) nebo vede pracovníky k osobnímu přístupu k matkám (51 %).

České ženy jasně upřednostňují porodnici před porodem doma

V české populaci zcela jednoznačně převažuje názor, že lepší je rodit v porodnici než doma. Porodnici preferuje 86 % dotazovaných žen, porod doma pak pouze 6 %.

Pozitiva porodu v porodnici vidí ženy především v zajištění porodu, omezení nebo řešení případných komplikací, dále pak v rychlé pomoci v případě nastalé komplikace (25 %), lékařském dohledu (22 %) nebo potřebné vybavenosti (17 %). „Ačkoliv porod doma může některým ženám nabídnout pohodlí a známé prostředí, nemůže konkurovat komplexní péči, odbornosti a záruce bezpečnosti, které nabízí porodnice. I když může běžný porod probíhat bez problémů, mohou se objevit komplikace ohrožující zdraví matky a novorozence. Z tohoto důvodu je klíčové, aby u každého porodu byl přítomen odborník s patřičným vzděláním a praxí, který umí tyto komplikace včas rozpoznat a adekvátně zasáhnout,“ doplňuje MUDr. Radek Havlas.

Jako nevýhody porodu v porodnici uvádějí respondentky především osobní psychické faktory. Nejčastěji se jedná o neosobní přístup k matce (12 %), neochotný, nepříjemný personál (11 %) a cizí neznámé prostředí (11 %). Dále ženy zmiňují možný stres, nedostatek soukromí, neosobní prostředí a také nerespektování přání budoucí matky (5–9 %).

Jako pozitiva domácího porodu ženy uvádějí především známé domácí prostředí (45 %) a klid a pohodlí (28 %). Jako pozitivní je uváděno také soukromí a osobní přístup k rodičkám (11 %) nebo jejich uvolněnost, bez stresu (10 %). Naopak negativa domácího porodu nejčastěji ženy vidí v komplikacích (50 %), které mohou nastat. Dále je jako negativní faktor vnímána nepřítomnost lékaře (15 %), absence přístrojů a dalšího vybavení (11 %) nebo nemožnost rychlé pomoci (9 %).

Domácí porody jsou v ČR spíše výjimkou, pouze 1 % respondentek uvádí, že jejich poslední porod proběhl doma. (Výzkum nesledoval, zda šlo o plánovaný či vynucený domácí porod).

Ženy, které již rodily, převážně uvádějí, že porod splnil očekávání (41 %) nebo byl lepší, než očekávaly (34 %). Negativní zkušenost s porodem má ¼ matek (25 %), 9 % z nich tvrdí, že porod byl u nich výrazně horší, než očekávaly.

Z nabídnutých faktorů, které mohou ovlivňovat volbu porodnice, považují ženy za nejdůležitější (90 % a více) jednak faktory kvality porodnice – odbornost, zkušenost personálu a technické zabezpečení, vybavení, ale také faktory přístupu k matce – kontakt s narozeným dítětem, osobní přístup personálu, zajištění soukromí, možnost zapojení otce. „V naší porodnici je prioritou, aby se budoucí matky cítily co nejpohodlněji a zároveň v bezpečí. Porodní sály jsou navrženy tak, aby poskytovaly komfort a soukromí podobné hotelovému apartmánu, kde je možné, aby byl během porodu přítomen partner či jiná blízká osoba. Současně jsou sály vybaveny nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi, které zajišťují bezpečí jak matky, tak dítěte, dokonce i v případě nečekaných komplikací,“ uvádí Eva Minaříková, vedoucí porodní asistentka Porodnice Mělník. O něco méně důležité při rozhodování jsou rady lékaře, vzdálenost od bydliště a stravování (77–87 %). Relativně nejméně důležité (56–59 %) je okolí porodnice a také cena.

Podle čeho si rodičky porodnici vybírají?

Spontánní odpovědi na otevřenu otázku potvrdily předchozí výsledky, že pro výběr porodnice jsou důležité dvě skupiny faktorů. Jednak technické charakteristiky – vybavení porodnice, které by mělo být kvalitní, moderní, špičkové apod., ale také prostředí v porodnici, které by mělo být nejen příjemné, ale také domácí, rodinné, intimní, čisté apod.

Snad ještě důležitější je ale personál porodnice, který by měl být nejen profesionální, kvalifikovaný a zkušený, ale také příjemný a empatický. Ženy považují za důležitý přístup k rodičkám, který by měl být nejen profesionální, ale také lidský, osobní, respektující. Pokoje by měly zajišťovat soukromí, domácí charakter, nadstandardní vybavenost. Důležitá je pro ženy dle výzkumu také čistota.

Zdrojem informací o porodnicích jsou hlavně ty neformální a individuální. Nejčastěji ženy informace získávají od přátel a známých (79 %) nebo na internetu (54 %). Je zde pochopitelně i osobní zkušenost (35 %) a rady, doporučení lékaře (33 %). Odborné publikace, časopisy, ale také klasická média jako zdroj informací využívá jen 11 % respondentek.

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK v srpnu 2024 a to na vzorku 1005 žen ve fertilním věku 18–45 let, které uvažují o dítěti