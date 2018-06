Festival letní pohody završí vystoupení The Primitives Group

Takto je rovněž zváno hudební setkání „Terasa Blues fest“, který se již počtvrté uskuteční na venkovní scéně neratovické restaurace Terasa. Myšlenka uspořádat hudební festival na prahu léta a prázdnin se vylíhl v hlavě zdejšího patriota a zpěváka skupiny Vorasband Romana Kroužeckého. Zrodil se tak festival, který si klade za cíl připravit návštěvníkům i muzikantům společně strávené příjemné chvíle setkání při hudbě, která pohladí srdce i duši.

A tak v sobotu 16. června se zde představí opět kapely, které stoprocentně splňují základní ideu tohoto festivalu.

Vše začne ve 13 hodin kdy se představí mladá začínající skupina Fapella. Dále ve 14 hodin vystoupí domácí hostitelská bluesová parta VORASBAND. Její příznivci budou jistě překvapeni, neboť doznala značných změn a z původního čtyřčlenného obsazení se rozrostla na osmičlenný band. Původní obsazení doplnila zpěvačka Lenka Malinová, trumpetista Luboš Krtička a klávesák Lukáš Dvořák. A dechovou sekci doplní saxofon. Jako první kapela v hlavním programu vystoupí od 15 hodin The Bladderstones ze Slaného, která do zdejšího regionu často jezdí a v mělnickém klubu Stará Mydlárna křtila své nahrávky. Toto blues crossoverové power trio má za sebou již řadu úspěchů, například v roce 2015 zvítězili v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv a o rok později získali ocenění Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“. Skupinu tvoří jeden z nejtalentovanějších kytaristů své generace Tomáš Frolík, dále baskytarista Johny Judl, jenž má za sebou spolupráci s celou řadou muzikantů s nimiž vystupoval po světě a za bicími sedí stylově všestranný Michal Nosek. Následovat bude další mladá kapela Blues Amplified, jenž vznikla v loňském roce. Skupina je inspirovaná zejména americkou hudbou, od bluesmanů typu Muddy Waters či Freddie King po kapely jako Allman Brothers Band nebo i Free, Trapeze. Právě důsledné mapování americké a britské hudební scény 70. let značně ovlivnilo hudební myšlení členů této kapely. A po nich se představí další již bluesová legenda Rene Trossman. Tento zpěvák a kytarista z Chicaga hraje autentické „chicago styl“ v kombinaci se současným zvukem. Na bluesové scéně hrával či hraje s takovými veličinami jako jsou Buddy Scott, Byther Smith, Lurrie Bell či Lorenzo Thompson. Zde se představí s mělnickým pianistou Tomášem Homutou, basistou Victorem Blagoevem a dalším špičkovým bubeníkem Tomášem Vokurkou.

Večerní část zahájí další osobnost českého bigbítu Ivan Hlas. Co k němu ještě dodat. Vyrůstal na pražské Hanspaulce, líhni to proslulých dejvických kapel. Založil a vedl skupiny Navi Papaya, Ivan Hlas a Nahlas, hrál i s kapelou Yo Yo Band nebo Ondřejem Hejmou. Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby a autorem řady hitů, z nichž mnohé doslova zlidověly, jako „Malagelo“, „Karlín“, či „Miláčku, vrať se“. Již třináct let vystupuje s excelentními muzikanty – kytaristou Norbim Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. A v této sestavě se představí i zde.

A jak již bylo zmíněno v titulku, závěr bude patři kapele, jenž se již zapsala do naší hudební historie. Skupina The Primitives Group v letech 1967 až 1969 sjednotila hudebníky ovlivněné hnutím hippies a psychedelickou scénou amerického západního pobřeží. Byly pro ni příznačné provokující happeningy, vizuální experimenty, ohňové a kouřové efekty či divadelní stylizace hráčů. Plnila tehdy stránky hudebních časopisů, poutala pozornost hudebních kritiků a přiváděla v úžas fanoušky. Kapela ale byla i v hledáčku tehdejšího režimu, který jakoukoliv odlišnost nebo rebelii tvrdě potlačoval. Na jaře roku 1969 se však rozpadla poté, co její zpěvák Ivan Hajniš zvolil emigraci a usadil se ve Švédsku kde se po čase i hudebně prosadil. A téměř po padesáti letech, v roce 2016, se na pódia opět vrátila tato legenda československé beatové éry 60. let. Ivan Hajniš to tehdy zdůvodnil „Mnoho lidí z branže mě již dlouhá léta přemlouvalo k znovuzrození Primitivů. Nakonec se mi ten nápad docela zalíbil a postavili jsme na jaře letošního roku novou verzi The PRIMITIVES Group“.

Od obnovení The Primitives Group na svém comebackovém turné odehráli celou řadu koncertů a kritici a media nešetří chválou. Skupina svůj psychedelický sound šedesátých let přetavila v tvrdé rhythm and blues. Primitivové jsou zpět s instrumentální vyzrálostí a obdivuhodnou energií. U návštěvníků jejich koncertů se proto skupině zavedla nálepka českých „Stounů“ …

Takže to skutečně bude opět skvělé setkání s neméně skvělou muzikou a zavládne tu atmosféra splňující hlavní myšlenku tohoto sympatického festiválku.

