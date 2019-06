Festival Taste Of Italy podruhé

Koncem června loňského roku na mělnickém náměstí Míru proběhl bluesový festival, jenž navazoval na první setkání, které se uskutečnilo rok před tím pod názvem „Taste Of New Orleans“ u jehož zrodu je Tomáš Homuta. Tento skvělý pianista podvakrát působil v této „kolébce“ blues a onu atmosféru díky tomuto hudebnímu setkání přenesl i na mělnické náměstí. A loni pro změnu se zaměřil na slunný jih a představil špičkového italského bluesmena Francesca Piu. Nicméně bohužel si počasí vybralo svou daň a na hlavní koncert vydržela jen hrstka nadšenců. Přesto hudebníci podali neskutečně strhující výkon a tak se organizátoři rozhodli to prostě zopakovat. A jelikož Francesco Piu přijal opět pozvání, tak tato akce nemůže nést jiný název, nežli znovu „Festival Taste Of Italy“, který se uskuteční v sobotu 22. června.

Avšak to nebude zdaleka vše. Kromě výše uvedeného Francesca se představí opravdové špičky české bluesové scény. Celý festival zahájí ve 14 hodin kapela složená z příznivců bluesově našlápnutého rytmu. Bluesband cpt. Pickarda vznikl v roce 1999 na studentské koleji Houšťka ve Staré Boleslavi a aktivně fungoval do roku 2002. Po devíti letech obnovil svoje fungování a příležitostně vystupuje několikrát za rok, ale o to s větší energií a chutí jim to na pódiu hraje.

Další hudební formaci mělnickým posluchačům tohoto žánru není třeba ani představovat. Tomáš Homuta Trio je častým hostem na zdejších kulturních setkáních. Pravidelně vystupuje na letních koncertech Blues před Dírou v mělnickém podloubí či ve zdejším klubu Stará Mydlárna. Tomáš je velmi osobitým bluesovým pianistou, hráčem na varhany Hammond a foukací harmoniku. Zároveň je také organizátorem tohoto festivalu. Dvakrát navštívil New Orleans kde slavil úspěch se svou hrou na piano a zmíněné varhany. Pravidelně vystupoval v prestižním B.B.Kings Blues Clubu s kapelou Keith Stone Band, nebo každý den sám na piano v klubu Rare Form. Vystupuje v prestižních pražských klubech a mělničtí si jej mohou v současné době poslechnout při pravidelných středečních koncertech v coffee-baru Donnie Brasco. V této formaci dále vystupuje soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a saxofonista David Fárek. Vlaďka je jednou z nejvýraznějších zpěvaček stylu rhythm & blues a soulu. Působila například jako frontmanka v jedné z nejosobitějších kapel české pop-rockové scény, skupiny Laura a její tygři. V té době se postupně začala objevovat i jako doprovodná vokalistka a svými vokály přispěla třeba k písničkám Janka Ledeckého, Ivana Hlase, Anny K. nebo i k muzikálu Dracula. A David Fárek je členem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, dvou divadelních orchestrů, několika menších „klubových“ uskupení a má rovněž bohaté zkušenosti jako bigbandový hráč. Hostuje rovněž v Big Bandu Felixe Slováčka s nímž doprovázel například muzikál „Miss Saigon“. Kapela se orientuje převážně na rhythm & bluesovou hudbu a přebírá skladby od takových interpretů, jako je např. Luckey Peterson, John Mayall, Eric Clapton, ale hraje také i více známou klasiku, jako je např. Tina Turner, Rolling Stones, Beatles.

I další seskupení není mělnickým posluchačům, zvláště návštěvníkům zmíněného Blues před Dírou, neznámé. Je jím česko-americké trio, hrající akustické blues, které má své kořeny v povodí řeky Mississippi. Na hudební scéně působí od roku 2012. V letech 2012–2015 kapela spolupracovala s předním evropským hráčem na foukací harmoniku Matějem Ptaszkem. V současné době sestavu tvoří zpěvák a hráč na foukací harmoniku Brynn Stephens z Kalifornie, hráč na 12strunnou akustickou kytaru Vít Kopecký a bubeník a valchysta Vladislav Sosna. Dobré ráno blues band koncertuje pravidelně po klubech a festivalech napříč Evropou a za dobu své existence má odehráno přes 800 koncertů.

No po něm vystoupí onen „zlatý hřeb“ – excelentní kytarista, zpěvák a skladatel, který má mnoho mezinárodních hudebních ocenění a v současné době určitě patří k vrcholu italské blues-rockové scény Francesco Piu! Tento mladý a velice talentovaný hudebník ze Sardinie hraje kromě kytary i na harmoniku, rezofonické kytary, banjo a mnoho dalších nástrojů. Účinkoval na mnoha evropských i zaoceánských bluesových festivalech, předskakoval

takovým hvězdám jako je Joe Bonamassa, John Mayall, Johny Winter či The Derek Trucks Band. Sdílel pódia s osobnostmi jako například Tommy Emmanuel, Guy Davis, Roy Rodgers, Sandra Hall… V lednu 2010 reprezentoval Itálii na International Blues Challenge v Memphisu. Stěžejním sólovým albem, které vyšlo v roce 2012 s mimořádnou uměleckou produkcí Erica Bibba, se Francesco definitivně zapsal na bluesovou scénu a zajistil si příležitosti na podiích ve Francii, Španělsku, Kanadě, Anglii, Norsku, Švédsku, Belgii, Slovensku a Německu. V roce 2015 podnikl tour v USA, kde hrál v proslulých klubech Mississippi a Kalifornie a nahrával v legendárním Sun Studiu v Memphisu. Nejnovější deska vyšla v roce 2016 s názvem PEACE & GROOVE, která je považována kritiky za jednu z nejlepších toho roku. Je více zaměřená na soul a rhytm’n’blues, v roce 2017 vyhrála cenu Mario Cervo Prize za nejlepší album roku vyprodukované na Sardinii.

A celou akci zakončí sedmičlenná kapela The Cell, která však také není v Mělníku poprvé. V roce 2008 koncertovala jako host na turné kapely Olympic a také odehrála společnou šňůru s kapelou Vítkovo kvarteto v rámci turné rádia Beat. V roce 2009 v dubnu The CELL zavítali přímo na americký jih, aby absolvovali krátké turné v Louisianě, kde zahráli na šesti klubových scénách. Skupina dále pravidelně vystupuje v klubech a na festivalech v ČR i v okolních zemích. Kapela v průběhu své již desetileté existence vystoupila jako předskokan slavných ZZ Top, Johna Mayalla, The Sweet, Tito and Tarantula. Její hudba je založena na vlivech blues, rocku, jižanského rocku a country.

Samozřejmě, tak jako v předcházejících letech, tak i letos kromě skvělé muziky nebude chybět neméně skvělé občerstvení. Opět bude možnost ochutnat Itálii nejen po stránce hudební, ale i té gurmánské a tím dokreslit příjemnou atmosféru která zde zavládne.

mar