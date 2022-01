Historii si připomínáme, abychom se z ní poučili

A to se týká i Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech kde od loňského podzimu až do jara letošního roku probíhá cyklus přednášek o paradesantních výsadcích do tzv.Protektorátu Čechy a Morava. Termín nejbližší přednášky se uskuteční 27. ledna, kdy se zájemci budou moci těšit na poutavé vyprávění významného badatele Jaroslava Čvančary o „Operaci Antropoid“. V souvislosti s tímto výsadkem bude vystavena část padáku ze seskokové výbavy J. Kubiše a J. Gabčíka.

Již nyní je vzácná příležitost si prohlédnout exponáty zapůjčené u příležitosti přednášek o výsadkových skupinách. Jedná se o kovovou krabičku patřící parašutistovi Janu Zemkovi ze skupiny Silver B. V té byly energetické tabletky, které tvořily standardní operační vybavení parašutistů vysazovaných na území okupované Evropy z Velké Británie. Unikátnost této krabičky ale spočívá v tom, že byla ve výbavě Jana Zemka ze skupiny SILVER B. Letěla tak v jednom letadle současně se skupinou ANTHROPOID a SILVER A. A to právě před osmdesáti lety v noci z 28. na 29. prosince 1941! Dále jedinečný exponát zapůjčený z Polabského muzea v Poděbradech – ochrannou přilbu Sorbo parašutisty Josefa Valčíka. Výsadkáři byli v průběhu výcviku ve Velké Británii i při operačním nasazení vybaveni speciální výstrojí, k níž patřily i ochranné přilby. Ve výstroji výsadkářů ve Velké Británii se tato přilba začala používat od června 1941. Vyrobena byla z dvouvrstvé pěnové gumy o síle 18mm černé nebo béžové barvy. K hlavě byla fixována jednoduchým textilním podbradníkem, který k ní byl uchycen pomocí nalepené kruhové textilní podložky a ocelového nýtku. A rovněž i britskou vojenskou legitimaci Františka Pavelky, výsadkáře operace Percentage. Přednášky se konají vždy od 17 hodin v budově horního zámku v Panenských Břežanech. Bližší informace lze nalézt na Facebooku Památníku či na webu https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/127-cz/aktualita-panenske-brezany/429-nove-unikatni-predmety-v-expozici.

Tento cyklus přednášek i vlastní návštěva Památníku jistě přispěje k poučení o těchto pohnutých dobách aby se již nikdy nemohly opakovat.

Bedřich Marjanko