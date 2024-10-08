Kralupy nad Vltavou Kultura

GALERIE VK37 Výstava KAREL MUSIL GRAFIKA

Pepa Kowanda 95 Přečtení

RODINA KLOUČKOVA VÁS ZVE DO GALERIE VK37
V KRALUPECH – LOBČI, PURKYŇOVO NÁM. 228

PÁTEK 11.ŘÍJNA OD 18:00
VERNISÁŽ VÝSTAVY 

KAREL MUSIL
GRAFIKA 

VYSTUDOVAL PEDAGOGICKOU FAKULTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY, OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA. V ROCE 2005 OBDRŽEL VE STUDENTSKÉ KATEGORII PRVNÍ CENU NA XI. TRIENÁLE ČESKÉHO EXLIBRIS V CHRUDIMI. TEN SAMÝ ROK SE STAL TAKÉ ČLENEM SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS. JEHO GRAFICKÁ TVORBA SE VYZNAČUJE LEHKOSTÍ A VZDUŠNOSTÍ. JIŽ JAKO STUDENT OBJEVIL TECHNIKU SUCHÉ JEHLY, KTEROU ZA LÉTA ZDOKONALIL A STALA SE ZÁKLADEM JEHO SOUČASNÉ TVORBY. VYTVOŘIL VÍCE NEŽ DVĚ STĚ EXLIBRIS PRO DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ SBĚRATELE. AUTOR SI VĚTŠINU GRAFICKÝCH LISTŮ TISKNE SÁM, ABY DOSÁHL SAMETOVÉ HLADKOSTI A CITLIVÉ BAREVNOSTI. ZAJÍMAVÉ JE PROSTOROVÉ ČLENĚNÍ PLOCHY, HRA SVĚTLA I AUTORŮV VYPRAVĚČSKÝ TALENT. VEDLE GRAFIKY SE VĚNUJE TAKÉ MALBĚ A KRESBĚ. 
ZÁŘÍ – PRODLOUŽENÁ VÝSTAVA
JIŘÍ SLÍVA – GRAFIKA

DĚKUJEME MĚSTU KRALUPY NAD VLTAVOU 
ZA FINANČNÍ PODPORU PROVOZU GALERIE

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