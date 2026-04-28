Hasiči z Mělníka získali stříbro v krajské soutěži vyprošťování
Hasiči z Mělníka uspěli v krajské soutěži zaměřené na vyprošťování osob z havarovaných aut, která se konala v Poděbradech. V silné konkurenci obsadili druhé místo.
Soutěž probíhá tak, že jednotlivé týmy předem neví, jaká nehoda je čeká. Scénáře vycházejí ze skutečných dopravních nehod a družstva si je losují. Po celou dobu příprav jsou hasiči izolováni, aby situaci viděli poprvé až při samotném zásahu – stejně jako v reálném životě.
Každý tým má na vyproštění zraněného z vozidla časový limit 20 minut. Nehodnotí se ale jen rychlost – důležitá je také správná taktika, použití techniky a kvalita poskytnuté předlékařské pomoci.
V letošním ročníku skončili první hasiči z Berouna, druzí byli Mělničtí a třetí místo obsadil tým z Nymburka.
Fotografie převzato: FB HZS Středočeského kraje